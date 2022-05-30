丁曉菁卸任文策院董事長，彭俊亨接任：攜手民間，讓台灣文化內容產業的花朵持續綻放
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2019年文策院揭牌成立，首屆董事長由時任文化部政務次長的丁曉菁擔任，董事會則由文化內容各領域專業人士及相關政府代表組成，任期3年。第二屆董監事任期自2022年5月28日起至2025年5月27日止。
文化內容策進院（文策院）今（30）日在院內舉行第一、二屆董監事交接典禮，第一屆董事長丁曉菁正式卸下董事長職務，在文化部長李永得擔任監交人的見證之下，交由元智大學副教授彭俊亨接下第二屆董事長職務。
帶領文策院多年的丁曉菁，致詞時特別感謝文化部和董事會的支持，為文策院的第一哩路奠定良好的基礎，她也提到，「感謝每一位願意在草創時期投入的同仁，期勉文策院持續向前，勇敢面對各種千變萬化的挑戰，讓台灣文化內容產業鍊更加完整、走上國際市場。」
至於第二屆新任董事長彭俊亨，曾任文化部政務次長、國家文化藝術基金會執行長，並於任內推動文策院掛牌營運，熟悉文化內容產業，同時具文化行政專業。
彭俊亨致詞時提到，承接董事長一職是個重大責任，文策院成立至今已滿3年，在首任董事長丁曉菁的帶領下奠定基礎，推動產業向前的政策也已步上軌道，替產業拓寬了大門，文策院更是文化部和各部會的協力夥伴，未來將繼續攜手民間共同努力，讓台灣文化內容產業的花朵持續綻放。
而文化部長李永得則表示，感謝丁曉菁董事長和第一任董監事過去3年的辛苦和貢獻，新機構成立後面臨很多挑戰，但過去3年也慢慢步上軌道，建立起很好的基礎。丁曉菁董事長和彭俊亨董事長兩位都先後擔任文化部次長，到文策院的董事長，一棒接一棒，也感謝各位新任董監事願意承擔，要借助第二屆董監事豐富的專長跟經驗，一起為文化內容產業努力，文化部也會協助整合、爭取更多資源，讓第一線的部隊有更多子彈可用。
為了提升台灣文化內容的應用與產業化，《文化內容策進院設置條例》2018年於立院三讀通過，2019年文策院揭牌成立，首屆董事長由時任文化部政務次長的丁曉菁擔任，董事會則由文化內容各領域專業人士及相關政府代表組成，任期3年。第二屆董監事任期自2022年5月28日起至2025年5月27日止。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。