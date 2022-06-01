奪命珠峰——錢作怪
我們想讓你知道的是
如果政府、登山公司、登山者的態度不改變，死傷慘劇必定會再次發生，珠峰亦會被消耗得體無完膚
文：葉子
圖：香港電台
2019年，尼泊爾發出的珠穆朗瑪峰登山許可證數目創新高，不少登山經驗不足的人士亦獲發許可證；不幸的是天氣不佳令登山黃金期僅得三天，數百人排隊希望在三天內登上珠峰峰頂，長長人龍令登頂需時大增，結果造成多人因缺氧而死，是近年珠峰傷亡人數最多的一年。
登山家詹凌·諾蓋於1996年成功登上珠峰頂，他的父親丹曾·諾蓋更是第一批登上珠峰頂的人之一，早於1953年完成壯舉。對於2019年的傷亡數字，詹凌認為現時相關國家大量批出登山許可證、又有專業嚮導雪巴人作支援、加上高科技登山裝備越來越多，令登珠峰變得商品化，只要有足夠金錢就能參與。他指這批「突然發燒友」雖然有錢，卻沒有足夠經驗及訓練，身體狀況未必能應付高海拔環境，結果不止將自己置身險境，亦危害隊友及嚮導的性命。
資深登山人士及嚮導盧卡斯·富騰巴赫指，有登山公司來者不拒，只要付得起錢，就願意帶客人上珠峰。多年前，他已認為在珠峰南面的尼泊爾境內有人滿為患，遂於2016年將其登山公司業務遷至珠峰北面的中國境內。對於「認錢不認人」的指控，尼泊爾規模最大的登山旅行社東主明馬不以為然，更「感謝」對手替他免費宣傳。明馬在2009年將攀珠峰的費用由六萬五千美元大降至三萬美元，認為可以協助財力不足的登山者達成願望，亦能為尼泊爾人帶來工作機會及收入。他強調登山者命喪珠峰，是因為他們本身有健康問題，與登峰人數沒有關係，更指珠峰足以容納二千名登山者。
不過，2019年珠峰慘劇發生後不久，新冠肺炎突然來襲；尼泊爾於翌年三月關閉邊境，珠峰變得冷清，當地經濟亦深受打擊。七個月後，由巴林王子帶領的登山團隊獲發許可證，在明馬的嚮導下攀登羅布崎峰及馬納斯盧峰；希望能成為巴林首隊登上八千米高峰的隊伍，而他們的來臨亦成為尼泊爾的旅遊安全指標。明馬對於生意重臨感到興奮，期望數年後能全面復甦。
珠峰疫後重開可期，而詹凌則擔心慘劇會再次發生，他建議尼泊爾政府要求所有登珠峰人士，必須有值得信賴的登山組織發出認證；尼泊爾國會議員森奴瓦亦促請政府改革珠峰的登山許可證制度，加強監管。雖然尼泊爾政府表示將規定珠峰登山者必須曾攀登過七千米高的山峰，才會發出許可證，但詹凌相信政策會不了了之，因為每張登珠峰許可證，能為尼泊爾政府帶來約一萬美元收入，估計每年多達350萬至400萬美元，該國政府絕不會放棄這盤利潤豐厚的生意。
除濫發許可證，登山家亦認為尼泊爾政府未有好好保護珠峰，山上充斥登山者留下的垃圾，大量電池、塑膠等難以分解，會污染水源及破壞生態。雖然尼泊爾政府會向遺下垃圾的登山者徵收罰款，但詹凌應為能負擔數萬美元登山費用的登山者，根本不在乎區區數千的罰款。如果政府、登山公司、登山者的態度不改變，死傷慘劇必定會再次發生，珠峰亦會被消耗得體無完膚。
〔播出日期：2022年6月1日（星期三），晚上11時，港台電視31〕
相關文章：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。