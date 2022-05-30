男子喬裝以「一塊蛋糕」襲擊名畫《蒙娜麗莎》，試圖喚醒眾人對地球的關懷

由藝術家李奧納多・達文西（Leonardo da Vinci），於16世紀初期創作的畫作《蒙娜麗莎》，經過時間的洗滌、淬鍊之後，早已成為人類世界的藝術瑰寶，現藏於法國巴黎羅浮宮。不過，今日稍早，於各大外媒、推特瘋傳的消息，有一名男子在羅浮宮將蛋糕丟向《蒙娜麗莎》，試圖破壞此畫作，引起軒然大波。

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

根據外媒指出，此次涉嫌攻擊《蒙娜麗莎》的男子，原先假扮成一位坐在輪椅上的婦人，而就在接近畫作時突然從輪椅上站起來，並拿出預藏的蛋糕扔向畫作，甚至反覆將奶油塗抹在防彈玻璃上，更試圖破壞玻璃。不過，《蒙娜麗莎》最終毫髮無傷。

在一連串突發事件之後，現場保全人員也隨即到場，將這名男子請出場，但男子在出場之際，也不斷在口中高喊：「有人試圖摧毀地球，請為地球思考！」相關畫面在推特上瘋傳，引起熱議。

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

然而，這並非是《蒙娜麗莎》首度遭到攻擊，早在1950年代時，就曾經有 一名男子向其投擲硫酸，並對 《蒙娜麗莎》 產生了影響；而一名玻利維亞學生也曾用石頭朝著 《蒙娜麗莎》丟去。至此之後，館方便使用防彈玻璃，以防《蒙娜麗莎》再度遭到損毀。

而到了 1974年， 《蒙娜麗莎》到了東京展出，一名坐在 輪椅上的婦女也朝著畫作潑漆，藉此抗議博物館內並未提供對殘疾人士友善的設施通道。如今 《蒙娜麗莎》再度受到攻擊，雖然僅是「一塊蛋糕」，但仍引起世界注意。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航