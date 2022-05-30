歐美大型零售商陷入高庫存窘境，為緩解倉儲成本發動折扣促銷大戰
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中國疫情對全球零售運費成本仍具有關鍵的影響力，尤其在中國大舉復工的情況下，當地政府下令拼經濟，已經開始追貨量，未來運價成本是否成為全球零售的負擔，還需要持續觀察。
美國零售業一直是全球經濟重要的風向球，隨著全球通貨膨脹陰霾未散，消費者的支出習慣已經改變。尤其是去（2021）年零售業者受到報復性消費影響，建立起的高庫存，儼然成為一大包袱，為了緩解倉儲成本惡化，業者發動折扣促銷大戰，企圖甩賣成堆的衣服、鞋子甚至是家電。
歐美零售業者陷入高庫存窘境
去年歐美迎來疫情後的報復性消費，但受到全球封控程度不一，商品海陸運輸卡關，導致需求遠大於供給，各大零售商為了不讓自己陷入無貨可賣的窘境，急於累積庫存，甚至不惜租船帶貨。
然而，現在卻可能因積累太多庫存，反使倉儲成本大幅增加。
根據《彭博社》報導，標普500（S&P 500）消費類股指數中在美大型零售業者，如沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）存貨總額比去年前大幅增加448億美元（新台幣1.3兆元），增幅達26%。
Target執行長康奈爾（Brian Cornell）直接坦承，受到運費、倉儲等成本上揚，公司將額外暴增10億美元（新台幣294億元）的成本。
再加上，通貨膨脹聲浪四起，今年經濟前景仍有疑慮，衝擊消費者信心，連帶讓消耗庫存的速度遠比想像中的慢。花旗（Citibank）研究，截至上周18家零售業上季財報後發現，美國平均零售庫存增幅快過銷售成長。
其中，更有11家零售業者庫存成長率超過10個百分點，這個差距是18個月以來最大。這也意味著民眾的消費力道正在衰退，經濟正處於模糊未明的階段。
Jefferies零售分析師威辛克（Steph Wissink）認為，通膨還沒有碰到頂點，由於成本漲幅還是大於售價，消費者轉往「必需品」消費，減少購買「非必需品」，而此現象短期也不會改變。
甩賣庫存，Outlet等業者折扣戰蠢動
各大零售商的庫存亟欲消化，對於如T.J.Maxx的促銷折扣的Outlet（暢貨中心）業者來說，這是一個好消息，他們定期販售的通路業者賣不出的庫存維生。
瑞信證券分析師Michael Binetti告訴《華爾街日報》，這類Outlet業者通常有2種管道取得庫存，大部分是第一種採購當地商店特賣的商品，如倒閉或季末賣不出去的衣服；第二則是直接去位於亞洲的工廠訂購。
專門販售促銷折扣的業者TJX Cos執行長Ernie Herrman在上周會議中表示，購買環境「極度充沛」。
Binetti強調，促銷折扣零售業者已經接到了許多存貨出清的電話，他們正在等待更好的「價格」，未來2年大量的存貨出清，會替這類業者增加2.5個百分點的商品利潤。
如今，高庫存的銷售環境，已經讓許多業者逐步開始推出促銷戰。沃爾瑪執行長Doug McMillon對外表示，沃爾瑪已經研擬祭出激進的折扣，藉此促進服裝等高利潤商品的銷售。
根據Jane Hali & Associates研究顯示，沃爾瑪在5月初推出部分商品最低35折的超級折扣，電子、家用品則打到75折，相較去年同期僅的打9折，預計在各大業者消庫存的情況下，折扣戰將會持續發生。
運價成零售等業者最大變數
不過，中國疫情對全球零售運費成本仍具有關鍵的影響力，尤其在中國大舉復工的情況下，當地政府下令拼經濟，已經開始追貨量。《關鍵評論網》實際詢問處理貿易海關的業內人士指出，國際運價在今年年後登頂，4至5月便開始回落。
他強調，主要原因是來自於中國封城和歐美消費力道降低，但是受到中國政策拉抬，進一步刺激運量也讓運價止跌回穩。另有貨攬業者告訴《經濟日報》，時序逐漸接近第3季旺季會有拉貨潮，再加上中國上海、蘇州和昆山漸復工，有望迎來報復性出貨潮。
最後，貨攬業者也指出一大變數，目前美西碼頭工人換約觸礁，擔心會進一步惡化，甚至演變成大規模罷工，如果罷工未得到解決，運能將受到衝擊，恐再次堆高運價成本。這也代表全球零售業者的獲利將被吞噬，未來是否轉嫁予消費者，值得觀察。
截至5月27日，上海航交所貨櫃運指數（SCFI）連2周上揚，指數微幅上漲12.66點至4175.35點，漲幅0.3%。
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核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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