【影集】Netflix《愛x死x機器人》第三季：〈吉巴羅〉可說是「純藝術作品在串流平台上傳遞」的典範
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《愛x死x機器人》是Netflix串流平台主打的一齣風格強烈，揉合了賽博龐克、科幻、人性、性，等等元素的動畫影集，如今第三季終於上映，大多水準之上的作品，以及畫龍點睛之作－〈吉巴羅〉，一掃第二季平淡無奇的陰霾，再次掀起一波科幻熱潮。
Netflix影集《愛x死x機器人》自2019年首播以來，一直受到全球觀眾歡迎。5月推出最新的第三季，一樣引發討論。
相較第一季的18集，第三季僅有9集，也僅比第二季8集多了一集。感覺自第二季以來，《愛x死x機器人》雖然是動畫影集，但也一樣與美國影視產業的景氣連動，同樣受到疫情影響，而產生製作拖延或延宕的狀況。第二季隔了兩年才推出，第三季卻只隔了一年就出，也反應後疫情時代，影視生產回歸正常步調的狀態。
《愛x死x機器人》的影集宗旨，源自大衛・芬奇（David Fincher）與提姆・米勒（Tim Miller）打算重製1981年電影《宇宙奇趣錄（Heavy Metal）》。後來因為資金問題，2019年，大衛・芬奇決定將這個概念改在Netflix以影集形式推出。
原著本來就是動畫，走80年代重金屬末世錄風格，探討科幻、人性與人類世界價值的電影。延續此科幻路線的走向，在《愛x死x機器人》中，影集名稱的三大元素，也就成為每集不變的核心議題。雖然不是每一集都必定出現科幻元素（其實廣泛來說，每集都有科幻意識），但愛與死必然是貫穿每一集的核心。也充分呈現他們打算走一個21世紀「成人科幻動畫」作品的雄心。
相較第一季因為多達18集的集數，內容水準參差不齊。第二季整體水平相近，但也僅是沒有平淡無趣的劣作，但亮眼、意境夠深的，也就只有第二季第八集〈溺斃的巨人〉，其他也就只是中規中矩的成人科幻動畫。整季如同雞肋，食之無味，棄之可惜。
但《愛x死x機器人》第三季平心而論，總體素質比第二季再高一點。一方面是大衛・芬奇（第二季沒推出作品）與提姆・米都交出作品，也成為亮眼之作，有延續影集本身的核心價值。
而第三季第一集〈三個機器人：退場策略〉，可說是第一季第一集〈三個機器人〉的續集，以末世後三隻機器人的「郊遊」，去反思人類文明最終自取滅亡的環保政治問題。這作為第一季與第三季影集的開場，其實都直指「愛、死亡、機器人」的三大核心，也很能帶領觀眾進入後續季集的科幻異想世界。看到三個機器人再次出現，甚至會讓觀眾有懷念感，不知道他們的旅程能否延續下去。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。