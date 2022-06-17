春秋以來最偉大的政治思想家子產：敬鬼神而不迷信，甚至還幫鬼神安排歸宿

我們想讓你知道的是
曾經有人請問子產，某某死去後會變鬼嗎？子產便回答他這是肯定的。子產這樣子回答，主要是因為他所推動的對亡者和鬼神的祭祀，是完全要存在於天道中傳統的禮制，這對亡者和鬼神而言，才是尊重。
春秋晚期，在鄭國出了一位極有智慧的政治家，也是一位影響後世頗深的大思想家——子產。他主政的期間，對於國內一切的政治改革以及對外的外交，都有著承先啟後極大的改革，有很多政治方面的創新和理念，對於整個後代思想上的參考極有價值，在後世的政治評論上而言，許多歷史學家都把子產評定為春秋以來最偉大的政治思想家。
據說他才新官上任沒多久，所有國內的紈絝子弟就不再遛鳥、跑狗，不敢群居無所事事，放浪不羈之事不再聽聞，國中超過一定年紀的老年人不會有人看他手提重物，敬老是很平常的一件事；還未成年的稚年小兒，也不會驅使他耕作、服勞；當他宰政才到第二年，舉國商場上一切的買賣交易全部變成公平，再也沒有人敢哄抬價格，暴利謀財；當到了第三年，百姓家裡根本不用上鎖，沒有人敢當宵小，路上即便有人掉了物品，也沒有人敢占為己有。
到了他主政第四年，全部的農民完工以後，可以不用把耕田的工具帶回家中。漸漸地在數年之中，本來到了當兵年齡的男丁，因為國家沒有戰事，所以不需要去服兵役。在他管理之下的百姓，對於喪事之禮都視為重要之事，所以鄭國變成一片歡騰，人民安居樂業，從此子產的名聲遠播四方，在他的主宰期間，其他的諸侯國不敢生起任何的覬覦、窺視之心，其他的大小諸國也因為子產，對鄭國都投以仰慕、尊敬之心。
孔子雖然無法和子產同一年代，但是對於子產是絕對地尊崇，對子產他曾經留有讚嘆之詞——「古之遺愛」，所以後代紀念子產的祠廟也稱為「遺愛祠」，可見在中國歷代中，子產對於後代子孫的影響是深遠的。
古人對於鬼神的敬重不是在孔子之後才有的，像子產這類偉大的思想家，對於鬼神也有一套獨特的見解。在他當宰相的期間，有一天一位和他熟識的諸侯生病，由於沉痾已久，也無法對症下藥，甚為困擾，於是就請人卜卦，出來的卦原來是因為有兩個鬼神居中作怪，所以才會群醫無策。結果這件事情傳到子產的耳朵，子產很稀鬆平常地就把作怪的這兩名神明，祂們的過去、未來說得清清楚楚，像他如此地多聞和淵博，在過去是從來未曾見過的。
雖然子產他的學識可以博古通今，對於人世間的山川、大地的因果由來，沒有他不知曉的，但是他不會因為通曉天文地理之間所有的世間萬事萬物而迷信。他看待自然界所發生的一切禍福和窮通，有他自己的一套哲學，正因為他了解大自然中的「天道」，所以他不會陷入盲從和迷信之間，更不會因此而陷入恐懼、不安的情緒中。曾經有人請問子產，某某死去後會變鬼嗎？子產便回答他這是肯定的。子產這樣子回答，主要是因為他所推動的對亡者和鬼神的祭祀，是完全要存在於天道中傳統的禮制，這對亡者和鬼神而言，才是尊重。
子產不但可以了解一切的鬼神之道，並且他還會幫鬼神安排歸宿，他曾經對人說：「鬼必須要使他有歸宿，這鬼才不至於成為惡鬼。」
曾經有人問他：「某某往生以後，可以做鬼嗎？」
子產便回答他說：「可以的！一個人如果剛剛才死去的，這個時候叫做魄，已經變成了魄，陽氣又叫做魂。在人世間的時候，生前穿著亮麗的衣物，食用充滿能量的各種美食，這個時候他的魂魄便會展現出強而有力的能量，所以有現形的力量，甚至於可以出神入化。一般的世間男女如果無法死得其所，他們的靈魂便會附著在別人身上……」
從子產在不同的歷史資料上所顯現，在古代的人文世界裡，其實早就有鬼神的觀念，和祭拜鬼神以不違背「禮」相關的思想和學說出現。在子產之後的至聖孔子也因為承受到先人的影響，對於鬼神他也竭盡所能地讚嘆，他的目的無非是把人們尊敬鬼神的行為變成一股德行的潛在能量，但絕非迷信。所謂的「舉頭三尺有神明」，「敬鬼神而遠之」，重要的是要人們不可欺漏暗室，使自己的德行有虧，如此會受到神明的無形果報。在內心裡形成戒慎、自我約束的力量，這是一股無形的道德力量，但絕非世俗的宗教迷信。
由於孔、孟一路傳承下來的結果，儒家對於禮天敬地，尊敬鬼神造化萬物、滋溉天地是有一套的道統標準，但是儒家有別於佛道也是因為孔子主張，雖然要敬重天地鬼神，可是要避免流於怪誕，過度地強調無形界中神力，或者使用靈力為禍人間，動不動就談論顯現神變。
我們可以從子路有一次他曾問孔子說：「敢問夫子，在日常生活中我們應該怎麼樣才可以侍奉好鬼神呢？」孔子覺得子路問這個問題不是他上課的重點，所以顯得不是很熱衷地回答他：「在平常生活中，都沒有辦法把人給侍奉好，又怎麼有可能可以侍奉好鬼神呢？」子路聽了孔子的回答之後，便很知趣地不再繼續問下去。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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