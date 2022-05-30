2022坎城主競賽得獎名單：韓國影人囊括最佳導演、影帝兩大獎，朴贊郁：我們的觀眾不滿足於勉強可以的電影
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2022坎城影展正式落幕，全數獎項也已公布，其中由瑞典名導魯本奧斯倫再度拿下最高榮譽金棕櫚，而韓國影人也在本屆影展表現亮眼。
2022第75屆坎城影展，於法國時間28日公布本屆主競賽單元各獎項得主，而以法國男星文森林頓（Vincent Lindon）為首的評審團，將象徵最高榮譽的金棕櫚獎，頒給瑞典導演魯本奧斯倫的《Triangle of Sadness》，也讓魯本奧斯倫成為影史第9位二度榮獲金棕櫚的導演。
雙金棕櫚殊榮
2017年，魯本奧斯倫在第70屆坎城影展，憑藉《抓狂美術館》獲得評審團青睞，榮獲個人第一座金棕櫚；5年之後，魯本奧斯倫交出新片《Triangle of Sadness》，再下一城， 5年間的連續兩部作品皆獲金棕櫚，追平麥可漢內克（Michael Haneke）以《白色緞帶》、《愛・慕》連續抱回金棕櫚的紀錄。
除了魯本奧斯倫、麥可漢內克之外，影史尚有今村昌平、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）、比利奧古斯特（Bille August）、法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）、艾米爾庫斯杜力卡（Emir Kusturica）等影人手握雙金棕櫚的殊榮肯定。
根據《BBC》指出，魯本奧斯倫對此表示：「當我們開始製作這部電影時，我認為我們有一個目標——真正地嘗試為觀眾製作一部激動人心的電影，並帶來發人深省的內容，我們想要娛樂觀眾，我們想要觀眾問自己問題，我們希望觀眾在放映結束後出去談談。」
而先前以《孩子》、《美麗羅賽塔》榮獲金棕櫚的達頓兄弟，也帶著新片《有你就是家》角逐本屆坎城主競賽單元，而這對舉世聞名的導演兄弟檔，雖然無緣最高榮譽，無法拿下影史3座金棕櫚的殊榮，但最終仍獲得坎城75週年特別獎。
不滿足的觀眾，造就韓國電影的強盛
此外，今年值得注意的是韓國影人的表現。朴贊郁以口碑極佳的《分手的決心》 拿到最佳導演，這是朴贊郁睽違6年後重返坎城，而朴贊郁曾以《原罪犯》、《蝙蝠：血色情慾》分別獲得評審團大獎、評審團獎，今年雖無緣金棕櫚，但最終收下導演獎，在坎城也算戰果豐碩。
朴贊郁表示：「身處於疫情時代，人類雖然提升了國境限制，但共享了同一種恐懼和憂心。而電影也變成了戲院觀眾消失的時代，但這也讓我們體悟到電影院是多麼重要地方的契機。如同我們有著戰勝這疾病的希望和力量，我相信我們的電影，電影人也要守護電影院，永遠守護電影。謝謝發行公司CJ ENM、李美敬，以及編劇丁瑞慶等相關人士。而且更重要的是，我對朴海日、湯唯兩人的愛是難以言喻的。」
而素有韓國「國民影帝」之稱的宋康昊，今年第7次受邀參加坎城影展，出道31年的宋康昊，歷經《駭人怪物》、《密陽》、《神偷・獵人・斷指客》、《蝙蝠：血色情慾》、《寄生上流》、《緊急迫降》之後，終於在本屆坎城影展以日本名導是枝裕和的《嬰兒轉運站》榮獲最佳男主角獎。成為韓國首位獲得坎城影帝的男星。
宋康昊也成為是枝裕和執導的第2位坎城影帝，上一回要追溯到2004年的《無人知曉的夏日清晨》，當年柳樂優彌年僅14歲就封獲影史最年輕坎城影帝。
宋康昊獲獎之後表示：「我感到十分榮幸，我想向偉大的藝術家是枝裕和導演深深地說聲謝謝。也想深深地感謝共演的姜棟元、李知恩、李周映、裴斗娜演員，想將這榮耀獻給他們。也很謝謝電影製作公司ZIP CINEMA李有真代表、發行公司CJ EMN相關人士。我親愛的家人們也在現場，這好像真的成為一份大禮，感到很開心，我想獻給他們這個獎座的榮耀和永遠的愛，並將這份榮耀獻給無數的電影粉絲。」
最後，韓國影人的表現在本屆坎城有目共睹，也是韓國影史首次於坎城拿下兩座獎項，對於此表現，朴贊郁表示：「我覺得是因為韓國觀眾不滿足於勉強可以的電影，他們希望即使是在類型電影中，也能有搞笑、恐怖、感動的元素，在我們受盡煎熬的情況下，韓國電影才能像這樣有所發展吧。」
宋康昊則說：「當我見到國外媒體時，他們最常問我的問題，就是為何韓國電影能如此活躍，我想應該是因為我們不斷挑戰、追求變化的努力，也對文化內容產生了影響。」
近年坎城主競賽，韓國電影相當搶眼，2019奉俊昊憑藉《寄生上流》拿下韓國影史首座金棕櫚，事隔3年，朴贊郁、宋康昊雙雙獲獎，讓韓國影壇再度於歐洲指標影展綻放。
評審團大獎
至於今年評審團獎與評審團大獎，皆頒出雙得主，其中法國名導克萊兒德尼（Claire Denis）憑藉《Stars at Noon》榮獲評審團大獎，對於早已備受推崇的克萊兒德尼，算是遲來的榮耀。值得一提的是，今年初克萊兒德尼才以新作《Both Side Of The Blade》獲得柏林影展最佳導演，如今再於坎城拿到大獎，連續兩部作品都在歐洲指標性影展獲獎。
而另一部評審團大獎《Close》則頒給了年僅31歲的比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）。盧卡斯東特是坎城愛將，2018年首部長片《芭蕾少女夢》入圍「一種注目」單元，且贏得鼓勵首部電影的金攝影機獎、酷兒金棕櫚獎、國際影評人費比西獎等等，當年就已備受期待。今年首度晉升主競賽單元，就一舉獲得象徵第二榮譽的評審團大獎。
2022坎城影展主競賽單元得獎名單
- 金棕櫚：《Triangle of Sadness》／魯本奧斯倫
- 評審團大獎（兩部）：《Close》／盧卡斯東特；《Stars at Noon》，克萊兒德尼
- 評審團獎（兩部）：《EO》／傑西史柯林摩斯基（Jerzy Skolimowski）；《八座山》，Charlotte Vandermeersch、Félix Van Groeningen
- 75週年特別獎：《有你就是家》，達頓兄弟
- 最佳導演：《分手的決心》 ，朴贊郁
- 最佳劇本：《Boy From Heaven》，塔利克薩利赫（Tarik Saleh）
- 最佳男演員：《嬰兒轉運站》，宋康昊
- 最佳女演員：《Holy Spider》，Zar Amir-Ebrahimi
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核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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