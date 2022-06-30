【專訪】石明謹：從警察、球評到時事評論，變動的人生造就不被體制框架的靈魂
我們想讓你知道的是
「左盃」石明謹在訪談中提到，「翻轉事情的正反面，同時看或反著看，往往會看到真貌或核心。」這句話代表了他的人生觀，或許這就是為甚麼他在主播台上能靈活講解，隨時抓到觀眾有興趣的話題，並將球評的工作從球賽的框架中打破，讓他能從一眾球評中脫穎而出，成為看世足賽或甚至足球轉播時不可或缺的聲音。
文：徐莫默
石明謹，人稱左盃。交通警察、足球球評、裁判、台北市足球發展會諮詢委員、台灣足球發展協會榮譽理事長。曾發行雜誌《足球主義》，致力推廣足球運動也關注社會改革平權議題，常在社群媒體上針貶時事，打破台灣人對警察的刻板想像。
1982年起我開始看世界盃足球賽，早期沒有太多賽事直播，轉播技術也不先進，只見電視螢幕裡兩隊二十二個球員加上裁判像小人般跑來跑去，常搞不清楚球是誰傳給誰，只有進球的前鋒、被進球的門將有較多特寫，也無法好好欣賞球員足下美技，讓很多人看足球賽五分鐘就想睡。
我在2014年世界盃開始關注外號叫「左盃」的球評石明謹，他解說球賽規則戰術清楚易懂，用詞幽默靈活，只要打開電視發現是由左盃轉播，即使是三更半夜的球賽我都看得津津有味。
左盃對球員成長背景如數家珍，聽他行雲流水地說故事講內幕，會以為有些球員是他從小看著長大的，或懷疑他是否是某些球隊的幕後贊助者。有時看到他黑著眼圈頭髮領帶微亂，像從哪裡剛剛趕過來，但球賽一開始他就精神奕奕，妙語如珠。後來知道他本職是交通警察，又在臉書看到他對國內外時事犀利幽默的短評，真是超乎我對「警察杯杯」的想像。
2022年台灣女足睽違32年終於有打進世界盃的機會，晉級關鍵賽時以一球之差輸給越南，石明謹第一時間在臉書發文：「沾了妳們的光，我們才能做夢。」他以短短幾句話鼓舞安慰了大家輸球低落心情。
對球員處境感同身受，在生活中看出事情要點，左盃不只是球評。
當球評、寫文章，讓人多認識這個世界
石明謹是從1986年看墨西哥世界盃後喜歡足球。1985年，世界盃舉辦前一年，墨西哥發生大地震，世界盃面臨停辦危機，但墨西哥堅持舉辦，當年還打進八強，墨西哥的堅韌讓小學生石明謹印象深刻，從此愛上足球。
有些球評擅長分析數據或戰術，他則喜歡看球員反應：「看表情就知道要輸還是有希望！」「人在挫敗時有兩種反應：一蹶不振或是表現異常卓絕，看球賽也是，有的隊伍被進了一球便如喪考妣，有的則是發瘋反超。」
感受球員氣場是他覺得球賽動人之處，「我是精神派球評！」他說。
他從轉播不知名隊伍的比賽裡得到訓練，這種比賽球隊資料少，常踢得超無聊，自己都不想看還要臨場觀察分析，但這個經驗讓他快速成長，對日後轉播重要比賽時大有幫助。他說：「球評工作最重要的不是讓觀眾看了球賽後對於戰術理解提高，而是要把觀眾繼續留在螢幕前。」
石明謹留住的不只是足球觀眾，他企圖讓閱聽者對足球歷史環境有更深刻的理解，他認為「所有的事情都是教育，掌有話語權要想著自己是否能讓人多認識這個世界，產生新的哲學跟創意。」
他是警察公務員，對社會大小事敢說敢批判，發文幽默一針見血，簡短話語就能翻轉人的思考；從警察到球評，他進而用文字力量影響社會。這股精神熱力到底從何而來？
變動的童年與青少年
石明謹小學時因為父母工作變動唸過四間學校。低年級時父親創業開工廠，全家住在沒有浴室的工寮，只能燒熱水混冷水在廁所洗臉台站著洗澡。後來工廠倒閉，爸媽賣魚丸貢丸、愛國獎券，開計程車、開公車，去電子工廠做事，擺地攤賣衣服⋯⋯什麼都做。
在他五年級時，爸媽終於存夠錢買房子，家中有了浴缸可以泡澡，成了石明謹童年印象最鮮明的事件。直到現在石明謹每天都要泡澡，他說可能是兒時生活的心理補償。童年的艱辛現在說來一晃而過，但當時父母為生活奔波不放棄的意志，鄰居好心的收留，或許都成為他人生面臨選擇的底蘊色？
