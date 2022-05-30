球星Brittney Griner遭俄羅斯不法拘禁逾百日，美國女籃協會發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應

效力於鳳凰城水星的女籃好手格琳娜（Brittney Griner），今（2022）年2月遠赴俄羅斯打球時，在莫斯科機場傳出因持有攜帶含大麻油的電子菸菸匣被捕，至今遭不正拘禁已逾百日，最高可判罰10年監禁。

美國全國女子籃球運動員協會（WNBPA）在連署網站「WeAreBG」發布請願表示，曾榮膺兩屆奧運金牌得主、美國女子職籃（WNBA）冠軍的球星格琳娜，因熱愛籃球與受到美國同工不同酬影響，而在休賽季外的時間遠赴他國打球。

如今在俄羅斯遭到非法拘禁，無法尋求律師等司法援助外，甚至遭受到不人道的對待，與親友也失去音訊，為了保障所有運動員參加國際比賽時的安全，美國政府需正視此問題，並 立即採取行動協助 格琳娜安全返國。

Photo Credit: AP / 達志影像 WNBA球星格琳娜（Brittney Griner）。

WNBPA發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應

在格琳娜被捕的最初幾週，各方都保持沉默和謹慎的態度處理，深怕擔心如果這件事被曝光可能會使她的情況惡化，但隨著拘捕時間越長，籃球界已經動員起來。

目前「 #WeAreBG 」主題標籤已在推特等社群被發起，NBA現役球星太陽隊後衛保羅 （Chris Paul）、籃網隊厄文（kyrie irving）與灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人都參與連署響應。

其中保羅在5月11日太陽與獨行俠進行第5戰時，他於賽前進場就穿上印有格琳娜肖像的T恤，用實際行動力挺，並在賽後訪問時說道：「我想這不只是攸關NBA或WNBA的事，每個人都希望她回家。」

Chris Paul is wearing a shirt with Brittney Griner’s likeness on the front of it to his postgame news conference after Game 5. The Phoenix Mercury star has been detained in Russia for nearly three months pic.twitter.com/47TSQs6wJR — Dave McMenamin (@mcten) May 11, 2022

LGBTQI與黑人身份在俄恐受威脅，其妻呼籲拜登採取行動

一名女子籃球專欄作家史博威（Tamryn Spruill）曾在文章中表示，格琳娜身為一名黑人，作為籃球界具標誌性的人物，她在公開性傾向後，除了倡議LGBTQI權益，間接也影響了體育界對於LGBTQI選手的待遇。

因此當史博威得知格琳娜被拘禁的消息後，她相當擔心格琳娜在同志權益相對不自由的俄羅斯，人身安全會受到威脅。

另外，與格琳娜結婚將近3年的妻子雀雷兒（Cherelle Griner）也不斷在社群平台、媒體、電視採訪中請求拜登政府採取行動，日前在接受訪問時表示：「有一個人可以把她救出來，就是我們的總統，他有那種權力。」

Cherelle Griner spoke with @angela_rye about the wrongful detainment of her wife, Brittney Griner, who has been detained in Russia since February 17. pic.twitter.com/tWym2nEYS1 — ESPN (@espn) May 26, 2022

傳俄羅斯有意交換囚犯，格琳娜恐成政治籌碼

2022年2月17日當時格琳娜在莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport），被發現行李藏有大麻油的電子菸，而被俄羅斯聯邦海關逮捕，但俄羅斯海關總署（Russian Customs Service）一直到3月5日才公布格琳娜被拘捕的消息。

美國國務院表示，格琳娜遭到俄方「不當拘留」，已將此案件已交由總統人質特使卡斯滕斯（Roger Carstens）接手處理；俄羅斯塔斯社（TASS）根據一名法院代表說法指出，莫斯科近郊城鎮希姆基（Khimki）的法院決定延長拘留格琳娜直至6月18日。

另外，據傳俄羅斯方面向美國提出交換囚犯計畫，要求美國釋放一名仍在美國監獄服刑的一名國際軍火銷售和毒品走私的「死亡商人」布特（Viktor Bout），格琳娜恐怕成為俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）拿來與西方談判的籌碼。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航