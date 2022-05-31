幸災樂禍心理學（一）：富邦悍將被眾人奚落罪有應得？棒球迷真的沒有同理心？

中華職棒今年一開季，富邦悍將隊打出了5勝23負慘烈的戰績，一度成為PTT棒球版上眾人取笑的對象，更有球迷交叉比對了收視率，發現富邦悍將出賽的比賽，竟是收視率的保證，彷彿比起支持自己喜歡的球隊，看笑話帶給了人們更大的樂趣。

到底為什麼會如此熱衷於看別人的笑話呢？我參閱了Tiffany Watt Smith所撰寫的《幸災樂禍（Schadenfreude）》一書，嘗試提出一些心理學上的觀點，幫助大家理解這樣的現象。

棒球迷沒有同理心？

在棒球盛行的台灣，有一句很有名的話，叫做「棒球迷沒有同理心」。其實這句話或許還真有一點道理，但並不僅限於棒球，而是可以論及所有體壇的。

2015年，在德國烏茲堡的實驗室，32名觀眾同意讓心理學家在他們臉上貼上電極貼片，以測量他們在觀賞德國足球隊對上宿敵荷蘭隊的罰球影片時，臉部的表情變化。

根據這次的研究發現，當荷蘭隊射門失敗時，比起德國隊得分，德國球迷的笑容更為明顯而迅速──我們對於敵人的失敗，比起自己的成功更為快樂。

事實上，早在2010年世界盃足球賽期間，兩名荷蘭心理學家Jaap W. Ouwerkerk與Wilco W. van Dijk便自述自己在準決賽時，轉到德國ADR頻道，享受德國球評面臨德國隊即將被西班牙隊淘汰時，那種驚慌失措的語氣而沾沾自喜的情形。

而這兩位心理學家後來也發現，在德國即將輸掉比賽前的那一刻，竟有高達35萬2000人正幸災樂禍地從德國電視台關注著這一幕，甚至被某位媒體分析家稱為「幸災樂禍密度」。

富邦悍將是罪有應得？