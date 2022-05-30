英國為頂尖大學畢業生推出全新工作簽證，你的學校在名單上嗎？
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這項工作簽證開放給過去5年內，畢業於「泰晤士高等教育世界大學排名」、「QS世界大學排名」或者「世界大學學術排名」這3個排行榜中其中2個，排行前50名的學校。
英國政府週一（30日）宣布一項新的簽證計劃，即日起將啟動「高潛力個人簽證」（High Potential Individual visa）計畫，向英國以外50所來自世界各地的頂尖大學畢業生招手，允許他們在沒有事先在英國找到工作的情況下，前往英國工作與生活。英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，這項新的簽證計畫將為英國吸引全球最優秀、最聰明的人才。
英國政府最新推出的「高潛力個人簽證」，開放對象為過去5年內畢業於世界前50名非英國大學的畢業生，學士和碩士畢業生能申請2年的英國工作簽證，持有博士學位的人可以申請3年的簽證。另外如符合資格，也能將此簽證轉為長期就業簽證。
另外，這項簽證也允許申請人的伴侶和子女也可以申請留在英國。
英國財政大臣蘇納克表示，這項新的簽證優惠意味著英國可以繼續吸引全球最優秀、最聰明的人才，英國將成為世界領先的創新、創意和創業中心，他也呼籲符合條件的畢業生，利用這個難得的機會在英國開拓他們的職涯。
英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，這項新的簽證計劃看重的是人的才能和能力，而不是「來自哪裡。」
這項簽證如在英國境外申請，約需3週的時間知道結果。
誰可以申請？
要獲得申請資格，畢業當年所就讀的大學必須出現在「泰晤士高等教育世界大學排名」（the Times Higher Education World University Rankings）、「QS世界大學排名」（the Quacquarelli Symonds World University Rankings）或者「世界大學學術排名」（The Academic Ranking of World Universities）這3個排行榜中其中2個、排行前50名的學校。
根據英國政府在官網上公布的2021年合格大學名單中，有包括哈佛、耶魯和麻省理工學院在內的20所美國大學；亞洲的大學則包括中國的清華大學、北京大學；香港大學與香港中文大學；新加坡國立大學和新加坡南洋理工大學以及日本的東京大學和京都大學都在榜上。
台灣的大學目前都沒有在合格名單上。根據2022年泰晤士高等教育世界大學排名，全台共有42校入榜，但沒有一校在百大榜單上，表現最好的台大名列113，較去年97名降16名，跌出世界百大榜單。
要如何申請？
申請簽證的費用為715英鎊（折合新台幣約2.6萬元），還需繳交移民健康附加費，這項費用是為了讓成功申請到簽證的移民到英國後，能使用英國的國家醫療服務（NHS）。
另外任何申請簽證的人都必須有至少1270英鎊（折合新台幣4.6萬元）的存款，證明能在英國維持生計；還必須通過安全和犯罪紀錄檢查，並至少達到英國文化協會的英語能力測驗B1中級，能「與英語母語使用者流暢的對談」。
申請者能在英國做什麼？
根據《BBC中文網》，成功申請到「高潛力個人簽證」的人，可以在英國尋找工作、自僱創業、與合資格的伴侶和孩子在英國生活、從事志工、自英國出國旅遊後返回英國。
但是這一簽證持有人不能申請大多數公共福利或國家養老金、從事職業運動員工作、延長簽證或申請在英國永久定居。
新聞來源
- UK launches new visa for world’s top graduates — is your college on the list?（CNBC）
- Visa scheme for graduates from top 50 non-UK universities is launched（The Guardian）
- 英國啟動簽證新計劃吸引人才 向世界頂級大學畢業生敞開工作大門（BBC中文網）
延伸閱讀
- 想在英國找到全職工作？善用你的「工作簽證」獲取更多機會
- 英國碩士畢業後，我這樣面試上跨國電信公司的工作
- 英國60家企業共3000多人6月起試行「週休三日」，澳洲、紐西蘭預定8月起展開實驗
- 失業率暴增、無薪假放整年，我還應該去英國求職或留學嗎？
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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