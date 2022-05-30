香港晚報：黃浩銘出獄，盼與戰友「為香港民主、社會公義奮鬥」

1）黃浩銘出獄冀港人續奮鬥

社民連前主席黃浩銘，因涉組織及煽惑他人參與2019年10月九龍遊行，被判監14個月，今日刑滿出獄；社民連主席陳寶瑩、成員曾健成和民主黨前主席劉慧卿等人前往迎接。

黃浩銘自言刑期較短，屬「好運嘅政治犯」。他表明會留港，努力為香港奮鬥。黃浩銘在見記者時，主動舉起「五一」手勢，讓記者拍照。

他又形容社會在他入獄前後變化大，多個公民組織及媒體停運，但引《聖經》「我們行善，不必喪志，若不灰心，到了時候，就會收成」勉勵港人。

2）陳曼琪聘愛國者顧問月薪3萬6

《NOW》今翻查立法會議員資料報導，陳曼琪以月薪3.6萬港元聘請「政策顧問」；其中聘雇原因列「為堅定的外國者」、「用戶國家憲法及香港基本法」。

此外，吳傑莊亦以每月2.5萬港元聘請「立法會事務顧問服務」；職務描述指需「每月一篇約1千字文章」為議題、政策提供意見或回應。

Photo Credit：陳曼琪Facebook圖片

3）涉淋熄催淚彈演藝學生認暴動囚2年4個月

演藝學院二年級生劉柏睿，早前承認2019年8月5日「大三罷」期間暴動罪，今被判囚2年4個月。他另涉的無牌管有彈藥罪則獲存檔法庭。

法官游德康指，雖然被告沒有直接使用暴力，但比單純在場出現更為積極；他淋熄催淚彈頭或將其覆蓋，會產生鼓勵作用，令暴動升溫。此外，暴動針對紀律部隊宿舍，挑戰紀律部隊人員及其家人，手段使人難以接受，為加刑因素。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

4）李家超獲國務院任命

早前獲選出為下任特首的李家超，今早赴北京，獲國務院總理李克強特首委任狀。李克強重申中央會按《基本法》準確落實「一國兩制」和「愛國者治港」。席間李家超聽李克強說話時不斷點頭。

李家超下午獲國家主席習近平接見。習近平祝賀李家超當選，讚揚他愛國愛港立場堅定，形容「中央對他充分肯定，也是充分信任」。

Photo Credit：香港電台影片截圖

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin