【國際大風吹】印太經濟框架（IPEF）是什麼？台灣不在第一輪名單中真的是利空嗎？

5月下旬，美國總統拜登展開任內第一趟亞洲訪問行程，他先後造訪韓國和日本，在東京參加美、日、印、澳所組成的四方安全對話領袖峰會，同時也宣布簡稱IPEF的印太經濟框架，正式上路。

不論是四方安全對話，或是IPEF印太經濟框架，一般通常都解讀是美國為了在印太地區跟中國抗衡而組成的聯盟。前者是國防安全的對抗，後者是經濟貿易的對抗。外界本來預期，台灣有機會加入IPEF，沒想到就在拜登出訪之際，白宮確認台灣不在第一輪名單當中，頓時引發一些疑慮和失望情緒。

但到底IPEF是什麼？跟我們之前常聽到的CPTPP、RCEP有什麼不一樣？而台灣不是創始成員國之一，又該怎麼看待呢？

什麼是IPEF？

早在2021年10月，美國就在與東協峰會後喊出印太經濟框架的構想。主要的背景因素有兩個：一方面，川普時期美國退出了跨太平洋夥伴協定TPP，同時中國發起的區域全面經濟夥伴協定RCEP即將上路，這兩個印太地區現有的經濟整合協議，美國都完全缺席，讓中國持續擴張經濟影響力。

另一方面，在美中對抗和疫情後經濟衝擊之下，美國急需重整供應鏈，尤其是減少紅色供應鏈，將生產基地從中國轉移到其他亞洲國家。在晶片、半導體等關鍵產業方面，更需要韓國、台灣企業的合作。也難怪，拜登一在韓國落地，就立刻參觀三星廠房。三星已經承諾要投資170億美元在德州開設新的晶圓廠。

IPEF包含四大支柱：具有韌性的供應鏈、推動乾淨能源、減碳以及基礎設施、整合租稅與反貪腐，還有創造公平且有彈性的貿易。跟傳統自貿協定不同的是，參與國不需要全部參與，而是可以各取所需，自己挑選有興趣的領域來協商，進而簽訂相關合作協議。換句話說，也比較不會有在美中之間選邊站的壓力。

Photo Credit: 國際大風吹

隨著拜登宣布IPEF在5月23號正式啟動，參與國可以針對自己想參與的領域積極談判。

IPEF創始成員國共13個，除了美國以外，有日本、南韓、印度、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓、印尼、澳洲和紐西蘭，各國的GDP加總大約是全球40%。除了印美兩國以外，剩下國家全都在RCEP當中，幾乎完全重疊。

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跟RCEP、TPP不同，IFEP非傳統自貿協定

話又說回來，IPEF跟CPTPP、RCEP相比，本質上有很大的不同。這些自由貿易協定，重點在減少成員國之間的貿易壁壘，例如針對特定商品統一標準和降低關稅，讓商品的跨國交易更自由，消費者有機會買到價廉質優的進口產品，而業者則是有機會外銷到海外市場去競爭。

但IPEF並不是這樣一套傳統的自貿協定，沒有一體適用的經貿協定，也不涉及降低關稅、開放市場等措施。不過美國貿易代表戴琪強調，參與國還是可以透過協定取得更多進入美國市場的機會。

確實，我們這次的協商範圍不包括解除關稅壁壘，在經貿行話裡所謂的市場準入議題，但用白話文說，我們跟各國談到互相開放市場等機會時，這樣的商機絕對少不了。 美國貿易代表 戴琪

在此同時，環保永續、勞工權益，還有比較新穎的數位貿易，也都是IPEF關注的重點，相較於傳統自貿協定，顯得更想把進步價值融入貿易政策當中。

美國帶來的經濟政策，永遠會以我們的價值觀為基礎，也就是開放市場、開放經濟，也是開放的社會。所以我們帶來的經濟政策，本質上就跟中國的會有所不同。 美國貿易代表 戴琪

可以想像，北京當局對於IPEF頗有微詞。中國外交部長王毅批評，IPEF是變相的保護主義，無法增加區域整合，反而製造地緣對抗。

美方應切實按照自由貿易規則辦事，而不是另起爐灶、另搞一套，衝擊現行區域合作架構，開地區一體化的倒車。 中國外交部發言人 汪文斌

Photo Credit: AP / 達志影像 中國外交部發言人汪文斌

但撇除意識形態，IPEF本身能不能比RCEP更有吸引力，也有學者打上問號。

日本國際貿易投資研究所研究主任高橋俊樹就認為，沒有降低關稅或開放美國市場的情況下，IPEF對亞洲各國的誘因可能不足。反過來說，美國商會則是表示，雖然樂見IPEF帶來更多印太地區的商機，以及處理永續性、數位貿易等議題，但還是有些失望，因為這個框架並沒有為美國企業和勞工，打開更多海外市場，實質利益恐怕不夠。

台灣首輪未參與，未必是利空

近年來台美關係好轉，加上台灣在科技業具有關鍵地位，都讓外界預期台灣很有機會參加IPEF。不料，就在拜登出訪亞洲之前，美國國安顧問蘇利文就表示，台灣不在創始國名單上，但之後會邀請更多國家參與。同時，美方會尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括半導體和供應鏈等高科技議題上，只是首先會在雙邊基礎上進行。

對於無法參加RCEP，目前正在爭取加入CPTPP的台灣來說，暫時被擋在IPEF的大門外，似乎又是壞消息。不過資深媒體人，長期在科技業界任職的烏凌翔認為，第一波名單的政治宣示意味比較濃，不需急於一時。半導體業界更應該思考自身優勢在哪裡，可以如何跟美國合作，可能會帶來更多實質的國家利益。

財信傳媒董事長謝金河則是認為，台灣不在第一波名單上，可能是為了不要過度刺激中國。同時，台商可能也得思考，未來該如何選對邊站。例如蘋果已經宣佈，下一個主要生產基地在越南和印度。長期深耕中國的台商，恐怕也得思考，是否要重新定位自己。

在前美國總統小布希時期曾任亞洲國安顧問的麥可格林表示，目前IPEF的細節並不清楚，不少盟友看似力挺，實則有些怨言，可能還在觀察。或許拜登這趟跟他們交換意見之後，IPEF會進一步修正，端出更多牛肉。

有（IPEF）比不行動要好，但東京、坎培拉等其他盟友私底下有怨言，因為IPEF實質內容有點空泛，所以拜登總統一定會被朋友施壓，要他在經貿方面多努力點。 現在端上檯面的框架對盟友來說有點雞肋，但這只是第一步，或許跟岸田首相談完、跟澳洲新總理談完，拜登回國之後會說，我們得認真幫框架填充實質內容，努力跟盟友一起訂定亞洲經貿規範，在科技、數位貿易、數據互惠等方面不要讓中國主導，這會是很好的結果。 小布希時期國安顧問 格林（Michael Green）

總之，台灣第一時間無法加入IPEF，可能不是太嚴重的問題。或許，讓子彈飛一會，觀察IPEF的變化發展，同時思考自身優劣勢和產業對策，會比搶先上車更有意義。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航