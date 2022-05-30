林暐哲主動放棄「蘇打綠」商標權，感嘆官司摧毀人與人之間的感情和信任

台灣知名樂團蘇打綠，因與前經紀人林暐哲不合鬧翻，雙方各自開展新事業，而蘇打綠則因商標版權問題，導致無法使用蘇打綠之名，近年改以魚丁糸遊走在音樂圈。

而魚丁糸團員阿福、青峰、小威、家凱、馨儀跟阿龔6位成員，近年就與林暐哲不斷進行「蘇打綠」的商標官司，日前二審結果出爐，智財法院駁回魚丁糸的上訴，而魚丁糸則表示會再上訴，不過案情今日急轉直下，林暐哲發布新聞稿，表示將放棄蘇打綠商標。

Photo Credit: 中央社 藝人青峰（前左）遭控違反著作權法案，台北地方法院開庭，青峰與前經紀人林暐哲皆到庭，開庭時間長達4小時。圖為青峰庭後離開。

林暐哲在聲明稿中指出：「2003年在海洋音樂祭遇到才華洋溢的六個人，開啟了我和團員們長達十多年的合作關係。很遺憾的我們在分開的時候鬧出了糾紛，從詞曲版權，經紀合約到商標權利都有巨大的認知落差。我以為尋求法律的協助可以幫助我們把權利義務搞清楚，可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事。」

林暐哲進一步說明：「我一心只想透過法律就合約本身進行討論，所以過去這幾年對媒體不發一言，希望原本是公司內部的家務事，能夠透過法律以協商的方式解決。我始終對協商抱持著希望，但很可惜過去有幾次和解的機會卻都擦身而過。蘇打綠這個名字，當初是為了防盜版去註冊，十幾年來沒有爭議。這個事實在兩次判決中都得到法律的印證，判決裡有清楚的說明。」

最後，林暐哲說：「這個事情走到今天，有一個內在的聲音告訴我「該放下了」。在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴。我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣。所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。」

「Dear All， Life is short， 希望大家健康平安，祝福你們。」林暐哲最後獻上祝福。

Photo Credit: 林暐哲

此事件一出，讓所有關心蘇打綠、魚丁糸的人無不震驚，也紛紛認為魚丁糸拿回了蘇打綠商標，不過，根據《法律白話文運動》指出，林暐哲拋棄蘇打綠商標事宜，並不代表魚丁糸已經拿回了蘇打綠，「因為林暐哲做的是『拋棄』，而非『移轉』。一旦完成拋棄申請，『蘇打綠』三個字就會回到沒有被申請商標的狀態。『魚丁糸』必須自己去重新申請『蘇打綠』的商標。」

而根據《聯合報》指出，先前問及魚丁糸是否會隨蘇打綠回歸而被雪藏？團長阿福表示：「兩個名字的意義不一樣，我們會用魚丁糸盡情開心地玩音樂下去 ，也會努力去拿到使用蘇打綠的權力。」青峰則說：「魚丁糸這個名字很特別，從一開始就出現了，儘管我們過去的名字還在努力爭取當中，但我們用魚丁糸的名字還是可以很開心的做音樂，因為最重要的是6個人一起，我們很幸福、也很幸運。」

新聞來源

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航