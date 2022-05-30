蘋果涉嫌以「系統性、複雜的行動」恐嚇員工組織工會，亞特蘭大零售商店取消投票

亞特蘭大一家蘋果商店（Apple store）的勞工想組成工會，卻因為公司涉嫌恐嚇員工，而在投票前幾日取消了工會的投票。

亞特蘭大坎伯蘭購物中心（Cumberland Mall）的蘋果零售商店員工，原本訂在6月2號舉行工會投票，決定是否要讓美國傳播工會（CWA）作為勞工的工會代表。然而，傳播工會聲稱蘋果公司一再違反美國《全國勞資關係法》，讓勞工無法進行自由、公平的選舉。

這些員工早在4月就宣布要組建工會，當時有70％的員工簽署了參與工會的意願書。之所以需要一個工會，除了在於工資、福利和工時上的問題，更是因為員工希望這間世界上最有價值的公司，能夠和銷售iPhone、MacBook和iPad的第一線員工分享更多利潤。

然而，傳播工會在一份聲明中指出，蘋果從那時開始進行一場「系統性、複雜的行動」，以干預員工組織工會的權利，「這種行為違反了蘋果的法律、蘋果的條款、供應商行為準則和國際人權標準。」

坎伯蘭購物中心的員工表示，基於蘋果公司的回應，以及他們創造的強迫性環境，將不會繼續進行選舉。

蘋果調薪、發布反工會短片，4州員工持續爭取工會

隨著員工如火如荼地展開工會行動，蘋果日前宣布將零售店員工的起薪從每小時20美元提高到22美元，坎伯蘭購物中心的籌組委員會表示，這次計畫外的加薪，是工會組織活動的直接結果。

4月中旬以來，紐約、亞特蘭大、馬里蘭、肯塔基州的零售店員工，也陸續開始組建工會的行動。不過，蘋果員工至今還沒有在全美272家零售店中贏得任何一個工會選舉。

在肯塔基州的零售店員工於5月26日發起工會運動後，根據《VICE》的報導，蘋果公司向5萬8000名零售店員工發出一段6分鐘的短片，零售主管奧布萊恩（Deirdre O’Brien）在影片中發表反工會的觀點，他擔心會將一個不了解蘋果的另一個組織置於關係之中，「而最重要的是，這和我們對你們的承諾不同。」

「蘋果的發展速度非常快」，奧布萊恩認為，工會會讓蘋果更難改善零售店員工的工作條件，「而且我擔心，因為工會會制定自己的規則，來決定我們解決問題的方式，這可能會讓我們更難迅速採取行動，以解決你們提出的問題。」

《VICE》指出，這段影片本身帶有特別的字母串浮水印，可能是為了識別將影片洩露給媒體的人。因此，儘管《VICE》有獲得影片的部分片段，但僅發布了音訊而沒有影像。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航