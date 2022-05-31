在外地與人講「punti」——香港法律中「本地語」譯作「punti」

香港法律用語把「本地語」譯作「punti」。

法庭上用本地語作供，或是答辯人用本地話答辯，就是用punti。Punti指廣東話，至於為何不叫做「Cantonese」，據說有歷史原因。英國人19世紀開始管治這城市時，發現共有三種主要語言，分別是客家話、鶴佬（福建）話和廣東話。後者並不是今天主流、受廣州話影響的香港粵語，而是來自廣東的新安話、番禺話和南海話，統稱punti，這字後來慢慢少人使用，但仍然保存在法律用語上。而punti的意思，亦轉變為現在的香港粵語，用以描述本地最主流的語言。

常有人問，在外地嘗試以當地口音說話，是否不禮貌和冒犯呢？一般而言，若是來自另一地方的本地人以當地口音說話，例如倫敦人在利物浦以利市口音講話，會讓人覺得不尊重，或有取笑意味；漢堡人在南德以巴伐利亞口音說話，也給人同樣感覺。因為模仿的人大多模仿得不像，讓人覺得是嘲弄對方。所以本國人不會故意用另一口音說話。當然，有些本地人真的可以操兩種口音，例如在倫敦長大，但家人都是利物浦人。那他一般情況都是講倫敦腔，但回到利市時或遇到利市人時自然轉為當地口音，這是很常見的現象。

至於外國人模仿當地口音說話，一般都沒大問題。尤其是在當地居住的外地人，必然會學到當地口音和詞彙，自自然然套用在自己的語言上。這都是自己不為意的，並非故意模仿。在德國，常聽到帶南部特色的土耳其和意大利口音，你會知道他們都住在德南一段長時間。至於華人的德文，都以華語（或廣東話）口音為主，但都有南北差異。所以你在香港學德文時的同學，當年大家在課室說著港式德文；三年後在德國重逢，你住在柏林，他住在慕尼黑，在餐廳點餐時，你驚訝為何大家的德文口音這麼不同，也是年月的印記。

與當地人講本地語有何反應，因人而異，特別是在第三地說別國語言，例如外國人在德國嘗試與法國人講法語、與埃及人嘗試講阿拉伯文。一些人會欣然接受，很高興你學他母語，但一些人會覺得這樣做是「patronising」，就是表面想討好他，實際是覺得他不會德文，看不起他的表現。我遇過一位居德老年英國人，只肯跟我的美國朋友講英文，當我用英文答話時，就只跟我講德文。三人對話時他不斷轉台，十分奇特。我也遇過不肯跟我說俄語的俄語人，只肯跟我講德文。或許他們都覺得我沒有必要遷就他們，在德國講德文就行，就像那英國人般，只與母語者講英文。然而他或許不知道，英文也是香港的官方語言，不少港人熟練英文，講英文比講德文自然。

要是在外地有人跟我講粵語，我都很樂意跟他講，不會轉台。在外地遇到講自己母語的人，不一定是patronising，我們反而應該欣賞對方的努力，特別是講到可基本溝通的程度。出國旅行，我總愛與當地人說幾句當地的punti，看看反應如何，也一窺他們對外地人的態度。

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