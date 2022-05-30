王毅會晤太平洋10島國外長，對於安全協議未達成共識，與會國稱「內容威脅地區穩定」

中國外交部長王毅出訪太平洋島國，試圖在為期10天的行程中，與島國之間達成廣泛協議。但今（30）日與10國外長的會晤過後，卻無法就安全協議達成共識。

由於COVID-19大流行，多數太平洋島國外長透過視訊參與這場位在斐濟的會議，討論是否加強中國在南太平洋安全、經濟和政治事務的參與。在會議之前，根據《中央社》報導，中國國家主席習近平曾指出，中國是太平洋地區「志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴」。

只有在台灣問題上承認中國的10個國家參與會談，包含王毅先前已經訪問過的所羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞和斐濟。

《法新社》與《路透社》日前獲得的機密協議內容指出，中國欲達成共識的項目，包含培訓太平洋島國當地警察、參與網路安全、擴大政治聯繫，進行敏感的海洋地圖繪製，並且取得更多地面和海洋的自然資源。

中國所開出的誘因，包含提供數百萬美元的財政援助，以及中國和太平洋島國間的自由貿易協定，並讓其進入14億人口的廣大市場。

會議結束後，王毅指出，各國需要進一步討論以形成更多共識，目前已經就5個領域達成一致，包含疫情後的經濟復甦、農業和災害中心，卻不包含安全項目。

中國外交部發言人趙立堅表示，這次外長會議有達成新的共識，這是向最終達成協議邁出重要的一步，各方同意繼續開展積極務實的討論。

不過，根據《半島電視台》的報導，這項草案會前就被至少一個國家反對，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）表示該國會拒絕協議，因為內容威脅到地區穩定。一名與會國的官員在會前則向《路透社》指出，其他國家希望修改或推遲決議。

萬那杜前立法委員Robert Bohn Sikol認為，太平洋島國已經習慣被強權國家討好，因此很難了解中國是否能在當地成功取得更大的影響力。

不承認中國、與台灣維持外交關係的帛琉也對協議表達擔憂，該國總統惠恕仁（Surangel Whipps）週一提醒周邊國家要謹慎行事，並暗示與中國達成協議可能危及地區的和平和安全。

《半島電視台》指出，西方大國對中國的舉動相當憤怒，美國警告太平洋島國要小心北京「陰暗、模糊且缺乏透明度」的交易。同時，澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將太平洋島嶼作為因應中國外交政策的重點，還為此讓外交部長出訪斐濟，並宣布太平洋島國公民移民的新計畫。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航