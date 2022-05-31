【影集】Netflix《愛x死x機器人》第三季：〈吉巴羅〉可說是「純藝術作品在串流平台上傳遞」的典範

Netflix影集《愛x死x機器人》自2019年首播以來，一直受到全球觀眾歡迎。5月推出最新的第三季，一樣引發討論。

相較第一季的18集，第三季僅有9集，也僅比第二季8集多了一集。感覺自第二季以來，《愛x死x機器人》雖然是動畫影集，但也一樣與美國影視產業的景氣連動，同樣受到疫情影響，而產生製作拖延或延宕的狀況。第二季隔了兩年才推出，第三季卻只隔了一年就出，也反應後疫情時代，影視生產回歸正常步調的狀態。

《愛x死x機器人》的影集宗旨，源自大衛・芬奇（David Fincher）與提姆・米勒（Tim Miller）打算重製1981年電影《宇宙奇趣錄（Heavy Metal）》。後來因為資金問題，2019年，大衛・芬奇決定將這個概念改在Netflix以影集形式推出。

原著本來就是動畫，走80年代重金屬末世錄風格，探討科幻、人性與人類世界價值的電影。延續此科幻路線的走向，在《愛x死x機器人》中，影集名稱的三大元素，也就成為每集不變的核心議題。雖然不是每一集都必定出現科幻元素（其實廣泛來說，每集都有科幻意識），但愛與死必然是貫穿每一集的核心。也充分呈現他們打算走一個21世紀「成人科幻動畫」作品的雄心。

相較第一季因為多達18集的集數，內容水準參差不齊。第二季整體水平相近，但也僅是沒有平淡無趣的劣作，但亮眼、意境夠深的，也就只有第二季第八集〈溺斃的巨人〉，其他也就只是中規中矩的成人科幻動畫。整季如同雞肋，食之無味，棄之可惜。

但《愛x死x機器人》第三季平心而論，總體素質比第二季再高一點。一方面是大衛・芬奇（第二季沒推出作品）與提姆・米都交出作品，也成為亮眼之作，有延續影集本身的核心價值。

而第三季第一集〈三個機器人：退場策略〉，可說是第一季第一集〈三個機器人〉的續集，以末世後三隻機器人的「郊遊」，去反思人類文明最終自取滅亡的環保政治問題。這作為第一季與第三季影集的開場，其實都直指「愛、死亡、機器人」的三大核心，也很能帶領觀眾進入後續季集的科幻異想世界。看到三個機器人再次出現，甚至會讓觀眾有懷念感，不知道他們的旅程能否延續下去。