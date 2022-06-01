【國際大風吹】印太經濟框架（IPEF）是什麼？台灣不在第一輪名單中真的是利空嗎？
我們想讓你知道的是
為了抗衡中國在印太地區的經濟影響力，美國組建印太經濟框架IPEF，但它其實跟CPTPP、RCEP有本質上的不同，甚至還有很多不清楚的細節。台灣第一輪未受邀參與，雖有國際政治考量，但未必是壞事。
5月下旬，美國總統拜登展開任內第一趟亞洲訪問行程，他先後造訪韓國和日本，在東京參加美、日、印、澳所組成的四方安全對話領袖峰會，同時也宣布簡稱IPEF的印太經濟框架，正式上路。
不論是四方安全對話，或是IPEF印太經濟框架，一般通常都解讀是美國為了在印太地區跟中國抗衡而組成的聯盟。前者是國防安全的對抗，後者是經濟貿易的對抗。外界本來預期，台灣有機會加入IPEF，沒想到就在拜登出訪之際，白宮確認台灣不在第一輪名單當中，頓時引發一些疑慮和失望情緒。
但到底IPEF是什麼？跟我們之前常聽到的CPTPP、RCEP有什麼不一樣？而台灣不是創始成員國之一，又該怎麼看待呢？
什麼是IPEF？
早在2021年10月，美國就在與東協峰會後喊出印太經濟框架的構想。主要的背景因素有兩個：一方面，川普時期美國退出了跨太平洋夥伴協定TPP，同時中國發起的區域全面經濟夥伴協定RCEP即將上路，這兩個印太地區現有的經濟整合協議，美國都完全缺席，讓中國持續擴張經濟影響力。
另一方面，在美中對抗和疫情後經濟衝擊之下，美國急需重整供應鏈，尤其是減少紅色供應鏈，將生產基地從中國轉移到其他亞洲國家。在晶片、半導體等關鍵產業方面，更需要韓國、台灣企業的合作。也難怪，拜登一在韓國落地，就立刻參觀三星廠房。三星已經承諾要投資170億美元在德州開設新的晶圓廠。
IPEF包含四大支柱：具有韌性的供應鏈、推動乾淨能源、減碳以及基礎設施、整合租稅與反貪腐，還有創造公平且有彈性的貿易。跟傳統自貿協定不同的是，參與國不需要全部參與，而是可以各取所需，自己挑選有興趣的領域來協商，進而簽訂相關合作協議。換句話說，也比較不會有在美中之間選邊站的壓力。
隨著拜登宣布IPEF在5月23號正式啟動，參與國可以針對自己想參與的領域積極談判。
IPEF創始成員國共13個，除了美國以外，有日本、南韓、印度、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓、印尼、澳洲和紐西蘭，各國的GDP加總大約是全球40%。除了印美兩國以外，剩下國家全都在RCEP當中，幾乎完全重疊。
跟RCEP、TPP不同，IFEP非傳統自貿協定
話又說回來，IPEF跟CPTPP、RCEP相比，本質上有很大的不同。這些自由貿易協定，重點在減少成員國之間的貿易壁壘，例如針對特定商品統一標準和降低關稅，讓商品的跨國交易更自由，消費者有機會買到價廉質優的進口產品，而業者則是有機會外銷到海外市場去競爭。
但IPEF並不是這樣一套傳統的自貿協定，沒有一體適用的經貿協定，也不涉及降低關稅、開放市場等措施。不過美國貿易代表戴琪強調，參與國還是可以透過協定取得更多進入美國市場的機會。
確實，我們這次的協商範圍不包括解除關稅壁壘，在經貿行話裡所謂的市場準入議題，但用白話文說，我們跟各國談到互相開放市場等機會時，這樣的商機絕對少不了。
美國貿易代表 戴琪
在此同時，環保永續、勞工權益，還有比較新穎的數位貿易，也都是IPEF關注的重點，相較於傳統自貿協定，顯得更想把進步價值融入貿易政策當中。
美國帶來的經濟政策，永遠會以我們的價值觀為基礎，也就是開放市場、開放經濟，也是開放的社會。所以我們帶來的經濟政策，本質上就跟中國的會有所不同。
美國貿易代表 戴琪
可以想像，北京當局對於IPEF頗有微詞。中國外交部長王毅批評，IPEF是變相的保護主義，無法增加區域整合，反而製造地緣對抗。
美方應切實按照自由貿易規則辦事，而不是另起爐灶、另搞一套，衝擊現行區域合作架構，開地區一體化的倒車。
中國外交部發言人 汪文斌
但撇除意識形態，IPEF本身能不能比RCEP更有吸引力，也有學者打上問號。
日本國際貿易投資研究所研究主任高橋俊樹就認為，沒有降低關稅或開放美國市場的情況下，IPEF對亞洲各國的誘因可能不足。反過來說，美國商會則是表示，雖然樂見IPEF帶來更多印太地區的商機，以及處理永續性、數位貿易等議題，但還是有些失望，因為這個框架並沒有為美國企業和勞工，打開更多海外市場，實質利益恐怕不夠。
台灣首輪未參與，未必是利空
近年來台美關係好轉，加上台灣在科技業具有關鍵地位，都讓外界預期台灣很有機會參加IPEF。不料，就在拜登出訪亞洲之前，美國國安顧問蘇利文就表示，台灣不在創始國名單上，但之後會邀請更多國家參與。同時，美方會尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括半導體和供應鏈等高科技議題上，只是首先會在雙邊基礎上進行。
對於無法參加RCEP，目前正在爭取加入CPTPP的台灣來說，暫時被擋在IPEF的大門外，似乎又是壞消息。不過資深媒體人，長期在科技業界任職的烏凌翔認為，第一波名單的政治宣示意味比較濃，不需急於一時。半導體業界更應該思考自身優勢在哪裡，可以如何跟美國合作，可能會帶來更多實質的國家利益。
財信傳媒董事長謝金河則是認為，台灣不在第一波名單上，可能是為了不要過度刺激中國。同時，台商可能也得思考，未來該如何選對邊站。例如蘋果已經宣佈，下一個主要生產基地在越南和印度。長期深耕中國的台商，恐怕也得思考，是否要重新定位自己。
在前美國總統小布希時期曾任亞洲國安顧問的麥可格林表示，目前IPEF的細節並不清楚，不少盟友看似力挺，實則有些怨言，可能還在觀察。或許拜登這趟跟他們交換意見之後，IPEF會進一步修正，端出更多牛肉。
有（IPEF）比不行動要好，但東京、坎培拉等其他盟友私底下有怨言，因為IPEF實質內容有點空泛，所以拜登總統一定會被朋友施壓，要他在經貿方面多努力點。
現在端上檯面的框架對盟友來說有點雞肋，但這只是第一步，或許跟岸田首相談完、跟澳洲新總理談完，拜登回國之後會說，我們得認真幫框架填充實質內容，努力跟盟友一起訂定亞洲經貿規範，在科技、數位貿易、數據互惠等方面不要讓中國主導，這會是很好的結果。
小布希時期國安顧問 格林（Michael Green）
總之，台灣第一時間無法加入IPEF，可能不是太嚴重的問題。或許，讓子彈飛一會，觀察IPEF的變化發展，同時思考自身優劣勢和產業對策，會比搶先上車更有意義。
延伸閱讀
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- 拜登的亞洲經濟戰略：「印太經濟架構」可能走向為何？台灣的機會在哪裡？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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