丁曉菁卸任文策院董事長，彭俊亨接任：攜手民間，讓台灣文化內容產業的花朵持續綻放

文化內容策進院（文策院）今（30）日在院內舉行第一、二屆董監事交接典禮，第一屆董事長丁曉菁正式卸下董事長職務，在文化部長李永得擔任監交人的見證之下，交由元智大學副教授彭俊亨接下第二屆董事長職務。

帶領文策院多年的丁曉菁，致詞時特別感謝文化部和董事會的支持，為文策院的第一哩路奠定良好的基礎，她也提到，「感謝每一位願意在草創時期投入的同仁，期勉文策院持續向前，勇敢面對各種千變萬化的挑戰，讓台灣文化內容產業鍊更加完整、走上國際市場。」

Photo Credit: 文策院提供 丁曉菁

至於第二屆新任董事長彭俊亨，曾任文化部政務次長、國家文化藝術基金會執行長，並於任內推動文策院掛牌營運，熟悉文化內容產業，同時具文化行政專業。

彭俊亨致詞時提到，承接董事長一職是個重大責任，文策院成立至今已滿3年，在首任董事長丁曉菁的帶領下奠定基礎，推動產業向前的政策也已步上軌道，替產業拓寬了大門，文策院更是文化部和各部會的協力夥伴，未來將繼續攜手民間共同努力，讓台灣文化內容產業的花朵持續綻放。

Photo Credit: 文策院提供 彭俊亨

而文化部長李永得則表示，感謝丁曉菁董事長和第一任董監事過去3年的辛苦和貢獻，新機構成立後面臨很多挑戰，但過去3年也慢慢步上軌道，建立起很好的基礎。丁曉菁董事長和彭俊亨董事長兩位都先後擔任文化部次長，到文策院的董事長，一棒接一棒，也感謝各位新任董監事願意承擔，要借助第二屆董監事豐富的專長跟經驗，一起為文化內容產業努力，文化部也會協助整合、爭取更多資源，讓第一線的部隊有更多子彈可用。

Photo Credit: 文策院提供 李永得

為了提升台灣文化內容的應用與產業化，《文化內容策進院設置條例》2018年於立院三讀通過，2019年文策院揭牌成立，首屆董事長由時任文化部政務次長的丁曉菁擔任，董事會則由文化內容各領域專業人士及相關政府代表組成，任期3年。第二屆董監事任期自2022年5月28日起至2025年5月27日止。

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航