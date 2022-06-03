《學會休息，才能好好生活》：身體不是一件工具——瑜伽導師連君婷
我們想讓你知道的是
現在的社會環境，經濟和生活壓力也很大，Maggie說，當我們感到緊張時，可以用幾秒去感覺一下自己的腳，感覺腳踏在地上的感覺。
連君婷Maggie，從小是網球運動員，曾經擔任香港網球青年隊代表，中四因被邀請離開代表隊而大受打擊，一度患上暴食症，後來接觸瑜伽和靜觀，重新學習對自己和身體友善。
近年，愈來愈多人練習瑜伽，有人為了保持體態，有人為了鍛鍊身體。「瑜伽」這個名詞，在古代印度最初的意思是指身心的結合、連繫。瑜伽動作最初的設計是為了強化身體，尤其是背部，使人可以在靜坐時，坐得更長時間及更為穩定，藉以幫助啟迪心靈。瑜伽與今天我們常談及的靜觀似乎有著異曲同工之處。
當網球運動員遇上瑜伽
運動員一般對自己身體了解，知道身體的極限，繼而衝破和達致最好的表現，這是青少年時期的Maggie對身體的看法。那個時候，身體對於她而言，是贏得比賽的工具，所以她不停鞭策自己，務求時時刻刻保持最佳狀態。也會控制體重，讓自己的身形更為「理想」。
Maggie的父母是網球教練，由於她對打網球算有天份，從六歲開始接觸網球，就一直打下去。她從小接受密集的網球訓練，中學時每天放學鐘聲未響起，便已穿好球鞋準備衝去球場受訓。初中時已經贏過無數比賽，也曾代表香港出賽，獎牌、獎盃多得要用收納箱存放。
Maggie一直有很強爭贏的鬥心。然而，從來沒有人教她如何面對和接受失敗。事實上，比賽怎可能只贏不輸?中四那年，Maggie被教練邀請離開青年代表隊，失去代表香港作賽的機會。一直把網球員身分看重，而且不習慣失敗的她深受打擊，情緒跌入谷底，引發了暴食症，需要接受心理治療。
直至升上大學，Maggie的情緒也一直起伏不定，要求自己事事都要力臻完美的她，很容易因為事情不如預期而情緒崩潰。直至2006年，她修讀人類學碩士課程，可以選擇自己喜歡的題目研究和寫論文。因為自己停了網球後，怕長胖，希望找個運動保持身材，當時的她也常常緊張，聽說瑜伽可以幫助減壓，就選擇了學習和研究瑜伽，想不到這個機遇成為了她生命的轉捩點。
在瑜伽蓆上伸展郁動，她第一次嘗試細緻地感受自己身體的不同部位。有一次回家後，她在家伸展，突然發現其中一邊的臀部比另一邊鬆一點點。這時她才感覺到，原來身體是有生命的，而非如一件機器般零誤差，每個部位都會於最佳狀態。她一直以來只當身體是一件不斷操作的機器，自那時開始她明白到可以用一份友善的態度對待身體，同時也學習對自己友善一點。
原來可以慢一點
自此以後，因為論文和自己喜好，Maggie一周六天也會練習。一個追求精準度和快速反應的網球選手，在練習瑜伽時才發現，原來是可以讓身體慢下來，不用任何時候都耗盡力氣衝來衝去，不用逼得自己那麼辛苦。原來慢一點反而可以讓身體變得更好，這是她從未發現的可能性。
起初學習瑜伽，她仍然常常遇到情緒起伏不定的情況，但在練習時，她會感覺負面情緒離自己稍為遠一點。以往，她總是無法抵擋洶湧而來的情緒，焦慮和不安的感覺像打在身上一樣，而在練習瑜伽時，回到身體，能讓她與情緒有一些距離感，情緒也變得沒有那麼可怕。
朋友觀察到Maggie的改變，介紹她嘗試練習靜觀，Maggie於是參加了一個為期八星期的課程。第一次進行「身體掃瞄」時，導師邀請他們平躺，細心感覺身體的每一部分。導師說到：「容許身體自然地存在，容許自己自然地存在。」她不禁流下淚來。往後幾次，每當聽到這些內容，她仍是會哭起來。
這時她才意識到，原來自己一直在一個不停逼迫自己的環境下長大。一直不停地達至各種目標，從來沒有好好接受自己：「我以前會覺得存在本身是沒有價值的，如果不是正在做些甚麼，不去證明自己，就像自己沒有價值。」
曾經，她形容自己凡事要做到130%，如果輸了，或者做得不好，就是「廢」的。可是，當她完成了一個又一個的目標，仍然不覺得快樂，又感到很累，常處於不安的狀態，不能享受自己所做的事，她就發現這樣有點不對。
就像游泳，從前她游泳是帶著目的，為了減肥而發力去游。但現在她卻用不一樣的心態，重新像個小朋友一樣感受浮在水中的奇妙，感覺變得很好玩和享受。她曾經以為靜觀是指做所有事情也放慢，放輕，甚麼都不用力，其實不然。學習靜觀反而讓人覺察到身體如何用力，也可以享受用力的感覺。
很多人也以為靜觀只是集中於思想，其實回到身體才是靜觀的基礎。從留意身體的感覺和變化開始，將心帶回身體，思緒可能會漸漸穩定下來。
當Maggie愈接觸到這種比較「Being」的狀態。她明白到，生命是可以自然地存在，可以快樂，可以享受，可以慢下來。原來是可以活得輕鬆一點的。
（下略）
書籍介紹
本文摘錄自《學會休息，才能好好生活——330小休息生活實例 x 30天實踐提案》，蜂鳥出版
休息不是奢侈品。只要每天幾分鐘，從忙碌中停下來，關顧自己的身心靈，才學會好好生活。
「每天忙東忙西，哪有那麼多空餘時間？」
「工作很忙，不能請假，即使放假也要處理各項私人細務。」
你是否忙著處理各種事務，連休息都變得奢侈，即使知道要關注自己的身心靈，也不讓自己停下腳步？
原來，休息並不是甚麼奢侈品。
只要我們每天抽幾分鐘進行「小休息」，就能提升身心靈（330）健康。
「小休息」是每天持之以恆，在自己稱心的時間進行有益身心靈、而且是自己喜歡的活動，簡單如用心享受一杯咖啡，或是等車時進行靜觀練習，沒有任何負擔，也不需要刻意勉強自己。
研究證實，每天進行「小休息」，就能增加和累積正面情緒，並減輕壓力；即使在工作期間做「小休息」，也可提升工作滿意度和投入感。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。