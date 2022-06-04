《學會休息，才能好好生活》：多職母親的優質親子時間——潘芳芳
我們想讓你知道的是
潘芳芳除了是演藝工作者，也是一名兒童教育家，還要兼顧藝術工作室，可以想像她的日程會有多「緊湊」，正因為忙，讓她更珍惜與孩子相處的時光。
潘芳芳最為人熟悉的身分大抵會是演員、主持人及專業的配音員。其實，除了演藝事業，潘芳芳還一直在進修，以兼讀方式修讀都柏林大學教育碩士學位，主修戲劇教育。與此同時，潘芳芳亦需兼顧兒童教育工作及藝術工作室，身兼多職的她，堅持無論再忙也好，每天也要有優質的親子時間。
時間管理向來是一門高深的學問，尤其是為人父母後，除了要在職場打拼，也要照顧孩子，如果還要兼顧進修和個人興趣發展，真是一件不容易的事。不少人成為家長後，要不是將整副心機放在孩子的起居與學業上，便是工作太忙，無暇與孩子好好相處。然而，有時我們不是「沒有時間」，而是沒有專注地進行一件事，才讓時間在不為意之間悄然流走。潘芳芳除了是演藝工作者，也是一名兒童教育家，還要兼顧藝術工作室，可以想像她的日程會有多「緊湊」，正因為忙，讓她更珍惜與孩子相處的時光，她每天都會安排時間，在這空間有意識地專注於與孩子相處，讓親子時間充實而豐富，同時也成為促進彼此身心靈健康的「330小休息」（編按：330即是「身、心、靈」的廣東話諧音）。
有質素的親子時間
潘芳芳說自己和其他在職媽媽一樣，生活十分忙碌，加上工作時間不穩定，有時需要工作至很晚才可以回家，兒子也已睡覺了。但是，她每天也會盡量爭取時間和兒子相處，如果知道晚上不能與孩子碰面談天，她便會在早上叫他起床，陪兒子一起梳洗和送他上學，在短短的時間與兒子共處。如果晚上在家，她每天會和孩子進行睡前故事時間。這個習慣由兒子還在肚中便開始，一直到現在兒子Queston已十五歲，仍然保留著這個故事時間。
潘芳芳說，嬰兒還在肚中時已經能夠能聽到媽媽的聲音，所以，她在懷孕時已經開始給寶寶說故事，在胎教中培養了他的閱讀習慣。潘芳芳說，有質素的親子時間十分重要，即使只有五分鐘，只要父母全情投入和小朋友互動，仍然對親子關係和孩子的成長有莫大好處。父母也不一定要抱著目的，想要透過講故事教小朋友學識甚麼，最好不要有壓力，與孩子無邊無際地談天，盡量享受這份親子時光。
除了珍惜說故事的時間，潘芳芳也常常專注地留意孩子方方面面。「靜觀孩子練習」是善用親子時間，嘗試不帶前設地、不批判地，透過不同的感官如實地觀察當前一刻的孩子。她說，孩子長大得很快，每一天也有點不同。她會留意Queston說話的語氣、眼睛的變化、青春期臉上的暗瘡、談天時特別的表情等等。她很享受留意孩子的過程，不想錯過孩子成長的微妙變化。除了上班時間，她和先生也會親自帶小朋友出席親子活動，直至現在兒子開始長大了，雖然他性格十分獨立，能自己處理大部分事情，但仍然會和父母商量，親子關係十分緊密。
身心靈教養之路
潘芳芳多年前開始關注身心靈健康。她是一名茹素者，也是靜觀親職導師，許多科學研究及醫學實證顯示，靜觀對提升整全身心靈健康有顯著成效。因此，她也有向兒子講解靜觀的概念，當兒子出現激動情緒時，她會搖動心靈樽，讓兒子察覺自己的情緒。「察覺」的重點不是立即讓情緒消失，而是要讓孩子明白給自己空間，情緒會隨著時間慢慢平靜下來。她也有教Queston進行呼吸練習，因為她認為呼吸練習容易掌握，小朋友也容易明白。當Queston察覺到自己情緒緊張而媽媽又不在身邊時，也會記得可以做呼吸練習。
潘芳芳也會把靜觀元素帶入親子之間的日常相處，例如每次的傾談分享時間，她也會和Queston一起先做一個簡單的靜觀練習，讓心平靜下來，在放鬆的氣氛下交談，令大家更容易投入「330小休息」時間。平日，她也會引導孩子去仔細地觀察身邊的事物。在吃東西時，他們會讓孩子不要吃得那麼急，提醒Queston慢慢品嚐食物，讓Queston認識細味食物的概念，藉此作為另一個「330小休息」。
她續說，一家人一起進行「330小休息」的好處是可以有共同的感受，感覺與家人一起同行。有時候，一家人各自有各自的煩惱，大人有大人的工作，小朋友也有學業的苦惱，較少機會可以同步，但一起進行「330小休息」，可以有共同感受，連結彼此，讓家人的關係更親密。
有些家長會分享關注身心靈健康如何幫助小朋友改善脾氣和控制情緒。潘芳芳說他們一家很少發脾氣，只會有時急躁地說幾句，然後便有意識地讓自己慢慢冷靜下來，未至於到發脾氣的地步。她說，小朋友發脾氣，其實很多時是因為想表達的事情不被留意，或是得不到滿足。
（下略）
書籍介紹
本文摘錄自《學會休息，才能好好生活——330小休息生活實例 x 30天實踐提案》，蜂鳥出版
休息不是奢侈品。只要每天幾分鐘，從忙碌中停下來，關顧自己的身心靈，才學會好好生活。
「每天忙東忙西，哪有那麼多空餘時間？」
「工作很忙，不能請假，即使放假也要處理各項私人細務。」
你是否忙著處理各種事務，連休息都變得奢侈，即使知道要關注自己的身心靈，也不讓自己停下腳步？
原來，休息並不是甚麼奢侈品。
只要我們每天抽幾分鐘進行「小休息」，就能提升身心靈（330）健康。
「小休息」是每天持之以恆，在自己稱心的時間進行有益身心靈、而且是自己喜歡的活動，簡單如用心享受一杯咖啡，或是等車時進行靜觀練習，沒有任何負擔，也不需要刻意勉強自己。
研究證實，每天進行「小休息」，就能增加和累積正面情緒，並減輕壓力；即使在工作期間做「小休息」，也可提升工作滿意度和投入感。
休息，是為了走更遠的路；
學會休息，才能好好生活。
今天起，每日善待自己多一點，
發現更多生活的美好風景。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。