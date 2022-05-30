「Taipei Bboy City安麗盃世界霹靂舞大賽」完美落幕 來自12國、超過700位頂尖舞者直播連線完成史上最強PK賽

眾所矚目的「Taipei Bboy City安麗盃世界霹靂舞大賽」上周末火熱開戰，活動現場聚集將近5000位民眾與粉絲，熱情為喜歡的舞團吶喊助威。經過幾番激烈車輪戰，共有七組Bboys/ Bgirls冠軍從超過700位選手中脫穎而出。七項BREAKING賽事包括B GIRL 1BY1邀請賽、BREAKING CREW BATTLE、BBOY SOLO BATTL、POWERMOVE BATTLE、FOOTWORK、TOP ROCK及ROCKING的冠軍分別為STITCH、TOP COALITION、T4、SPEITE、SEVEN、GY ROCK和JIMMY。今年賽事除台灣選手外，更有來自阿根廷、美國、白俄羅斯、西班牙、日本、馬來西亞、越南等國的選手不畏疫情前來參加，為的就是希望展現自己對於舞蹈的熱情與熱血。另外，該賽事的創辦人「巴黎奧運霹靂舞推手，霹靂舞OG-陳柏均」也與舞劍國寶蔡宏毅帶來結合舞蹈與武術的「十年磨一劍」精彩演出。

有感於霹靂舞所散發的熱血與能量，與安麗所提倡的「創玩精神」不謀而合，安麗台灣決定投入幫助台灣霹靂舞的發展。獨家冠名贊助「Taipei Bboy City」。安麗台灣總裁林彥秀表示：「很榮幸能為Taipei Bboy City安麗盃世界霹靂舞大賽貢獻一分心力，我們希望來自各地的舞林好手，能以最佳的身體狀態及表演來贏得喝采！」林彥秀更指出：「安麗非常認同現代年輕人勇於追求自己的主張，也重視健康與生活品質；他們希望以熱情來做自己有興趣的事，並與有志同道合的朋友共同在工作甚至是創業的路上相互扶持。這創造了一股熱情經濟。這種創玩精神與霹靂舞者的創意、創造力及無限充沛的活力相互呼應。」因此，安麗台灣積極支持霹靂舞，希望讓更多優秀舞者，乃至整個台灣，都被世界看見。

「Taipei Bboy City」為世界十大街舞賽事，霹靂舞也將在2024年成為巴黎奧運競賽項目。「安麗創玩大使」陳柏均表示：「霹靂舞一路走來，正如林總裁所說，必須有強烈的熱情，志同道合的朋友，甚至共組舞團成為創業夥伴，才能不斷的支撐我們的興趣。Taipei Bboy City歷經十年磨一劍，能有如此榮耀的一天要感謝大家不斷突破自我。」他也感激安麗台灣讓霹靂舞者們勇於發揮創玩精神，豪邁地為自己的青春留下最值得回憶的印記！

主辦單位今年克服萬難，因應疫情首創全球多國連線直播賽，讓不能來現場的國際舞者，尤其是烏克蘭也能同步與台灣選手PK，創造出另外一種趣味與體驗，就是希望以現今最受歡迎的舞蹈，成功地讓台灣街舞勢力不斷擴張，用實力邁向國際！