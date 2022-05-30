球星Brittney Griner遭俄羅斯不法拘禁逾百日，美國女籃協會發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應
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由於格琳娜的LGBTQI與黑人身份在俄恐受威脅，NBA太陽隊後衛保羅（Chris Paul）表示，我想這不只是攸關NBA或WNBA的事，每個人都希望她回家。
效力於鳳凰城水星的女籃好手格琳娜（Brittney Griner），今（2022）年2月遠赴俄羅斯打球時，在莫斯科機場傳出因持有攜帶含大麻油的電子菸菸匣被捕，至今遭不正拘禁已逾百日，最高可判罰10年監禁。
美國全國女子籃球運動員協會（WNBPA）在連署網站「WeAreBG」發布請願表示，曾榮膺兩屆奧運金牌得主、美國女子職籃（WNBA）冠軍的球星格琳娜，因熱愛籃球與受到美國同工不同酬影響，而在休賽季外的時間遠赴他國打球。
如今在俄羅斯遭到非法拘禁，無法尋求律師等司法援助外，甚至遭受到不人道的對待，與親友也失去音訊，為了保障所有運動員參加國際比賽時的安全，美國政府需正視此問題，並立即採取行動協助格琳娜安全返國。
WNBPA發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應
在格琳娜被捕的最初幾週，各方都保持沉默和謹慎的態度處理，深怕擔心如果這件事被曝光可能會使她的情況惡化，但隨著拘捕時間越長，籃球界已經動員起來。
目前「#WeAreBG」主題標籤已在推特等社群被發起，NBA現役球星太陽隊後衛保羅 （Chris Paul）、籃網隊厄文（kyrie irving）與灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人都參與連署響應。
其中保羅在5月11日太陽與獨行俠進行第5戰時，他於賽前進場就穿上印有格琳娜肖像的T恤，用實際行動力挺，並在賽後訪問時說道：「我想這不只是攸關NBA或WNBA的事，每個人都希望她回家。」
LGBTQI與黑人身份在俄恐受威脅，其妻呼籲拜登採取行動
一名女子籃球專欄作家史博威（Tamryn Spruill）曾在文章中表示，格琳娜身為一名黑人，作為籃球界具標誌性的人物，她在公開性傾向後，除了倡議LGBTQI權益，間接也影響了體育界對於LGBTQI選手的待遇。
因此當史博威得知格琳娜被拘禁的消息後，她相當擔心格琳娜在同志權益相對不自由的俄羅斯，人身安全會受到威脅。
另外，與格琳娜結婚將近3年的妻子雀雷兒（Cherelle Griner）也不斷在社群平台、媒體、電視採訪中請求拜登政府採取行動，日前在接受訪問時表示：「有一個人可以把她救出來，就是我們的總統，他有那種權力。」
傳俄羅斯有意交換囚犯，格琳娜恐成政治籌碼
2022年2月17日當時格琳娜在莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport），被發現行李藏有大麻油的電子菸，而被俄羅斯聯邦海關逮捕，但俄羅斯海關總署（Russian Customs Service）一直到3月5日才公布格琳娜被拘捕的消息。
美國國務院表示，格琳娜遭到俄方「不當拘留」，已將此案件已交由總統人質特使卡斯滕斯（Roger Carstens）接手處理；俄羅斯塔斯社（TASS）根據一名法院代表說法指出，莫斯科近郊城鎮希姆基（Khimki）的法院決定延長拘留格琳娜直至6月18日。
另外，據傳俄羅斯方面向美國提出交換囚犯計畫，要求美國釋放一名仍在美國監獄服刑的一名國際軍火銷售和毒品走私的「死亡商人」布特（Viktor Bout），格琳娜恐怕成為俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）拿來與西方談判的籌碼。
新聞來源
- One hundred days after Brittney Griner's arrest in Russia, the WNBA has not forgotten her（Marca）
- Brittney Griner Involved In Possible Prisoner Swap With Russia（Forbes）
- Brittney Griner's pretrial detention in Russia has been extended by a month, Russian state news reports（CNN）
延伸閱讀
- 《ESPN》 調查報導揭露NBA籃網老闆蔡崇信雙標真面目：在美國高喊社會正義，卻支持中國極權政策
- 體育改革不該只懲處爭議選手，而是建立一個更好的「認知教育」制度
- 《ESPN》調查報導：NBA多支球隊老闆在中國投資逾100億美元，面對極權只敢保持沉默
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。