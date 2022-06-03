《學會休息，才能好好生活》：身體不是一件工具——瑜伽導師連君婷

連君婷Maggie，從小是網球運動員，曾經擔任香港網球青年隊代表，中四因被邀請離開代表隊而大受打擊，一度患上暴食症，後來接觸瑜伽和靜觀，重新學習對自己和身體友善。

近年，愈來愈多人練習瑜伽，有人為了保持體態，有人為了鍛鍊身體。「瑜伽」這個名詞，在古代印度最初的意思是指身心的結合、連繫。瑜伽動作最初的設計是為了強化身體，尤其是背部，使人可以在靜坐時，坐得更長時間及更為穩定，藉以幫助啟迪心靈。瑜伽與今天我們常談及的靜觀似乎有著異曲同工之處。

當網球運動員遇上瑜伽

運動員一般對自己身體了解，知道身體的極限，繼而衝破和達致最好的表現，這是青少年時期的Maggie對身體的看法。那個時候，身體對於她而言，是贏得比賽的工具，所以她不停鞭策自己，務求時時刻刻保持最佳狀態。也會控制體重，讓自己的身形更為「理想」。

Maggie的父母是網球教練，由於她對打網球算有天份，從六歲開始接觸網球，就一直打下去。她從小接受密集的網球訓練，中學時每天放學鐘聲未響起，便已穿好球鞋準備衝去球場受訓。初中時已經贏過無數比賽，也曾代表香港出賽，獎牌、獎盃多得要用收納箱存放。

Maggie一直有很強爭贏的鬥心。然而，從來沒有人教她如何面對和接受失敗。事實上，比賽怎可能只贏不輸?中四那年，Maggie被教練邀請離開青年代表隊，失去代表香港作賽的機會。一直把網球員身分看重，而且不習慣失敗的她深受打擊，情緒跌入谷底，引發了暴食症，需要接受心理治療。

圖片來源：蜂鳥出版社

直至升上大學，Maggie的情緒也一直起伏不定，要求自己事事都要力臻完美的她，很容易因為事情不如預期而情緒崩潰。直至2006年，她修讀人類學碩士課程，可以選擇自己喜歡的題目研究和寫論文。因為自己停了網球後，怕長胖，希望找個運動保持身材，當時的她也常常緊張，聽說瑜伽可以幫助減壓，就選擇了學習和研究瑜伽，想不到這個機遇成為了她生命的轉捩點。

在瑜伽蓆上伸展郁動，她第一次嘗試細緻地感受自己身體的不同部位。有一次回家後，她在家伸展，突然發現其中一邊的臀部比另一邊鬆一點點。這時她才感覺到，原來身體是有生命的，而非如一件機器般零誤差，每個部位都會於最佳狀態。她一直以來只當身體是一件不斷操作的機器，自那時開始她明白到可以用一份友善的態度對待身體，同時也學習對自己友善一點。

原來可以慢一點

自此以後，因為論文和自己喜好，Maggie一周六天也會練習。一個追求精準度和快速反應的網球選手，在練習瑜伽時才發現，原來是可以讓身體慢下來，不用任何時候都耗盡力氣衝來衝去，不用逼得自己那麼辛苦。原來慢一點反而可以讓身體變得更好，這是她從未發現的可能性。

起初學習瑜伽，她仍然常常遇到情緒起伏不定的情況，但在練習時，她會感覺負面情緒離自己稍為遠一點。以往，她總是無法抵擋洶湧而來的情緒，焦慮和不安的感覺像打在身上一樣，而在練習瑜伽時，回到身體，能讓她與情緒有一些距離感，情緒也變得沒有那麼可怕。

朋友觀察到Maggie的改變，介紹她嘗試練習靜觀，Maggie於是參加了一個為期八星期的課程。第一次進行「身體掃瞄」時，導師邀請他們平躺，細心感覺身體的每一部分。導師說到：「容許身體自然地存在，容許自己自然地存在。」她不禁流下淚來。往後幾次，每當聽到這些內容，她仍是會哭起來。

這時她才意識到，原來自己一直在一個不停逼迫自己的環境下長大。一直不停地達至各種目標，從來沒有好好接受自己：「我以前會覺得存在本身是沒有價值的，如果不是正在做些甚麼，不去證明自己，就像自己沒有價值。」

曾經，她形容自己凡事要做到130%，如果輸了，或者做得不好，就是「廢」的。可是，當她完成了一個又一個的目標，仍然不覺得快樂，又感到很累，常處於不安的狀態，不能享受自己所做的事，她就發現這樣有點不對。

圖片來源：蜂鳥出版社

就像游泳，從前她游泳是帶著目的，為了減肥而發力去游。但現在她卻用不一樣的心態，重新像個小朋友一樣感受浮在水中的奇妙，感覺變得很好玩和享受。她曾經以為靜觀是指做所有事情也放慢，放輕，甚麼都不用力，其實不然。學習靜觀反而讓人覺察到身體如何用力，也可以享受用力的感覺。

很多人也以為靜觀只是集中於思想，其實回到身體才是靜觀的基礎。從留意身體的感覺和變化開始，將心帶回身體，思緒可能會漸漸穩定下來。

當Maggie愈接觸到這種比較「Being」的狀態。她明白到，生命是可以自然地存在，可以快樂，可以享受，可以慢下來。原來是可以活得輕鬆一點的。

（下略）

書籍介紹

本文摘錄自《學會休息，才能好好生活——330小休息生活實例 x 30天實踐提案》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版社

休息不是奢侈品。只要每天幾分鐘，從忙碌中停下來，關顧自己的身心靈，才學會好好生活。

「每天忙東忙西，哪有那麼多空餘時間？」

「工作很忙，不能請假，即使放假也要處理各項私人細務。」

你是否忙著處理各種事務，連休息都變得奢侈，即使知道要關注自己的身心靈，也不讓自己停下腳步？

原來，休息並不是甚麼奢侈品。

只要我們每天抽幾分鐘進行「小休息」，就能提升身心靈（330）健康。

「小休息」是每天持之以恆，在自己稱心的時間進行有益身心靈、而且是自己喜歡的活動，簡單如用心享受一杯咖啡，或是等車時進行靜觀練習，沒有任何負擔，也不需要刻意勉強自己。

研究證實，每天進行「小休息」，就能增加和累積正面情緒，並減輕壓力；即使在工作期間做「小休息」，也可提升工作滿意度和投入感。