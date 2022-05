2022坎城主競賽得獎名單：韓國影人囊括最佳導演、影帝兩大獎，朴贊郁：我們的觀眾不滿足於勉強可以的電影

2022第75屆坎城影展,於法國時間28日公布本屆主競賽單元各獎項得主,而以法國男星文森林頓(Vincent Lindon)為首的評審團,將象徵最高榮譽的金棕櫚獎,頒給瑞典導演魯本奧斯倫的《Triangle of Sadness》,也讓魯本奧斯倫成為影史第9位二度榮獲金棕櫚的導演。

雙金棕櫚殊榮

2017年,魯本奧斯倫在第70屆坎城影展,憑藉《抓狂美術館》獲得評審團青睞,榮獲個人第一座金棕櫚;5年之後,魯本奧斯倫交出新片《Triangle of Sadness》,再下一城, 5年間的連續兩部作品皆獲金棕櫚,追平麥可漢內克(Michael Haneke)以《白色緞帶》、《愛・慕》連續抱回金棕櫚的紀錄。

除了魯本奧斯倫、麥可漢內克之外,影史尚有今村昌平、肯洛區(Ken Loach)、達頓兄弟(Dardenne Brothers)、比利奧古斯特(Bille August)、法蘭西斯柯波拉(Francis Coppola)、艾米爾庫斯杜力卡(Emir Kusturica)等影人手握雙金棕櫚的殊榮肯定。

根據《BBC》指出,魯本奧斯倫對此表示:「當我們開始製作這部電影時,我認為我們有一個目標——真正地嘗試為觀眾製作一部激動人心的電影,並帶來發人深省的內容,我們想要娛樂觀眾,我們想要觀眾問自己問題,我們希望觀眾在放映結束後出去談談。」

Photo Credit: AP / 達志影像 魯本奧斯倫

而先前以《孩子》、《美麗羅賽塔》榮獲金棕櫚的達頓兄弟,也帶著新片《有你就是家》角逐本屆坎城主競賽單元,而這對舉世聞名的導演兄弟檔,雖然無緣最高榮譽,無法拿下影史3座金棕櫚的殊榮,但最終仍獲得坎城75週年特別獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 達頓兄弟

不滿足的觀眾,造就韓國電影的強盛

此外,今年值得注意的是韓國影人的表現。朴贊郁以口碑極佳的《分手的決心》 拿到最佳導演,這是朴贊郁睽違6年後重返坎城,而朴贊郁曾以《原罪犯》、《蝙蝠:血色情慾》分別獲得評審團大獎、評審團獎,今年雖無緣金棕櫚,但最終收下導演獎,在坎城也算戰果豐碩。

朴贊郁表示:「身處於疫情時代,人類雖然提升了國境限制,但共享了同一種恐懼和憂心。而電影也變成了戲院觀眾消失的時代,但這也讓我們體悟到電影院是多麼重要地方的契機。如同我們有著戰勝這疾病的希望和力量,我相信我們的電影,電影人也要守護電影院,永遠守護電影。謝謝發行公司CJ ENM、李美敬,以及編劇丁瑞慶等相關人士。而且更重要的是,我對朴海日、湯唯兩人的愛是難以言喻的。」

Photo Credit: AP / 達志影像 朴贊郁

而素有韓國「國民影帝」之稱的宋康昊,今年第7次受邀參加坎城影展,出道31年的宋康昊,歷經《駭人怪物》、《密陽》、《神偷・獵人・斷指客》、《蝙蝠:血色情慾》、《寄生上流》、《緊急迫降》之後,終於在本屆坎城影展以日本名導是枝裕和的《嬰兒轉運站》榮獲最佳男主角獎。成為韓國首位獲得坎城影帝的男星。

宋康昊也成為是枝裕和執導的第2位坎城影帝,上一回要追溯到2004年的《無人知曉的夏日清晨》,當年柳樂優彌年僅14歲就封獲影史最年輕坎城影帝。

宋康昊獲獎之後表示:「我感到十分榮幸,我想向偉大的藝術家是枝裕和導演深深地說聲謝謝。也想深深地感謝共演的姜棟元、李知恩、李周映、裴斗娜演員,想將這榮耀獻給他們。也很謝謝電影製作公司ZIP CINEMA李有真代表、發行公司CJ EMN相關人士。我親愛的家人們也在現場,這好像真的成為一份大禮,感到很開心,我想獻給他們這個獎座的榮耀和永遠的愛,並將這份榮耀獻給無數的電影粉絲。」

Photo Credit: AP / 達志影像 宋康昊

最後,韓國影人的表現在本屆坎城有目共睹,也是韓國影史首次於坎城拿下兩座獎項,對於此表現,朴贊郁表示:「我覺得是因為韓國觀眾不滿足於勉強可以的電影,他們希望即使是在類型電影中,也能有搞笑、恐怖、感動的元素,在我們受盡煎熬的情況下,韓國電影才能像這樣有所發展吧。」

宋康昊則說:「當我見到國外媒體時,他們最常問我的問題,就是為何韓國電影能如此活躍,我想應該是因為我們不斷挑戰、追求變化的努力,也對文化內容產生了影響。」

近年坎城主競賽,韓國電影相當搶眼,2019奉俊昊憑藉《寄生上流》拿下韓國影史首座金棕櫚,事隔3年,朴贊郁、宋康昊雙雙獲獎,讓韓國影壇再度於歐洲指標影展綻放。

評審團大獎

至於今年評審團獎與評審團大獎,皆頒出雙得主,其中法國名導克萊兒德尼(Claire Denis)憑藉《Stars at Noon》榮獲評審團大獎,對於早已備受推崇的克萊兒德尼,算是遲來的榮耀。值得一提的是,今年初克萊兒德尼才以新作《Both Side Of The Blade》獲得柏林影展最佳導演,如今再於坎城拿到大獎,連續兩部作品都在歐洲指標性影展獲獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 克萊兒德尼

而另一部評審團大獎《Close》則頒給了年僅31歲的比利時導演盧卡斯東特(Lukas Dhont)。盧卡斯東特是坎城愛將,2018年首部長片《芭蕾少女夢》入圍「一種注目」單元,且贏得鼓勵首部電影的金攝影機獎、酷兒金棕櫚獎、國際影評人費比西獎等等,當年就已備受期待。今年首度晉升主競賽單元,就一舉獲得象徵第二榮譽的評審團大獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 左至右:《Close》主演Eden Dambrine、《Close》導演盧卡斯東特

2022坎城影展主競賽單元得獎名單

金棕櫚:《Triangle of Sadness》/魯本奧斯倫

評審團大獎(兩部):《Close》/盧卡斯東特;《Stars at Noon》,克萊兒德尼

評審團獎(兩部):《EO》/傑西史柯林摩斯基(Jerzy Skolimowski);《八座山》,Charlotte Vandermeersch、Félix Van Groeningen

75週年特別獎:《有你就是家》,達頓兄弟

最佳導演:《分手的決心》 ,朴贊郁

最佳劇本:《Boy From Heaven》,塔利克薩利赫(Tarik Saleh)

最佳男演員:《嬰兒轉運站》,宋康昊

最佳女演員:《Holy Spider》,Zar Amir-Ebrahimi

其餘單元完整得獎名單,詳情請點官網