90年代李登輝總統推動南進政策，石明謹的父親被找去馬來西亞工作。「兩個禮拜就決定要去馬來西亞，我都來不及跟國中同學好好道別。」他說。人面對改變會產生兩種選擇：一種是拚命適應走進新生活，或是待在自己文化圈裡求舒適，石明謹屬於前者。
馬來西亞是多種族多語言的國家，石明謹念的是華語獨立型中學，上課大部分用華文，但須修滿一定時數馬來文，課本有英文、馬來文。他唸書的大三角是潮州人最多的市鎮，生活的檳城百分之七十是福建人，想交朋友就要學會人家的語言，所以他潮州話、福建話都會說，海外華人大都講廣東話，他也自然學會。「我的廣東話好到香港人會以為我是廣東人。」他說。
馬來西亞的初中一點半放學，高中兩點半放學，年滿十六歲就可以騎機車，下午放學後滿街學生，甚至學校有淋浴間，提供學生換便服後去玩。在台灣國中唸升學班的石明謹很是震驚，他問同學：「下午就放學？那接下來要幹嘛？」同學回他：「就玩啊，學生的任務不就是玩？」於是從初二到高中畢業，他前後參加九個社團，滋養自己的青少年時光。
「台灣剛好相反。大學是做學問的，結果大家拚命玩；國高中小孩精力旺盛，卻叫他們都坐在書桌前。」石明謹說，從這個求學經驗他看到台灣教育的迷思。
象棋帶他領略世界之大
石明謹在馬來西亞一直持續參加的社團是「華文研究社」跟「棋藝研究社」。
他到馬來西亞上學第一天，在班上自我介紹說喜歡下象棋，下課後就有個貌似四十歲老頭，手會奇怪抖著的同學過來約他參加校際象棋比賽，原來那屆棋賽還缺一個人，找他來替補，那年他們拿到冠軍。這個同學叫林蒼泉，曾拿過馬來西亞全國冠軍。
石明謹曾參加新北市（時為台北縣）棋賽拿到前四名，在台灣覺得自己很厲害，但跟林蒼泉一比，才知道什麼是天外有天。這位奇特的同學上課都在想像下棋所以功課很爛，他的生命就是用來下棋，十四歲就是青年國手。「他很受歡迎，因為班上只要有他在，他都是墊底最後一名。」
1992年亞洲杯象棋賽在檳城舉行，石明謹遇到跟他同樣十七歲的中國選手許銀川，他是全中國冠軍也是世界冠軍。看到世界第一好手下棋，石明謹當時的感想是：「我下棋拼盡全力也打不到林蒼泉一隻腳毛，而林蒼泉跟許銀川比，也是同樣程度之差，那我幹嘛那麼拼？我做這件事情的價值在哪？」
象棋跟球類比賽不同，球類有團體默契跟運氣戰術，而象棋不只是技術層面，而是世界觀維度的差別，體會到世界的殘酷，少年石明謹迷惘了。
升高二時他在關鍵比賽中輸了一盤該贏卻沒贏的棋，學校那次沒拿冠軍，他陷入低潮。林蒼泉此時跟他說：「你要不要接初中部的教導？如果覺得下棋很累，要不要改去教棋？」在他教導下的學弟後來奪回校際冠軍，這讓他領悟：「透過象棋讓我知道我很會帶動氣氛，很會教人，我找到自己的戰鬥位置。」
「象棋是容錯遊戲，是彼此累積失敗的過程。」象棋教導他：「人不用怕輸，能贏是輸的累積。」
詩人導師──浪漫中去除教條框架
石明謹回憶馬來西亞中學的導師兼華文老師叫陳強華，是位詩人作家。上課教學生寫詩，學生若是在兩分鐘寫出一首詩，老師覺得可以，學生就可以下課，想不出來的人繼續想，因此每個人都躍躍欲試。
台灣的作文題目會出「論青春」，而陳老師出的題目是：「噢～青春！」；台灣的作文會出「論微笑」，陳老師會以「微笑是一棵樹」為題，既詩意也能申論，兼有心靈層次的藝術性。
台灣學生拿作文給老師看時都說：「哪裡有錯請老師改正。」陳強華老師卻問：「告訴我，你哪裡寫得好？」。沒有教條框架，教育理當教人思考，左盃具個人特色活潑又犀利的發文，是年少就啟動的培養。
從警察到球評，時時求進步
石明謹高中畢業後回台灣直接考大學，考上文化大學地政系沒去念，舅舅在警界服務，建議他去考獨立招生的警大，若不喜歡再重考，石明謹就這樣一路念到畢業，入職。採訪時他還是任職台北市的交通警察。
石明謹坦言：「我不欣賞警察的體制文化，但對我做的事情本身是有認同的。」若處理一件交通案件對人有幫助，他就覺得有意義有成就感。「我喜歡畫現場圖，會畫得很漂亮！」
