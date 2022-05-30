《捍衛戰士：獨行俠》刷新湯姆克魯斯票房紀錄，不老男神迎來演藝生涯另一高峰

由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》，因碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檔期一延再延，終於拍板定案在今（2022）年5月底上映。因此，睽違36年，觀眾自上週開始，終於又能在大銀幕欣賞湯姆克魯斯的飛行特技。

湯姆克魯斯的最佳成績

《捍衛戰士：獨行俠》在北美地區鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期，從創紀錄的4732家北美影院獲得1.34億美元的票房收入，預計能在本週一過後來到1.51億美元票房，甚至更高，就有機會超越2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》寫下的1.53億美元成績——挑戰「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。

而《捍衛戰士：獨行俠》已經成為湯姆克魯斯從影至今，北美首週票房最高的作品；也是湯姆克魯斯首度在北美首週末突破1億美元的電影。此前湯姆克魯斯的電影，在北美首週票房最高為2005年《世界大戰》的6400萬美元，第二名則是2018年《不可能的任務6：全面瓦解》的6120萬美元。

這名將滿60歲的國際巨星，今年先在坎城影展收穫榮譽金棕櫚獎，接著又憑藉《捍衛戰士：獨行俠》打破自己的票房紀錄，到此階段，湯姆克魯斯持續迎來演藝生涯的另一高峰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 湯姆克魯斯出席今年坎城影展，收下榮譽金棕櫚的肯定

終於不再是「超級英雄」，北美也瘋狂

進入所謂後疫情時代，電影票房市場逐漸回溫，直到2021年底，索尼和漫威影業的年度壓軸大片《蜘蛛人：無家日》上映，漫威英雄才扛著票房大旗迎來爆發性的數字，首週末於北美賣出2.6億美元，成為疫情下的票房奇蹟。

來到2022年，3月初先是由DC影業的《蝙蝠俠》 在北美首週拿下1.34億美元票房，寫下今年北美最佳開片票房紀錄，而此紀錄後來則被5月初上映的《奇異博士2：失控多重宇宙》打破，以北美首週末1.85億美元票房登頂。

倘若觀察上述所謂的「票房大片」，從《蜘蛛人：無家日》、 《蝙蝠俠》再到 《奇異博士2：失控多重宇宙》，不難發現，在疫情時代吸引觀眾走進電影院的作品，仍是極具號召力的「超級英雄」，而《捍衛戰士：獨行俠》雖然未能挑戰《奇異博士2：失控多重宇宙》的開片成績，但以1.34億美元逼平了 《蝙蝠俠》的首週票房，仍屬不易，證明了非超級英雄的片型，也能催出破億美元的佳績。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

根據《綜藝報》指出，走進電影院觀賞《捍衛戰士：獨行俠》的北美觀眾，以40歲以上的觀眾為多數，佔據總購票者的55％，此數字確實振奮了電影產業 ，因為統計數字顯示，此階段年齡層的北美觀眾，是疫情爆發後最不想進電影院的一群人，這也代表 《捍衛戰士：獨行俠》的時代情懷，確實對於老影迷們具有吸引力。

此外，剩下的45％購票者為35歲或以下的觀眾，這群人甚至比首集《捍衛戰士》問世的1986年還要晚出生，而吸引年輕觀眾進電影院的誘因，或許是因為片中的飛行特技，以及本片在上映前爆出的極佳口碑。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，《捍衛戰士：獨行俠》的首週末表現相當出色，非常強大，湯姆克魯斯讓一切無可挑惕。

而不只一般電影院，IMAX和3D放映的場次，就占了《捍衛戰士：獨行俠》北美整體票房的22％，而IMAX的場次在北美就貢獻了2100萬美元，全球則是帶進3250萬美元。

「如果你認為電影已死，那就去看看《捍衛戰士：獨行俠》，然後告訴我你的想法，這部電影預示著暑期大片的回歸，它是催化劑，加速市場對電影的需求，就像F-18的突破一樣。你不可能坐在擁有巨大銀幕和震撼人心揚聲器的劇院中，然後想著還有其他方式能夠體驗《捍衛戰士：獨行俠》。」IMAX首席執行長理查格爾方德（Rich Gelfond）如此說道。

一再延期的《捍衛戰士：獨行俠》，現在從票房中收穫甜美的果實，且此片目前在知名網站爛番茄創下97％的新鮮度，更在 CinemaScore網站中擁有A+的觀眾滿意度，可見延期 兩年的等待，從票房與口碑都已得到回報。

派拉蒙北美發行總監克里斯阿朗森（Chris Aronson）表示：「我很高興我們堅持選擇一再延宕《捍衛戰士：獨行俠》的上映計畫，這部電影將持續大放異彩，也將吸引很久沒有走進戲院的觀眾。」

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

國際市場

來到國際市場， 《捍衛戰士：獨行俠》收進1.24億美元，其中以英國的1940萬美元為首，其次是法國的1170萬美元，再來是澳洲的1070萬美元，接著依序為日本的970萬美元、德國的650萬美元，都屬表現極佳，至於台灣則是於25日上映，至今全台也累積8141萬台幣，市佔率達78.8%。

而《捍衛戰士：獨行俠》並未在中國、俄羅斯上映，全球票房就累積了2.48億美元，在缺少兩大電影市場的狀況下，成績算是相當驚人，韓國則是下個月上映。

最後，雖然《捍衛戰士：獨行俠》首週的票房亮眼，但其製作預算也高達1.7億美元，這還不計入上千萬美元的行銷費用，雖然未來此片回本甚至賺錢應是指日可待，但在疫情之下，每一步的營銷都需更加縝密計算，尤其是如何與串流市場作出區隔，並拿捏其平衡，都考驗著好萊塢大型片廠的調度決策。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航