幸災樂禍心理學（二）：別人的失敗就是我的快樂？別擔心，是人都會跟著笑

前一篇文章，我提到了正義成癮，是我們幸災樂禍的原因之一。

然而，幸災樂禍（Schadenfreude）的成因，其實非常的廣袤與複雜，並不是一個正義成癮就能解釋的。這一篇文章，我將以海苔熊為《幸災樂禍》所寫的序作為架構，輔以書中及其他論文研究的證據作為補充，帶領讀者一窺幸災樂禍的樣貌。

幸災樂禍，乃人之本性

到底人為什麼會幸災樂禍呢？這很有可能和演化而來的攻擊性有關──過去的心理學研究發現，在小朋友身上，就可以觀察到幸災樂禍的現象存在。

心理學家Katrin Schulz、Almut Rudolph、Nadine Tscharaktschiew、Udo Rudolph等人發現，年僅四歲的孩童會對於先前傷害過其他孩童（如破壞別人玩具）的孩子跌倒或掉進水坑時感到有趣；Simone G. Shamay-Tsoory、Dorin Ahronberg-Kirschenbaum、Nirit Bauminger-Zviely發現，兩歲的兒童在感到嫉妒的時候，會對他們嫉妒的對像遭逢不幸而感到開心；而Nikolaus Steinbeis與Tania Singer則發現，七歲大的孩子在擊敗對手時，比起雙方共同贏得比賽時，來得更為愉快。

如果你覺得，這些孩子有一定年紀了，他們的攻擊性可能和社會學習有關，那麼我們不妨來看看一個九個月大嬰兒的研究。這份研究發表於2013年，研究者讓嬰兒觀察木偶互動，有一些木偶喜歡吃和嬰兒一樣的食物，有一些木偶喜歡吃嬰兒不喜歡吃的食物，結果發現，當木偶打架時，嬰兒樂意看到那些和自己吃不一樣食物的木偶受到傷害。

你是外人，你活該

既然幸災樂禍是演化而來的，那麼，什麼時候我們會幸災樂禍呢？其中第一個可能性在於「對手的失敗」。

還記得前一篇文章提到的，德國隊球迷在觀看德國荷蘭的足球賽時，比起德國隊進球，荷蘭隊沒進，他們會笑得更大聲嗎？那是因為當我們的敵人失敗時，其實我們更會感到快樂。