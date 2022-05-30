王毅會晤太平洋10島國外長，對於安全協議未達成共識，與會國稱「內容威脅地區穩定」
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中國欲達成共識的項目，包含培訓太平洋島國當地警察、參與網路安全、擴大政治聯繫等等，但這項草案會前就被至少一個國家反對，密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛表示，協議內容威脅到地區穩定。
中國外交部長王毅出訪太平洋島國，試圖在為期10天的行程中，與島國之間達成廣泛協議。但今（30）日與10國外長的會晤過後，卻無法就安全協議達成共識。
由於COVID-19大流行，多數太平洋島國外長透過視訊參與這場位在斐濟的會議，討論是否加強中國在南太平洋安全、經濟和政治事務的參與。在會議之前，根據《中央社》報導，中國國家主席習近平曾指出，中國是太平洋地區「志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴」。
只有在台灣問題上承認中國的10個國家參與會談，包含王毅先前已經訪問過的所羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞和斐濟。
《法新社》與《路透社》日前獲得的機密協議內容指出，中國欲達成共識的項目，包含培訓太平洋島國當地警察、參與網路安全、擴大政治聯繫，進行敏感的海洋地圖繪製，並且取得更多地面和海洋的自然資源。
中國所開出的誘因，包含提供數百萬美元的財政援助，以及中國和太平洋島國間的自由貿易協定，並讓其進入14億人口的廣大市場。
會議結束後，王毅指出，各國需要進一步討論以形成更多共識，目前已經就5個領域達成一致，包含疫情後的經濟復甦、農業和災害中心，卻不包含安全項目。
中國外交部發言人趙立堅表示，這次外長會議有達成新的共識，這是向最終達成協議邁出重要的一步，各方同意繼續開展積極務實的討論。
不過，根據《半島電視台》的報導，這項草案會前就被至少一個國家反對，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）表示該國會拒絕協議，因為內容威脅到地區穩定。一名與會國的官員在會前則向《路透社》指出，其他國家希望修改或推遲決議。
萬那杜前立法委員Robert Bohn Sikol認為，太平洋島國已經習慣被強權國家討好，因此很難了解中國是否能在當地成功取得更大的影響力。
不承認中國、與台灣維持外交關係的帛琉也對協議表達擔憂，該國總統惠恕仁（Surangel Whipps）週一提醒周邊國家要謹慎行事，並暗示與中國達成協議可能危及地區的和平和安全。
《半島電視台》指出，西方大國對中國的舉動相當憤怒，美國警告太平洋島國要小心北京「陰暗、模糊且缺乏透明度」的交易。同時，澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將太平洋島嶼作為因應中國外交政策的重點，還為此讓外交部長出訪斐濟，並宣布太平洋島國公民移民的新計畫。
新聞來源
- 外交部：第二次中國-太平洋島國外長會成功舉行 達成了許多新的共識（環球新聞）
- 習近平：中國與太平洋島國是風雨同舟好兄弟（中央社）
- China eyes security pact in talks with Pacific islands in Fiji（ALJAZEERA）
- China, Pacific islands unable to reach consensus on regional pact（Reuters）
- No consensus for China, Pacific islands（Australian Associated Press）
延伸閱讀
- 因應中國外交突襲，澳洲祭氣候援助、建國防訓練學校拉攏太平洋島國
- 中國有意與10太平洋島國簽署區域協議，密克羅尼西亞警告：加劇地緣政治緊張，開啟「新冷戰」局面
- 笑看中俄聯合空中戰略巡航：其實中國只是在幫俄羅斯「看後門」而已
- 李克強罕見警告中國經濟風險，分析師認為第2季負成長的可能性越來越大
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。