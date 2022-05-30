今日新增6萬103例、死亡109例：六都設置5-11歲兒童大型接種站，BNT疫苗隨到隨打

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6萬103例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬42例本土個案及61例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增109例死亡。

今日新增的本土病例為2萬8755例男性、3萬1273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前5名為新北市1萬668例、高雄市8333例、台中市7540例、桃園市6493例與台北市5565例。

指揮官陳時中表示，新增病例比前一天下降21％，不排除是禮拜天休息日的效應。整體來看，從5月12日左右確診破6萬、6萬5，18號大概8萬5、19號9萬例，到目前來看，疫情似乎沒有再往上走。急診人次整個禮拜都在往下降，整體疫情還算是穩定。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增468例中重症個案，目前共累積5285例；另今日新增109例死亡，目前共累積1312例。今日新增的死亡個案年齡分佈從90多歲到40多歲，有106例有慢性疾病，71人沒打滿3劑疫苗，43位沒有打任何1劑。其中，4例40多歲個案都有慢性疾病，例如糖尿病、癌症、慢性腎病、神經系統疾病。

新增3例兒童重症，皆罹患或疑似腦炎

羅一鈞澄清，很多人看疫苗接種的數字，會以為打3劑的人死亡情形比較普遍，事實上，國內接種3劑疫苗的比例已經將近七成，沒有接種任何一劑疫苗的比例只有一成二，而每天公佈的死亡個案中，沒打疫苗的都佔四成以上。總之沒打疫苗染疫後死亡的比例，是有打3劑疫苗的6倍。

本日新增3例兒童重症個案，都是罹患腦炎或疑似腦炎，目前3位都已經病況好轉出院。1位是1歲女童，本身有泌尿道系統疾病，發燒、短暫抽搐一分鐘後送急診確診，有咳嗽、活動力和食慾降低的情形。女童經抗生素治療後順利退燒，在醫院中有懷疑疑似腦炎，但病情恢復快速、已經順利出院。

第2位是4歲男童，沒有慢性疾病，在家出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、嘔吐等症狀，隔天發生抽搐後送急診採檢陽性，檢查後發現腦室周圍有發炎跡象，有罹患腦炎的情形，但在治療之下也快速好轉，10天左右就出院居家照護。

還有1位是5歲男童，沒有慢性疾病，先是出現頭痛、頭暈、食慾降低的情形，以及抽搐和短暫意識喪失，但都沒有出現咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀。送急診發現有腦炎狀況，發燒燒到40度，並有輕微腦水腫，在加護病房中住幾天就病況好轉。

羅一鈞指出，目前累積兒童重症個案25例，14例是腦炎，腦炎案例中有5位不幸過世，其餘9位有8位病況順利改善，1位在加護病房中使用呼吸器，肝腎指數都在好轉中。

六都設置兒童大型接種站，BNT疫苗隨到隨打

衛福部醫福會執行長王必勝指出，行政院長蘇貞昌指示，在六都各設置一個5-11歲兒童的疫苗大型接種站。雖然地方政府陸續都有做疫苗接種的安排，但還是有很多家長反應時間沒辦法配合，設置接種站是希望提供舒適便利的場所，協助父母帶小孩完成接種工作。

Photo Credit：指揮中心

接種站的設立包含幾個原則，首先，不會使用已經發給地方政府的疫苗，中央會額外撥補疫苗施打，並會與公立醫院協同作業，且協調中央場地做疫苗接種站。初步的規劃都是在室內，因為最近天氣比較熱，怕孩子久候。

父母可以選擇依照原先縣市府安排施打，也可以利用這個6月1日開始設立的大型接種站，給大家多一點選擇，原則上規劃純粹輝瑞BNT疫苗，以隨到隨打的方式進行。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航