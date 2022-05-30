長榮國際點燃張家戰火，「弟弟派」呼籲股東反對減資，最終八成同意長榮海運現金減資6成

5月初巴拿馬長榮國際（EIS）股東臨時會已經點燃長榮張家戰火，截至今日長榮集團經營權風波仍未止歇。今（30）日長榮海運（Evergreen Marine）舉行股東會，獲近八成同意「通過減資6成議案」，外界解讀四兄弟經營權攻防戰，更直指是兄弟與權臣之爭。

長榮集團經營權之爭

長榮集團由張榮發創立，是一家以運輸產業為核心的企業集團，旗下公司包含：長榮海運、長榮國際儲運、長榮航空、立榮航空、長榮國際、長榮國際連鎖酒店和長榮鋼鐵等。

張榮發有2位妻子、5名兒女，先與張林金枝結為連理，並生下大姊張淑華、大哥張國華、二哥張國明和三哥張國政，此後張林金枝離世，張榮發再和李玉美成婚生下四弟張國煒。

2016年張榮發辭世後家族不合傳聞，不脛而走，兄弟間紛紛為了集團經營權拉黨結派。本次長榮海運減資案，視為四兄弟經營攻防戰，普遍以張國明的「哥哥派」角力以張國明、張國政和張國煒為首的「弟弟派」。

目前，長榮海運前五大股東分別是：巴拿馬長榮國際和長榮國際（張國明、張國政和張國煒掌權）分別占7.4%、4.96%、張榮發（歿）占3.28%、張國華占3.02、張國華信託專戶占3.02%。

由於，從比例上來看張國華占比較少，因此外界推測張國華可能先減資後，再透過增資鞏固權力。

面對爭權疑雲，日前中央再保險前總經理邱展發發出一封信，劍指長榮集團老臣柯麗卿，因為老大張國華生性孤僻，因此張國華接棒是權臣精心設計的聰明選擇，他甚至強調，現在長榮所謂兄弟之爭，其實是張家兄弟跟權臣之爭。

對此經營權疑雲，長榮海運股東會上則不予回應。

長榮海運史上首次現金減資

重頭戲「減資議題」從早上9點一直被大小股東問到正午12點，成為長榮海運的股東最大焦點。其中，屬於弟弟派的長榮國際代表人吳祝春強調，長榮海運目前資金充足要做的不是減資，而是「實施庫藏股」。

他說：「我們堅決反對減資。」

弟弟派的張國政還指出：「對公司而言，減資固然可增加每股盈餘，但公司過度減資，也會損及股東權益，此次減資高達6成，將造成股東權益受損。」

長榮首席副總經理吳光輝回擊表示，長榮多於產業景氣不佳時造船，尤其前幾年要造2.4萬TEU大船，加上舊船新增設備，導致長榮一路增資，股本從新台幣200多億元，變成529億元。

然而，去（2021）年獲利新台幣2384億元，而今（2022）年第1季獲利新台幣1098億元，在短期內不會用在造新船，且保留營運高、負債比低。

他強調，又再加上資本支出、環保法規等資金都沒問題下，避免閒置資金過多，因此才有了減資想法。最終，參考主要航商普通股本佔股東權益比約介於7至8%，因此定案減資60%。

吳光輝還說，未來幾年要發放股票股利的難度高（以現金股利為主），絕無外界臆測的減資後再增資，然後稀釋股東持股比重的事情，藉此回應外界傳得繪聲繪影的經營權之爭。

最終，長榮海運股東會上表決通過，總出席股數中，有將近79.63%股東同意減資案，通過現金減資每股6元，減資後將錢退還股東，股本將減為211.6億元。另外股東會也順利通過每股配發18元的現金股利案。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航