在外地與人講「punti」——香港法律中「本地語」譯作「punti」
我們想讓你知道的是
香港法律上Punti指廣東話，至於為何不叫做「Cantonese」，據說有歷史原因。
香港法律用語把「本地語」譯作「punti」。
法庭上用本地語作供，或是答辯人用本地話答辯，就是用punti。Punti指廣東話，至於為何不叫做「Cantonese」，據說有歷史原因。英國人19世紀開始管治這城市時，發現共有三種主要語言，分別是客家話、鶴佬（福建）話和廣東話。後者並不是今天主流、受廣州話影響的香港粵語，而是來自廣東的新安話、番禺話和南海話，統稱punti，這字後來慢慢少人使用，但仍然保存在法律用語上。而punti的意思，亦轉變為現在的香港粵語，用以描述本地最主流的語言。
常有人問，在外地嘗試以當地口音說話，是否不禮貌和冒犯呢？一般而言，若是來自另一地方的本地人以當地口音說話，例如倫敦人在利物浦以利市口音講話，會讓人覺得不尊重，或有取笑意味；漢堡人在南德以巴伐利亞口音說話，也給人同樣感覺。因為模仿的人大多模仿得不像，讓人覺得是嘲弄對方。所以本國人不會故意用另一口音說話。當然，有些本地人真的可以操兩種口音，例如在倫敦長大，但家人都是利物浦人。那他一般情況都是講倫敦腔，但回到利市時或遇到利市人時自然轉為當地口音，這是很常見的現象。
至於外國人模仿當地口音說話，一般都沒大問題。尤其是在當地居住的外地人，必然會學到當地口音和詞彙，自自然然套用在自己的語言上。這都是自己不為意的，並非故意模仿。在德國，常聽到帶南部特色的土耳其和意大利口音，你會知道他們都住在德南一段長時間。至於華人的德文，都以華語（或廣東話）口音為主，但都有南北差異。所以你在香港學德文時的同學，當年大家在課室說著港式德文；三年後在德國重逢，你住在柏林，他住在慕尼黑，在餐廳點餐時，你驚訝為何大家的德文口音這麼不同，也是年月的印記。
與當地人講本地語有何反應，因人而異，特別是在第三地說別國語言，例如外國人在德國嘗試與法國人講法語、與埃及人嘗試講阿拉伯文。一些人會欣然接受，很高興你學他母語，但一些人會覺得這樣做是「patronising」，就是表面想討好他，實際是覺得他不會德文，看不起他的表現。我遇過一位居德老年英國人，只肯跟我的美國朋友講英文，當我用英文答話時，就只跟我講德文。三人對話時他不斷轉台，十分奇特。我也遇過不肯跟我說俄語的俄語人，只肯跟我講德文。或許他們都覺得我沒有必要遷就他們，在德國講德文就行，就像那英國人般，只與母語者講英文。然而他或許不知道，英文也是香港的官方語言，不少港人熟練英文，講英文比講德文自然。
要是在外地有人跟我講粵語，我都很樂意跟他講，不會轉台。在外地遇到講自己母語的人，不一定是patronising，我們反而應該欣賞對方的努力，特別是講到可基本溝通的程度。出國旅行，我總愛與當地人說幾句當地的punti，看看反應如何，也一窺他們對外地人的態度。
本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。