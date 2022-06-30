【專訪】石明謹：從警察、球評到時事評論，變動的人生造就不被體制框架的靈魂

90年代李登輝總統推動南進政策，石明謹的父親被找去馬來西亞工作。「兩個禮拜就決定要去馬來西亞，我都來不及跟國中同學好好道別。」他說。人面對改變會產生兩種選擇：一種是拚命適應走進新生活，或是待在自己文化圈裡求舒適，石明謹屬於前者。

馬來西亞是多種族多語言的國家，石明謹念的是華語獨立型中學，上課大部分用華文，但須修滿一定時數馬來文，課本有英文、馬來文。他唸書的大三角是潮州人最多的市鎮，生活的檳城百分之七十是福建人，想交朋友就要學會人家的語言，所以他潮州話、福建話都會說，海外華人大都講廣東話，他也自然學會。「我的廣東話好到香港人會以為我是廣東人。」他說。

馬來西亞的初中一點半放學，高中兩點半放學，年滿十六歲就可以騎機車，下午放學後滿街學生，甚至學校有淋浴間，提供學生換便服後去玩。在台灣國中唸升學班的石明謹很是震驚，他問同學：「下午就放學？那接下來要幹嘛？」同學回他：「就玩啊，學生的任務不就是玩？」於是從初二到高中畢業，他前後參加九個社團，滋養自己的青少年時光。

「台灣剛好相反。大學是做學問的，結果大家拚命玩；國高中小孩精力旺盛，卻叫他們都坐在書桌前。」石明謹說，從這個求學經驗他看到台灣教育的迷思。

象棋帶他領略世界之大

石明謹在馬來西亞一直持續參加的社團是「華文研究社」跟「棋藝研究社」。

他到馬來西亞上學第一天，在班上自我介紹說喜歡下象棋，下課後就有個貌似四十歲老頭，手會奇怪抖著的同學過來約他參加校際象棋比賽，原來那屆棋賽還缺一個人，找他來替補，那年他們拿到冠軍。這個同學叫林蒼泉，曾拿過馬來西亞全國冠軍。

石明謹曾參加新北市（時為台北縣）棋賽拿到前四名，在台灣覺得自己很厲害，但跟林蒼泉一比，才知道什麼是天外有天。這位奇特的同學上課都在想像下棋所以功課很爛，他的生命就是用來下棋，十四歲就是青年國手。「他很受歡迎，因為班上只要有他在，他都是墊底最後一名。」

1992年亞洲杯象棋賽在檳城舉行，石明謹遇到跟他同樣十七歲的中國選手許銀川，他是全中國冠軍也是世界冠軍。看到世界第一好手下棋，石明謹當時的感想是：「我下棋拼盡全力也打不到林蒼泉一隻腳毛，而林蒼泉跟許銀川比，也是同樣程度之差，那我幹嘛那麼拼？我做這件事情的價值在哪？」

象棋跟球類比賽不同，球類有團體默契跟運氣戰術，而象棋不只是技術層面，而是世界觀維度的差別，體會到世界的殘酷，少年石明謹迷惘了。

升高二時他在關鍵比賽中輸了一盤該贏卻沒贏的棋，學校那次沒拿冠軍，他陷入低潮。林蒼泉此時跟他說：「你要不要接初中部的教導？如果覺得下棋很累，要不要改去教棋？」在他教導下的學弟後來奪回校際冠軍，這讓他領悟：「透過象棋讓我知道我很會帶動氣氛，很會教人，我找到自己的戰鬥位置。」

「象棋是容錯遊戲，是彼此累積失敗的過程。」象棋教導他：「人不用怕輸，能贏是輸的累積。」

Photo Credit: 人本教育札記

詩人導師──浪漫中去除教條框架

石明謹回憶馬來西亞中學的導師兼華文老師叫陳強華，是位詩人作家。上課教學生寫詩，學生若是在兩分鐘寫出一首詩，老師覺得可以，學生就可以下課，想不出來的人繼續想，因此每個人都躍躍欲試。

台灣的作文題目會出「論青春」，而陳老師出的題目是：「噢～青春！」；台灣的作文會出「論微笑」，陳老師會以「微笑是一棵樹」為題，既詩意也能申論，兼有心靈層次的藝術性。

台灣學生拿作文給老師看時都說：「哪裡有錯請老師改正。」陳強華老師卻問：「告訴我，你哪裡寫得好？」。沒有教條框架，教育理當教人思考，左盃具個人特色活潑又犀利的發文，是年少就啟動的培養。

從警察到球評，時時求進步

石明謹高中畢業後回台灣直接考大學，考上文化大學地政系沒去念，舅舅在警界服務，建議他去考獨立招生的警大，若不喜歡再重考，石明謹就這樣一路念到畢業，入職。採訪時他還是任職台北市的交通警察。

石明謹坦言：「我不欣賞警察的體制文化，但對我做的事情本身是有認同的。」若處理一件交通案件對人有幫助，他就覺得有意義有成就感。「我喜歡畫現場圖，會畫得很漂亮！」