《學會休息，才能好好生活》：多職母親的優質親子時間——潘芳芳

潘芳芳最為人熟悉的身分大抵會是演員、主持人及專業的配音員。其實，除了演藝事業，潘芳芳還一直在進修，以兼讀方式修讀都柏林大學教育碩士學位，主修戲劇教育。與此同時，潘芳芳亦需兼顧兒童教育工作及藝術工作室，身兼多職的她，堅持無論再忙也好，每天也要有優質的親子時間。

時間管理向來是一門高深的學問，尤其是為人父母後，除了要在職場打拼，也要照顧孩子，如果還要兼顧進修和個人興趣發展，真是一件不容易的事。不少人成為家長後，要不是將整副心機放在孩子的起居與學業上，便是工作太忙，無暇與孩子好好相處。然而，有時我們不是「沒有時間」，而是沒有專注地進行一件事，才讓時間在不為意之間悄然流走。潘芳芳除了是演藝工作者，也是一名兒童教育家，還要兼顧藝術工作室，可以想像她的日程會有多「緊湊」，正因為忙，讓她更珍惜與孩子相處的時光，她每天都會安排時間，在這空間有意識地專注於與孩子相處，讓親子時間充實而豐富，同時也成為促進彼此身心靈健康的「330小休息」（編按：330即是「身、心、靈」的廣東話諧音）。

有質素的親子時間

潘芳芳說自己和其他在職媽媽一樣，生活十分忙碌，加上工作時間不穩定，有時需要工作至很晚才可以回家，兒子也已睡覺了。但是，她每天也會盡量爭取時間和兒子相處，如果知道晚上不能與孩子碰面談天，她便會在早上叫他起床，陪兒子一起梳洗和送他上學，在短短的時間與兒子共處。如果晚上在家，她每天會和孩子進行睡前故事時間。這個習慣由兒子還在肚中便開始，一直到現在兒子Queston已十五歲，仍然保留著這個故事時間。

潘芳芳說，嬰兒還在肚中時已經能夠能聽到媽媽的聲音，所以，她在懷孕時已經開始給寶寶說故事，在胎教中培養了他的閱讀習慣。潘芳芳說，有質素的親子時間十分重要，即使只有五分鐘，只要父母全情投入和小朋友互動，仍然對親子關係和孩子的成長有莫大好處。父母也不一定要抱著目的，想要透過講故事教小朋友學識甚麼，最好不要有壓力，與孩子無邊無際地談天，盡量享受這份親子時光。

除了珍惜說故事的時間，潘芳芳也常常專注地留意孩子方方面面。「靜觀孩子練習」是善用親子時間，嘗試不帶前設地、不批判地，透過不同的感官如實地觀察當前一刻的孩子。她說，孩子長大得很快，每一天也有點不同。她會留意Queston說話的語氣、眼睛的變化、青春期臉上的暗瘡、談天時特別的表情等等。她很享受留意孩子的過程，不想錯過孩子成長的微妙變化。除了上班時間，她和先生也會親自帶小朋友出席親子活動，直至現在兒子開始長大了，雖然他性格十分獨立，能自己處理大部分事情，但仍然會和父母商量，親子關係十分緊密。

圖片來源：蜂鳥出版社

身心靈教養之路

潘芳芳多年前開始關注身心靈健康。她是一名茹素者，也是靜觀親職導師，許多科學研究及醫學實證顯示，靜觀對提升整全身心靈健康有顯著成效。因此，她也有向兒子講解靜觀的概念，當兒子出現激動情緒時，她會搖動心靈樽，讓兒子察覺自己的情緒。「察覺」的重點不是立即讓情緒消失，而是要讓孩子明白給自己空間，情緒會隨著時間慢慢平靜下來。她也有教Queston進行呼吸練習，因為她認為呼吸練習容易掌握，小朋友也容易明白。當Queston察覺到自己情緒緊張而媽媽又不在身邊時，也會記得可以做呼吸練習。

潘芳芳也會把靜觀元素帶入親子之間的日常相處，例如每次的傾談分享時間，她也會和Queston一起先做一個簡單的靜觀練習，讓心平靜下來，在放鬆的氣氛下交談，令大家更容易投入「330小休息」時間。平日，她也會引導孩子去仔細地觀察身邊的事物。在吃東西時，他們會讓孩子不要吃得那麼急，提醒Queston慢慢品嚐食物，讓Queston認識細味食物的概念，藉此作為另一個「330小休息」。

她續說，一家人一起進行「330小休息」的好處是可以有共同的感受，感覺與家人一起同行。有時候，一家人各自有各自的煩惱，大人有大人的工作，小朋友也有學業的苦惱，較少機會可以同步，但一起進行「330小休息」，可以有共同感受，連結彼此，讓家人的關係更親密。

有些家長會分享關注身心靈健康如何幫助小朋友改善脾氣和控制情緒。潘芳芳說他們一家很少發脾氣，只會有時急躁地說幾句，然後便有意識地讓自己慢慢冷靜下來，未至於到發脾氣的地步。她說，小朋友發脾氣，其實很多時是因為想表達的事情不被留意，或是得不到滿足。

（下略）

書籍介紹

本文摘錄自《學會休息，才能好好生活——330小休息生活實例 x 30天實踐提案》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版社

休息不是奢侈品。只要每天幾分鐘，從忙碌中停下來，關顧自己的身心靈，才學會好好生活。

「每天忙東忙西，哪有那麼多空餘時間？」

「工作很忙，不能請假，即使放假也要處理各項私人細務。」

你是否忙著處理各種事務，連休息都變得奢侈，即使知道要關注自己的身心靈，也不讓自己停下腳步？

原來，休息並不是甚麼奢侈品。

只要我們每天抽幾分鐘進行「小休息」，就能提升身心靈（330）健康。

「小休息」是每天持之以恆，在自己稱心的時間進行有益身心靈、而且是自己喜歡的活動，簡單如用心享受一杯咖啡，或是等車時進行靜觀練習，沒有任何負擔，也不需要刻意勉強自己。

研究證實，每天進行「小休息」，就能增加和累積正面情緒，並減輕壓力；即使在工作期間做「小休息」，也可提升工作滿意度和投入感。

休息，是為了走更遠的路；

學會休息，才能好好生活。

今天起，每日善待自己多一點，

發現更多生活的美好風景。