「合作」英文大補帖：Cooperate與Collaborate有什麼不同？

Collaborate / Cooperate with 合作;配合

Collaborate跟cooperate雖然在中文裡都解釋為「合作」的意思,但在英文的語意上卻存在著些微的差異。Collaborate偏向為了共同目標而合作,而cooperate則偏向指以獲取自身利益為目標的合作,相對collaborate來說帶有較為強烈的個人感。

大多數的情況collaborate跟cooperate其實可以相互替換,然而如果是獨立且單向的合作,在中文偏向表達「配合、協助」的意思時,通常會固定使用cooperate。像是與政府及警方合作,或是問卷和廣播結尾常見的感謝短語等。

Teamwork 團隊合作

Teamwork是由team(團隊)和work(工作)所組成的複合名詞,用於表示團隊彼此持續合作的狀態。像是企業裡的專案團隊依照成員各自具備的技能細分任務,並合力完成上級指派的工作,即為職場上相當常見的團隊合作模式。

Partnership 合作關係

Partnership由名詞partner(合夥人)衍伸而來,是指在為實現共同目標的兩方所建立的長期夥伴關係。通常partnership會視領域的不同來與其他單字搭配使用,像是製造業常見的supply chain partnership(供應鏈合作關係),或是影響國際政治的strategic partnership(戰略合作關係)等。

Build a team 建立團隊共識

要培養良好的團隊合作,首要之務就是要能建立彼此互信互助的默契。而為了達成這樣的目標,現在許多企業都會透過舉辦需要具備團隊合作能力的活動來凝聚團隊成員的默契,進而建立團隊共識。在英文裡想要表達這類凝聚向心力的活動,可以將build a team改為名詞型態,以team building來稱呼。

Gel 凝聚團隊向心力

Gel當作名詞時表示用來洗髮或護膚的凝膠,例如shower gel(沐浴露)、 hair gel(髮膠)等,而當成動詞時則衍伸出「凝聚團隊向心力」的意思。

Team spirit 團隊精神

Team spirit的中文為「團隊精神」,顧名思義就是代表團隊成員對於團隊的認同感及合作精神。如果要用英文形容一個具備高度團隊合作精神的人,則可以組合team(團隊)和player(參與者)這兩個名詞,以team player來表示。

Interpersonal skills 人際交往技巧

職場上的人際關係對團隊合作有著重要的影響性,因此培養良好的人際交往技巧可說是相當重要。當要表達與人際相關的英文詞彙時,可以用interpersonal(人際的)這個形容詞搭配其他名詞來表示,例如interpersonal relationship(人際關係)或是interpersonal skills(人際交往技巧)等。

Angie: David, I haven’t seen you in ages! How’s everything going in the new team?

Angie:David,我好久沒看到你了!新團隊一切都好嗎?

Jacob: It’s been pretty good so far. We’ve been working together for two months and the team is starting to gel.

Jacob:到目前為止都還不錯。我們已經一起工作兩個月了,成員也慢慢開始凝聚向心力。

Angie: Glad to hear that. How about Jessie? Is she doing well on the new team?

Angie:那真是太好了。那Jessie呢?她在新團隊裡表現好嗎?

Jacob: I love working with Jessie! She not only has great team spirit, but also possess strong interpersonal skills.

Jacob:我很喜歡跟Jessie共事!她不但擁有良好的團隊精神,也具備強大的人際交往技巧。

Angie: Cool! Sounds like she is a real team player.

Angie:聽起來真酷!感覺她真的是個具備團隊精神的人。

Jacob: You can say that again. Oh! I think I have to go now. Talk to you later!

Jacob:你說的對極了。我可能要先走了,之後有機會再聊!

Angie: No problem. Hope you can build a strong team!

Angie:沒問題,期待你能打造出一個實力堅強的團隊!