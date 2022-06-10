《我用行銷思維成為搶手的人才》：所謂的「完全實力主義」、「成果主義」，其實是一種詛咒

文：井上大輔

你的人才價值也有「四象限」

「為什麼那個只會打高爾夫球跟喝酒交際的人能當部長！真正提出企畫和執行的人明明是我和前輩們！」

你是否曾有過這樣的不滿？

我之前也常有這樣的不滿，但不知從何時開始，這樣的不滿就消失了。人們在職場能夠發揮的「價值」本來就各有不同，我是透過行銷人的觀點才理解到這件事。

為了讓各位理解這一點，我想跟各位分享一件事。

目前為止，我待過好幾家公司。工作性質都是站在顧客立場的廣告主，在臉書這類社群媒體通知大家我換公司後，之前合作的廣告業務負責人都會私下傳訊息給我。訊息內容大致可分為以下三個種類。

第一類是「請介紹接任的人給我」的訊息。

從對方的立場來說，好不容易透過社群媒體打好關係的客戶端關鍵人物突然離職，打擊當然很大，說不定他們正在籌備某個案子，打算推給客戶呢。從這一點來說，對方這樣的回應也是理所當然的，可以說是業務的基本動作。

第二類是「就算您換公司，今後我也想跟您一起合作」的訊息。

對行銷人來說，這無疑是最大的讚美。「所以，如果您方便的話，等您那邊安定下來之後，我再去新公司拜訪您。」這類人當然也不會忘記順勢推展業務活動。

最後一類是「總之您辛苦了！真的發生好多事呢。讓我辦個慰勞會好好聊一下吧！」的訊息。他們會把工作擺一邊，先慰勞我再說。

在即將轉職的時間點，比起即將面對新挑戰的雀躍感，更多的應該是即將離開公司的留戀與不捨吧。

他們考慮到這種心情，於是不提今後的事，而是先慰勞我之前的辛勞，陪我一起回顧過往。這樣的心意實在令人覺得既體貼又感動。

分析這三種業務員的價值

在此，我想從「她／他服務的公司」角度，來分析每一類業務員在自家公司眼中的價值。

第一類是，一旦抓住就絕不讓顧客跑掉的積極型業務員。面對即將離職的客戶端關鍵人物，業務員如果被離別的感傷情緒過度影響，只顧著說好聽話，該跟客戶交接的業務卻沒說清楚，這樣的人當然無法帶來安定且高度的績效。就「專注業務職責、積極促進生意」這一點來說，積極型業務員能為組織帶來「實利價值」，當然可以得到社內的好評。

不過，這類業務員對數字非常執著，有可能為了達到目的不擇手段，難保不出差錯，再說，那種過於強勢的態度，也可能惹出麻煩吧。如果是沒有這方面面問題、「保證價值」極高的業務員，自然會受到重用，特別是在合規風險較高的行業中。

在做出成果的同時，還能「不引發問題」、「不擾亂人和」，這一點並非所有人都做得到。當今的風潮雖然推崇強烈的個人風格，如果要擔任中間管理職，能否「穩定地」管理組織，仍被視為重要的基礎能力。第二類業務員也許能以這樣的「保證價值」貢獻組織。

第三類的業務員，重視的則是超越公司的人際關係。這可能是當事人自身的信念，也可能是組織的文化。要體現這樣的信念與文化，業務員必須發揮天生的感性與共感力。

如果是公司的文化，這樣的人才會成為公司的「臉面」，為公司帶來「評判價值」，並藉由親身體現組織的文化，發揮「共感價值」。

就結果來說，即使我換了公司，今後仍會繼續保持合作關係的，往往是第三類業務員待的公司。這樣的「評判價值」與「共感價值」雖然不容易從短期的數字看出來，但對組織而言，無疑是難得的貢獻。

雷根總統的「價值四象限」

如果有人能夠均衡地發揮以上所有價值，自然能夠得到眾人極高的評價。

第四十屆美國總統羅納多．雷根（Ronald Reagan）就是典型的例子。雷根總統在任期內採用了名為「雷根經濟學」（譯註：Reaganomics，也是後來日本「安倍經濟學」Abenomics的起源）的經濟政策，恢復了美國的經濟（實利價值）。

即使遭遇槍擊，中彈的他依然能夠維持政權營運，讓白熱化的冷戰漸漸平靜下來，其危機處理能力之強，無人能出其右（保證價值）。而他曾擔任過好萊塢演員的優雅舉止、電視節目主持人時代培養的演說能力，作為美國對外的「臉面」，其魅力不只迷倒美國國民，還風靡了全世界（評判價值）。

而且，他體現了美國的自由主義理念，徹底對抗威脅其理念的人事物。即使遭遇槍擊中彈被送到醫院，徘徊在生死關頭之際，還能幽默地跟手術工作人員開玩笑（譯註：一九八一年三月三十日，雷根被精神病患欣克利以手槍射擊。中彈的雷根被迅速送至附近的喬治．華盛頓大學醫院進行緊急手術。手術進行時，雷根還向醫生開玩笑：「我希望你們都是共和黨人。」雖然醫生不是，但他仍回覆：「我們今天都會支持共和黨。」）。如此大無畏的勇氣與幽默感，被視為美國的象徵，深受國民愛戴（共感價值）。

雷根作為總統的價值廣受好評，讓當時身為美國史上最高齡總統的他連任兩屆，八年任期結束離開白宮時，依然保有極高的支持度。雷根總統這樣的功績，在他才卸任不久，就已經收入我學生時期的歷史教科書了。

人才的價值不是非黑即白，而是彩虹七色

如果能像雷根總統那樣，以高水準發揮所有價值，就能成為國家或企業「傳說中的」領袖吧。以成為雷根總統這樣的人為目標，也是一種選擇。

但是，歷代美國總統中，能像雷根那樣充分發揮所有價值的傑出人物，可說是屈指可數。

在國家或地方政府的高層中，有不少人是因為「評判價值」或「共感價值」獲得好評，再由其親信來補足「實利價值」或「保證價值」。無論是行政機關或企業，我們經常可以看到以下的組合：領導者高揭大膽的願景並致力於推動該願景的實踐；其副手則負責固守組織，妥善處理眼前的工作。