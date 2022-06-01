文：葉子

圖：香港電台

2019年，尼泊爾發出的珠穆朗瑪峰登山許可證數目創新高，不少登山經驗不足的人士亦獲發許可證；不幸的是天氣不佳令登山黃金期僅得三天，數百人排隊希望在三天內登上珠峰峰頂，長長人龍令登頂需時大增，結果造成多人因缺氧而死，是近年珠峰傷亡人數最多的一年。

珠穆朗馬峰是尼泊爾的經濟命脈，為國民帶來工作機會與收入。

登山家詹凌·諾蓋於1996年成功登上珠峰頂，他的父親丹曾·諾蓋更是第一批登上珠峰頂的人之一，早於1953年完成壯舉。對於2019年的傷亡數字，詹凌認為現時相關國家大量批出登山許可證、又有專業嚮導雪巴人作支援、加上高科技登山裝備越來越多，令登珠峰變得商品化，只要有足夠金錢就能參與。他指這批「突然發燒友」雖然有錢，卻沒有足夠經驗及訓練，身體狀況未必能應付高海拔環境，結果不止將自己置身險境，亦危害隊友及嚮導的性命。

登山者若因經驗不足在珠峰上遇險，就要出動多人營救，隊友及嚮導亦會受累。

資深登山人士及嚮導盧卡斯·富騰巴赫指，有登山公司來者不拒，只要付得起錢，就願意帶客人上珠峰。多年前，他已認為在珠峰南面的尼泊爾境內有人滿為患，遂於2016年將其登山公司業務遷至珠峰北面的中國境內。對於「認錢不認人」的指控，尼泊爾規模最大的登山旅行社東主明馬不以為然，更「感謝」對手替他免費宣傳。明馬在2009年將攀珠峰的費用由六萬五千美元大降至三萬美元，認為可以協助財力不足的登山者達成願望，亦能為尼泊爾人帶來工作機會及收入。他強調登山者命喪珠峰，是因為他們本身有健康問題，與登峰人數沒有關係，更指珠峰足以容納二千名登山者。

珠峰登山活動為尼泊爾各行各業帶來重要經濟收益，新冠肺炎疫爆發，尼泊爾關閉邊境，登山公司員工只能好做好準備，期望能早日再次接待客人。

不過，2019年珠峰慘劇發生後不久，新冠肺炎突然來襲；尼泊爾於翌年三月關閉邊境，珠峰變得冷清，當地經濟亦深受打擊。七個月後，由巴林王子帶領的登山團隊獲發許可證，在明馬的嚮導下攀登羅布崎峰及馬納斯盧峰；希望能成為巴林首隊登上八千米高峰的隊伍，而他們的來臨亦成為尼泊爾的旅遊安全指標。明馬對於生意重臨感到興奮，期望數年後能全面復甦。

巴林王子的登山隊在2020年10月到達尼泊爾，挑戰攀登羅布崎峰及馬納斯盧峰。

珠峰疫後重開可期，而詹凌則擔心慘劇會再次發生，他建議尼泊爾政府要求所有登珠峰人士，必須有值得信賴的登山組織發出認證；尼泊爾國會議員森奴瓦亦促請政府改革珠峰的登山許可證制度，加強監管。雖然尼泊爾政府表示將規定珠峰登山者必須曾攀登過七千米高的山峰，才會發出許可證，但詹凌相信政策會不了了之，因為每張登珠峰許可證，能為尼泊爾政府帶來約一萬美元收入，估計每年多達350萬至400萬美元，該國政府絕不會放棄這盤利潤豐厚的生意。

尼泊爾國會議員森奴瓦認為政府應制定新法例，改革頒發珠峰登山許可證的制度。

除濫發許可證，登山家亦認為尼泊爾政府未有好好保護珠峰，山上充斥登山者留下的垃圾，大量電池、塑膠等難以分解，會污染水源及破壞生態。雖然尼泊爾政府會向遺下垃圾的登山者徵收罰款，但詹凌應為能負擔數萬美元登山費用的登山者，根本不在乎區區數千的罰款。如果政府、登山公司、登山者的態度不改變，死傷慘劇必定會再次發生，珠峰亦會被消耗得體無完膚。

登山人士在珠峰遺下大量垃圾，破壞當地生態及污染水源。

〔播出日期：2022年6月1日（星期三），晚上11時，港台電視31〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex