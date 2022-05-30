九太科技宣布解散球隊走入歷史，SBL第20季將只剩4隊，能否繼續運作備受關注

正當台灣職業籃壇P. LEAGUE+、T1 League季後賽如火如荼的進行時，第19季SBL超級籃球聯賽卻受疫情影響而提前結束賽季，但今（30）日九太科技籃球隊卻拋出震撼彈，宣布將解散球隊並退出SBL，走入歷史。

九太科技籃球隊自2019年8月28日宣布接手金門酒廠隊，在台灣籃壇谷底時挺身而出，扶植國內籃球運動，經歷三屆SBL賽季，如今台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長。

至2022年5月30日，九太科技籃球隊已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL，日後將以其他方式繼續對台灣體育界盡一份心力。



九太科技籃球隊感謝所有贊助商，以及從籃壇谷底時一路支持相挺的球迷，九太目前不考慮加入其他籃球聯盟，球員一切依照合約處理，球團將會提供離隊同意書，球員成為自由球員，能夠自由轉隊，九太科技籃球隊予以祝福，期待球員能夠在籃壇一展長才。

九太退出後剩4隊，SBL能否繼續運作備受關注

在九太科技籃球隊今日正式對外宣布解散球隊退出SBL後，SBL從原本5隊，僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築等4隊，隊伍數將創SBL史上新低，各界對於SBL未來能否繼續運作相當關注。

籃協發布新聞稿感謝九太科技籃球隊及董事長沈會承對台灣籃壇長期的付出與奉獻，過去20年內培育多名球員在SBL及國際賽場上發光發熱，值得各界肯定。

近兩年在PLG、T1等職籃聯盟陸續成立後，除了提供球員有更多舞台可以選擇外，在國際疫情嚴峻的這段期間，更讓台灣籃球熱度不減反增。

籃協向各聯盟和所屬球團的努力表達感謝，因為共同的努力，才能有這共同成果呈現給球員與全體球迷。而籃協也會持續與各職籃聯盟及球團保持良好溝通，以協助打造良好的生態圈及各項人才培育。

SBL超級籃球聯賽走過19個年頭，見證台灣籃壇各個光榮時刻。無論國內外籃球環境如何變化，SBL始終以永續經營的精神，多年來成功地讓許多台灣球員從SBL出發與成長茁壯。

對於許多球員來講，SBL就像是他們職業生涯的起點，並在場上留下無數征戰的精采瞬間，讓球迷朋友們一再回味。因此為了持續培育台灣球員，也讓球員在參與職業籃球時可以擁有不同的保障與選擇，籃協表示，他們仍會持續推動SBL的賽事，讓SBL繼續邁向第20屆。

有關第20屆SBL超級籃球聯賽，籃協說此場活動仍會是今年度最重要籌備的主辦賽事，目前選定6月7日召開球團會議，針對即將到來的新人選秀會，以及下季的賽制、場地、洋將等相關制度與球隊進行討論與規劃，為新球季做好最佳的準備。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航