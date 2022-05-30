今日新增6萬103例、死亡109例：六都設置5-11歲兒童大型接種站，BNT疫苗隨到隨打
我們想讓你知道的是
6月1日起會在六都各設置一個5-11歲兒童的疫苗大型接種站。雖然地方政府陸續都有做疫苗接種的安排，但還是有很多家長反應時間沒辦法配合，設置接種站是希望提供舒適便利的場所，協助父母帶小孩完成接種工作。
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6萬103例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬42例本土個案及61例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增109例死亡。
今日新增的本土病例為2萬8755例男性、3萬1273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前5名為新北市1萬668例、高雄市8333例、台中市7540例、桃園市6493例與台北市5565例。
指揮官陳時中表示，新增病例比前一天下降21％，不排除是禮拜天休息日的效應。整體來看，從5月12日左右確診破6萬、6萬5，18號大概8萬5、19號9萬例，到目前來看，疫情似乎沒有再往上走。急診人次整個禮拜都在往下降，整體疫情還算是穩定。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增468例中重症個案，目前共累積5285例；另今日新增109例死亡，目前共累積1312例。今日新增的死亡個案年齡分佈從90多歲到40多歲，有106例有慢性疾病，71人沒打滿3劑疫苗，43位沒有打任何1劑。其中，4例40多歲個案都有慢性疾病，例如糖尿病、癌症、慢性腎病、神經系統疾病。
新增3例兒童重症，皆罹患或疑似腦炎
羅一鈞澄清，很多人看疫苗接種的數字，會以為打3劑的人死亡情形比較普遍，事實上，國內接種3劑疫苗的比例已經將近七成，沒有接種任何一劑疫苗的比例只有一成二，而每天公佈的死亡個案中，沒打疫苗的都佔四成以上。總之沒打疫苗染疫後死亡的比例，是有打3劑疫苗的6倍。
本日新增3例兒童重症個案，都是罹患腦炎或疑似腦炎，目前3位都已經病況好轉出院。1位是1歲女童，本身有泌尿道系統疾病，發燒、短暫抽搐一分鐘後送急診確診，有咳嗽、活動力和食慾降低的情形。女童經抗生素治療後順利退燒，在醫院中有懷疑疑似腦炎，但病情恢復快速、已經順利出院。
第2位是4歲男童，沒有慢性疾病，在家出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、嘔吐等症狀，隔天發生抽搐後送急診採檢陽性，檢查後發現腦室周圍有發炎跡象，有罹患腦炎的情形，但在治療之下也快速好轉，10天左右就出院居家照護。
還有1位是5歲男童，沒有慢性疾病，先是出現頭痛、頭暈、食慾降低的情形，以及抽搐和短暫意識喪失，但都沒有出現咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀。送急診發現有腦炎狀況，發燒燒到40度，並有輕微腦水腫，在加護病房中住幾天就病況好轉。
羅一鈞指出，目前累積兒童重症個案25例，14例是腦炎，腦炎案例中有5位不幸過世，其餘9位有8位病況順利改善，1位在加護病房中使用呼吸器，肝腎指數都在好轉中。
六都設置兒童大型接種站，BNT疫苗隨到隨打
衛福部醫福會執行長王必勝指出，行政院長蘇貞昌指示，在六都各設置一個5-11歲兒童的疫苗大型接種站。雖然地方政府陸續都有做疫苗接種的安排，但還是有很多家長反應時間沒辦法配合，設置接種站是希望提供舒適便利的場所，協助父母帶小孩完成接種工作。
接種站的設立包含幾個原則，首先，不會使用已經發給地方政府的疫苗，中央會額外撥補疫苗施打，並會與公立醫院協同作業，且協調中央場地做疫苗接種站。初步的規劃都是在室內，因為最近天氣比較熱，怕孩子久候。
父母可以選擇依照原先縣市府安排施打，也可以利用這個6月1日開始設立的大型接種站，給大家多一點選擇，原則上規劃純粹輝瑞BNT疫苗，以隨到隨打的方式進行。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：