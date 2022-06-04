許峰賓、周思齊《圖解跑壘學全書》：目前在台灣是投打優先、第二是守備，幾乎沒有投入在跑壘訓練
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中信兄弟內野暨跑壘教練許峰賓為台灣少數曾到美國小聯盟進修跑壘相關技能的專業人員，並結合現役的職棒球星周思齊投身棒球數十來年的實戰經驗，從歷史和演變，進入技術的基礎學習與訓練，讓跑壘成為一門操作科學，而不是僅靠個人的經驗認知。
文：許峰賓、周思齊
從基礎打底的四階段學習
我認為小聯盟分成七個層級這段模式是有跡可循的，我將其分為「學習」、「力行」、「策略運用2A」與「鬥智3A」四個階段，可以說這些階段就是從基礎開始到準備進入大聯盟的進程。在新人聯盟、高階新人聯盟、短期1A、1A這幾個階段，都是屬於學習較多的部分；高階1A與2A則是身體力行的階段；2A也會開始加入策略運用；3A階段的選手則已經相當成熟，是屬於鬥智的階段。
舉例來說，一開始在比較低階的層級（新人聯盟、高階新人聯盟等），都是著重在基礎的學習，例如看情蒐資料、各類紀錄表、戰術與暗號等；第二階段就會進入到親身實踐，學習如何將自己所學的身體力行，並且駕輕就熟的運用在比賽中，因此會有比較多時間學習身體的運用能力；接下來面對的就是如何策略性的使用，在哪個時間點、該怎麼做，可以幫助球隊贏球；進入了判斷思考的領域。第四階段就是與對手進入鬥智的狀態，要去思考對手會用什麼樣的策略、戰術，我方該怎麼面對與攻破，將這四個階段熟練之後，才有進入大聯盟戰場的基礎能力。
因為小聯盟有這樣比較完善的訓練系統，因此似乎比較少在大聯盟看到所謂的「低級失誤」，畢竟在小聯盟訓練的過程中，是逐步地、一關一關往上升級。就好像品管一樣，這關通過了才進入下個關卡，有需要加強改善的地方就停下來調整。
美台跑壘訓練差異
小聯盟的跑壘訓練是融入在每天的訓練課表裡，跟打擊訓練的組別相互搭配，讓打者有一些情境或戰術去執行，例如打帶跑、內野的趨前，或是內野退後守備，然後搭配打者在這些狀況下練習，讓跑者在壘上做相對應的跑壘。這個訓練方法的好處在於，打者和跑者都知道現在要做什麼，打者要做出最有利的打法，而跑者則要判斷打者擊出來的球並做出應對。這是一個滿棒的組合，因為整合了兩個部門的訓練，而且融合在每天的打擊訓練裡，就能減少額外的跑壘訓練時間。
在美國的訓練中，教練團會先盡可能的模擬出所有狀態，也就是說，球員在訓練時有各種情境的模擬，接下來就是看不同的情境下，在技術上能夠執行到什麼程度，藉由這樣的模式培養球員的判斷力。
為了讓球員可以應付各種狀況，教練團會將很多不一樣的情境拆分得很細微，包括：擊完球後該如何起跑；起跑的角度；一壘安打、二壘安打時，起跑的路線如何安排；在各個壘包時，要注意哪些事項，例如離壘的角度、離壘的方式、回壘的方式，還有不同戰術相對應的跑法。
教練解說完後，會讓球員了解如何執行這些觀念，之後再將這些情境放到訓練中，球員便能對各種可能的狀況有更多預判。當把所有可能發生的因素都整理出來也沙盤推演過，犯錯的機率當然就會大大下降。犯錯通常就在於不了解或是根本不知道，又或是不夠熟練等三種可能性。
然而在台灣，比較常見的是球員對於很多模式或情境可能根本不了解，也從來沒受過相關的訓練或指導。常是選手犯錯之後，再從結果論反推當下該如何跑，因此「事後補救」是台灣普遍的訓練方式。另一方面，我們又沒有把這些補救動作系統化整理起來編成教材，讓選手可以做事前預防的動作，我覺得這是台灣和美國差異比較大的地方。也由於台灣缺乏跑壘基礎教材，所以很難提供系統化的跑壘訓練。
借鏡美國的學習經驗
在美國擔任客座教練時，可以說就像劉姥姥逛大觀園一樣，畢竟過去台灣的訓練資源並不是那麼充沛，即使台灣近年在相關的資源投入不少，但若要跟美國比較，依然有著一段不小的距離。光以球場來說，我們有個國際標準球場能訓練就覺得很幸福了，但到美國參加了當地的訓練，就會知道一個球場其實就只是低標、一個球隊的基本配備，有兩個或以上的球場，才能充分提高訓練效率，而美國的春訓基地甚至配置六個以上球場提供球員練習。
回頭看看我們，台灣近年的二軍農場才剛比過去有多一點改善，也更加有規模，但若跟美國小聯盟比，還差了一大段距離，更不用說相關的硬體設備也還有很大的進步空間，對比美國球隊春訓時有六個球場運用、提高訓練效率，台灣目前的職棒球隊還不是每支球隊都有完整的春訓球場。
此外，我們目前的基層訓練幾乎都專注於投打的訓練，以守備訓練來說，需要投入的訓練人力較多，成本也較高，相對於投打花費的訓練時間比例就低了，更不用說專注在跑壘訓練上的時間，那更是少之又少。
從訓練即時的效果來看，大家還是以強化打擊為優先，因為打者只要經常做打擊訓練，熟能生巧，就有機會提升能力。甚至在打擊訓練上，能夠使用機器取代投球進行，訓練的場地限制也比較小。但守備、跑壘相關的訓練，不但需要空間，還要有適合的場地，甚至紅土與草皮的不同也會影響訓練的細節。台灣的球隊資源並沒有這麼充足，這部分的練習就會比較匱乏。
簡單來說，目前在台灣是投打訓練優先、第二是守備，幾乎沒有其他時間與資源投入在跑壘訓練。當初出國學習，就希望能將國外的跑壘教材帶回來，融會貫通後，拆解成初階、中階、高階，特別是初階的部分，必須在基層就開始推廣與訓練，如此一來，有了跑壘教材與工具，才有辦法進行系統化的訓練，有系統才能成就台灣的棒球文化，基礎打好了，才能在系統的訓練上注意相關細節，將跑壘的水準往上提升。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：