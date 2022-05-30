英國為頂尖大學畢業生推出全新工作簽證，你的學校在名單上嗎？

英國政府週一（30日）宣布一項新的簽證計劃，即日起將啟動「高潛力個人簽證」（High Potential Individual visa）計畫，向英國以外50所來自世界各地的頂尖大學畢業生招手，允許他們在沒有事先在英國找到工作的情況下，前往英國工作與生活。英國 財政大臣 蘇納克（Rishi Sunak）表示，這項新的簽證計畫將為英國吸引全球最優秀、最聰明的人才。

英國政府最新推出的「高潛力個人簽證」，開放對象為過去5年內畢業於世界前50名非英國大學的畢業生，學士和碩士畢業生能申請2年的英國工作簽證，持有博士學位的人可以申請3年的簽證。另外如符合資格，也能將此簽證轉為長期就業簽證。

另外，這項簽證也允許申請人的伴侶和子女也可以申請留在英國。

英國財政大臣蘇納克表示，這項新的簽證優惠意味著英國可以繼續吸引全球最優秀、最聰明的人才，英國將成為世界領先的創新、創意和創業中心，他也呼籲符合條件的畢業生，利用這個難得的機會在英國開拓他們的職涯。

World's top graduates get new UK visa option https://t.co/BszkwEVOAj — BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2022

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，這項新的簽證計劃看重的是人的才能和能力，而不是「來自哪裡。」

這項簽證如在英國境外申請，約需3週的時間知道結果。

誰可以申請？

要獲得申請資格，畢業當年所就讀的大學必須出現在「泰晤士高等教育世界大學排名」（the Times Higher Education World University Rankings）、「QS世界大學排名」（the Quacquarelli Symonds World University Rankings）或者「世界大學學術排名」（The Academic Ranking of World Universities）這3個排行榜中其中2個、排行前50名的學校。

根據英國政府在官網上公布的2021年合格大學名單中，有包括哈佛、耶魯和麻省理工學院在內的20所美國大學；亞洲的大學則包括中國的清華大學、北京大學；香港大學與香港中文大學；新加坡國立大學和新加坡南洋理工大學以及日本的東京大學和京都大學都在榜上。

台灣的大學目前都沒有在合格名單上。根據2022年泰晤士高等教育世界大學排名，全台共有42校入榜，但沒有一校在百大榜單上，表現最好的台大名列113，較去年97名降16名，跌出世界百大榜單。

要如何申請？

申請簽證的費用為715英鎊（折合新台幣約2.6萬元），還需繳交移民健康附加費 ，這項費用是為了讓成功申請到簽證的移民到英國後，能使用英國的國家醫療服務（NHS）。

另外 任何申請簽證的人都必須 有至少1270英鎊（折合新台幣4.6萬元）的存款，證明能在英國維持生計；還必須通過安全和犯罪紀錄檢查，並至少達到英國文化協會的英語能力測驗B1中級，能「與英語母語使用者流暢的對談」。

申請者能在英國做什麼？

根據《BBC中文網》，成功申請到「高潛力個人簽證」的人，可以在英國尋找工作、自僱創業、與合資格的伴侶和孩子在英國生活、從事志工、自英國出國旅遊後返回英國。

但是這一簽證持有人不能申請大多數公共福利或國家養老金、從事職業運動員工作、延長簽證或申請在英國永久定居。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範