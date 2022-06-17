春秋以來最偉大的政治思想家子產：敬鬼神而不迷信，甚至還幫鬼神安排歸宿

春秋晚期，在鄭國出了一位極有智慧的政治家，也是一位影響後世頗深的大思想家——子產。他主政的期間，對於國內一切的政治改革以及對外的外交，都有著承先啟後極大的改革，有很多政治方面的創新和理念，對於整個後代思想上的參考極有價值，在後世的政治評論上而言，許多歷史學家都把子產評定為春秋以來最偉大的政治思想家。

據說他才新官上任沒多久，所有國內的紈絝子弟就不再遛鳥、跑狗，不敢群居無所事事，放浪不羈之事不再聽聞，國中超過一定年紀的老年人不會有人看他手提重物，敬老是很平常的一件事；還未成年的稚年小兒，也不會驅使他耕作、服勞；當他宰政才到第二年，舉國商場上一切的買賣交易全部變成公平，再也沒有人敢哄抬價格，暴利謀財；當到了第三年，百姓家裡根本不用上鎖，沒有人敢當宵小，路上即便有人掉了物品，也沒有人敢占為己有。

到了他主政第四年，全部的農民完工以後，可以不用把耕田的工具帶回家中。漸漸地在數年之中，本來到了當兵年齡的男丁，因為國家沒有戰事，所以不需要去服兵役。在他管理之下的百姓，對於喪事之禮都視為重要之事，所以鄭國變成一片歡騰，人民安居樂業，從此子產的名聲遠播四方，在他的主宰期間，其他的諸侯國不敢生起任何的覬覦、窺視之心，其他的大小諸國也因為子產，對鄭國都投以仰慕、尊敬之心。

孔子雖然無法和子產同一年代，但是對於子產是絕對地尊崇，對子產他曾經留有讚嘆之詞——「古之遺愛」，所以後代紀念子產的祠廟也稱為「遺愛祠」，可見在中國歷代中，子產對於後代子孫的影響是深遠的。

古人對於鬼神的敬重不是在孔子之後才有的，像子產這類偉大的思想家，對於鬼神也有一套獨特的見解。在他當宰相的期間，有一天一位和他熟識的諸侯生病，由於沉痾已久，也無法對症下藥，甚為困擾，於是就請人卜卦，出來的卦原來是因為有兩個鬼神居中作怪，所以才會群醫無策。結果這件事情傳到子產的耳朵，子產很稀鬆平常地就把作怪的這兩名神明，祂們的過去、未來說得清清楚楚，像他如此地多聞和淵博，在過去是從來未曾見過的。

雖然子產他的學識可以博古通今，對於人世間的山川、大地的因果由來，沒有他不知曉的，但是他不會因為通曉天文地理之間所有的世間萬事萬物而迷信。他看待自然界所發生的一切禍福和窮通，有他自己的一套哲學，正因為他了解大自然中的「天道」，所以他不會陷入盲從和迷信之間，更不會因此而陷入恐懼、不安的情緒中。曾經有人請問子產，某某死去後會變鬼嗎？子產便回答他這是肯定的。子產這樣子回答，主要是因為他所推動的對亡者和鬼神的祭祀，是完全要存在於天道中傳統的禮制，這對亡者和鬼神而言，才是尊重。

子產不但可以了解一切的鬼神之道，並且他還會幫鬼神安排歸宿，他曾經對人說：「鬼必須要使他有歸宿，這鬼才不至於成為惡鬼。」

曾經有人問他：「某某往生以後，可以做鬼嗎？」

子產便回答他說：「可以的！一個人如果剛剛才死去的，這個時候叫做魄，已經變成了魄，陽氣又叫做魂。在人世間的時候，生前穿著亮麗的衣物，食用充滿能量的各種美食，這個時候他的魂魄便會展現出強而有力的能量，所以有現形的力量，甚至於可以出神入化。一般的世間男女如果無法死得其所，他們的靈魂便會附著在別人身上……」

從子產在不同的歷史資料上所顯現，在古代的人文世界裡，其實早就有鬼神的觀念，和祭拜鬼神以不違背「禮」相關的思想和學說出現。在子產之後的至聖孔子也因為承受到先人的影響，對於鬼神他也竭盡所能地讚嘆，他的目的無非是把人們尊敬鬼神的行為變成一股德行的潛在能量，但絕非迷信。所謂的「舉頭三尺有神明」，「敬鬼神而遠之」，重要的是要人們不可欺漏暗室，使自己的德行有虧，如此會受到神明的無形果報。在內心裡形成戒慎、自我約束的力量，這是一股無形的道德力量，但絕非世俗的宗教迷信。

由於孔、孟一路傳承下來的結果，儒家對於禮天敬地，尊敬鬼神造化萬物、滋溉天地是有一套的道統標準，但是儒家有別於佛道也是因為孔子主張，雖然要敬重天地鬼神，可是要避免流於怪誕，過度地強調無形界中神力，或者使用靈力為禍人間，動不動就談論顯現神變。

我們可以從子路有一次他曾問孔子說：「敢問夫子，在日常生活中我們應該怎麼樣才可以侍奉好鬼神呢？」孔子覺得子路問這個問題不是他上課的重點，所以顯得不是很熱衷地回答他：「在平常生活中，都沒有辦法把人給侍奉好，又怎麼有可能可以侍奉好鬼神呢？」子路聽了孔子的回答之後，便很知趣地不再繼續問下去。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航