馬來西亞的求學經驗讓他勇於投入熱愛的事物，他創辦《足球主義》雜誌，演講、寫專欄邀請國外球隊來台友誼賽，前幾年讀完警大法律研究所。「我純粹想知道研究所是長什麼樣子？想學到好方法跟吸收新知。」拿學位不是為了升官，他留在原單位想有更多時間推廣足球運動。
最近他考上體育研究所，別人問他已是專業球評還需要念研究所？他自覺看越多越覺得自己眼光狹隘觀念不清晰，若他在足球界已有影響力，更該把自己充實好。「把事情完整透徹傳達給會受我影響的人，這是我的責任。」他說。
互相對比，翻轉思考
「翻轉事情的正反面，同時看或反著看，往往會看到真貌或核心。」或許這是石明謹能在球賽現場靈活解說，或臉書短評總能敲到要點的原因，他也用這樣的觀點來看體育。
某次他邀請巴西一般高中足球隊來友誼賽，台灣前三名足球隊程度都差人一截，事後交流談到，在台灣通常是功課不好就被叫去打球，而在巴西老師會把踢得不怎麼樣的孩子叫來說：要不，你去唸書好了？
80年代日本足球很弱，他們選六十個踢得好的孩子進行特訓，但還是輸球。每天閉門練習為何成績比之前差？日本人請了美國青訓教練來指導，教練說日本弄錯方向了：「讓優秀運動員進步的關鍵是，讓比他差的人進步！」有足夠海量的參與者互相競爭，傑出運動員才真正能從那之中產生。
「阿根廷每年有幾百萬小球員在踢球，五十年才能出一個梅西。」
「人才極端集中並不能產出更多的人才，反倒可能磨損掉其他領域人才的可能性。」
有位比利時足球教練來教台灣孩子假動作，隔天小孩來了都做跟教練教的一模一樣（如同台灣好學生的表現），教練跟孩子說：「你不能做跟我教的一樣，不管對錯要自己想一個！」
教孩子踢後衛，台灣教練會說：「盯著球不要出腳！出腳容易被過球。」但外國教練會跟孩子說：「如果你覺得踢不到球就不要出腳，如果有把握把球拿下來就要出腳。」讓孩子犯錯累積經驗，踢球才會靈活，思維不同，教出來的孩子天差地遠。
運動的迷思，小孩的自主
台灣孩子運動的時間很受限，左盃用日本的例子來反思：東京都內可踢球的空間不多，但日本高中生為何都能參與？因為學校兩點半就下課，孩子們搭電車一小時去郊區千葉練球兩小時，搭車回東京才六點左右，這段時間台灣學生都在學校或補習班，運動也被爸媽安排在假日安親班，家長把各種才藝班塞滿就以為有在培養孩子。「這樣如何期待台灣小孩能自主培養興趣或有時間運動？」他質問。
石明謹接觸不少送孩子來運動的父母，也看到許多父母的焦慮：「如果我送孩子去踢球，萬一他踢不好怎麼辦？」「孩子上國中成績不好，就不讓他繼續踢球了。」「如果讀書不好或球也踢不好，最後就回來家裡公司幫忙吧⋯⋯」 石明謹無奈的說：「不去弄清楚孩子成績不好的原因，搞不好跟踢足球無關，踢球唸書不好都可以回來家裡，那為何不讓他做他喜歡的事情？」
有孩子很愛踢球，但踢不到先發，媽媽憂心：「該讓他繼續踢嗎？」 石明謹覺得教育孩子最重要不是成績而是態度，態度裡面最重要的是有沒有心、有沒有愛？ 「人最難得的天賦不是跑得快跳得高，而是清楚知道自己喜不喜歡。」
不要怕輸，持續前進
石明謹對台灣體壇的偽精英、體罰現象，或運動制度舊習的盤根錯節，有精準獨到的見解，體壇問題重重讓人喪氣，但左盃談論時目光發亮，滿懷對台灣運動發展的熱忱。
熱衷運動賽事的他，深刻知道什麼是輸的飲恨、贏的狂喜，所以在面對在2022年台灣女足世界杯資格賽的挫敗後，左盃說：「不用怕輸，能贏是輸的累積。」
人若能從一場場運動或人生的比賽裡，看到翻轉觀念心智升級的力量，就能有持續前進的動力。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：從警察、球評，到時事評論者——訪石明謹
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
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厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
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