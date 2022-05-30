九太科技宣布解散球隊走入歷史，SBL第20季將只剩4隊，能否繼續運作備受關注
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2022年5月30日，九太科技籃球隊已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL，日後將以其他方式繼續對台灣體育界盡一份心力。
正當台灣職業籃壇P. LEAGUE+、T1 League季後賽如火如荼的進行時，第19季SBL超級籃球聯賽卻受疫情影響而提前結束賽季，但今（30）日九太科技籃球隊卻拋出震撼彈，宣布將解散球隊並退出SBL，走入歷史。
九太科技籃球隊自2019年8月28日宣布接手金門酒廠隊，在台灣籃壇谷底時挺身而出，扶植國內籃球運動，經歷三屆SBL賽季，如今台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長。
至2022年5月30日，九太科技籃球隊已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL，日後將以其他方式繼續對台灣體育界盡一份心力。
九太科技籃球隊感謝所有贊助商，以及從籃壇谷底時一路支持相挺的球迷，九太目前不考慮加入其他籃球聯盟，球員一切依照合約處理，球團將會提供離隊同意書，球員成為自由球員，能夠自由轉隊，九太科技籃球隊予以祝福，期待球員能夠在籃壇一展長才。
九太退出後剩4隊，SBL能否繼續運作備受關注
在九太科技籃球隊今日正式對外宣布解散球隊退出SBL後，SBL從原本5隊，僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築等4隊，隊伍數將創SBL史上新低，各界對於SBL未來能否繼續運作相當關注。
籃協發布新聞稿感謝九太科技籃球隊及董事長沈會承對台灣籃壇長期的付出與奉獻，過去20年內培育多名球員在SBL及國際賽場上發光發熱，值得各界肯定。
近兩年在PLG、T1等職籃聯盟陸續成立後，除了提供球員有更多舞台可以選擇外，在國際疫情嚴峻的這段期間，更讓台灣籃球熱度不減反增。
籃協向各聯盟和所屬球團的努力表達感謝，因為共同的努力，才能有這共同成果呈現給球員與全體球迷。而籃協也會持續與各職籃聯盟及球團保持良好溝通，以協助打造良好的生態圈及各項人才培育。
SBL超級籃球聯賽走過19個年頭，見證台灣籃壇各個光榮時刻。無論國內外籃球環境如何變化，SBL始終以永續經營的精神，多年來成功地讓許多台灣球員從SBL出發與成長茁壯。
對於許多球員來講，SBL就像是他們職業生涯的起點，並在場上留下無數征戰的精采瞬間，讓球迷朋友們一再回味。因此為了持續培育台灣球員，也讓球員在參與職業籃球時可以擁有不同的保障與選擇，籃協表示，他們仍會持續推動SBL的賽事，讓SBL繼續邁向第20屆。
有關第20屆SBL超級籃球聯賽，籃協說此場活動仍會是今年度最重要籌備的主辦賽事，目前選定6月7日召開球團會議，針對即將到來的新人選秀會，以及下季的賽制、場地、洋將等相關制度與球隊進行討論與規劃，為新球季做好最佳的準備。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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