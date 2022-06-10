《我用行銷思維成為搶手的人才》：所謂的「完全實力主義」、「成果主義」，其實是一種詛咒
我們想讓你知道的是
本書尤其適合不清楚自己的夢想與使命為何的人，或是因為遭受挫折而迷失夢想或使命的人。只要活用行銷思維，就能讓自己找到能發揮的領域，改變人生。
文：井上大輔
你的人才價值也有「四象限」
「為什麼那個只會打高爾夫球跟喝酒交際的人能當部長！真正提出企畫和執行的人明明是我和前輩們！」
你是否曾有過這樣的不滿？
我之前也常有這樣的不滿，但不知從何時開始，這樣的不滿就消失了。人們在職場能夠發揮的「價值」本來就各有不同，我是透過行銷人的觀點才理解到這件事。
為了讓各位理解這一點，我想跟各位分享一件事。
目前為止，我待過好幾家公司。工作性質都是站在顧客立場的廣告主，在臉書這類社群媒體通知大家我換公司後，之前合作的廣告業務負責人都會私下傳訊息給我。訊息內容大致可分為以下三個種類。
第一類是「請介紹接任的人給我」的訊息。
從對方的立場來說，好不容易透過社群媒體打好關係的客戶端關鍵人物突然離職，打擊當然很大，說不定他們正在籌備某個案子，打算推給客戶呢。從這一點來說，對方這樣的回應也是理所當然的，可以說是業務的基本動作。
第二類是「就算您換公司，今後我也想跟您一起合作」的訊息。
對行銷人來說，這無疑是最大的讚美。「所以，如果您方便的話，等您那邊安定下來之後，我再去新公司拜訪您。」這類人當然也不會忘記順勢推展業務活動。
最後一類是「總之您辛苦了！真的發生好多事呢。讓我辦個慰勞會好好聊一下吧！」的訊息。他們會把工作擺一邊，先慰勞我再說。
在即將轉職的時間點，比起即將面對新挑戰的雀躍感，更多的應該是即將離開公司的留戀與不捨吧。
他們考慮到這種心情，於是不提今後的事，而是先慰勞我之前的辛勞，陪我一起回顧過往。這樣的心意實在令人覺得既體貼又感動。
分析這三種業務員的價值
在此，我想從「她／他服務的公司」角度，來分析每一類業務員在自家公司眼中的價值。
第一類是，一旦抓住就絕不讓顧客跑掉的積極型業務員。面對即將離職的客戶端關鍵人物，業務員如果被離別的感傷情緒過度影響，只顧著說好聽話，該跟客戶交接的業務卻沒說清楚，這樣的人當然無法帶來安定且高度的績效。就「專注業務職責、積極促進生意」這一點來說，積極型業務員能為組織帶來「實利價值」，當然可以得到社內的好評。
不過，這類業務員對數字非常執著，有可能為了達到目的不擇手段，難保不出差錯，再說，那種過於強勢的態度，也可能惹出麻煩吧。如果是沒有這方面面問題、「保證價值」極高的業務員，自然會受到重用，特別是在合規風險較高的行業中。
在做出成果的同時，還能「不引發問題」、「不擾亂人和」，這一點並非所有人都做得到。當今的風潮雖然推崇強烈的個人風格，如果要擔任中間管理職，能否「穩定地」管理組織，仍被視為重要的基礎能力。第二類業務員也許能以這樣的「保證價值」貢獻組織。
第三類的業務員，重視的則是超越公司的人際關係。這可能是當事人自身的信念，也可能是組織的文化。要體現這樣的信念與文化，業務員必須發揮天生的感性與共感力。
如果是公司的文化，這樣的人才會成為公司的「臉面」，為公司帶來「評判價值」，並藉由親身體現組織的文化，發揮「共感價值」。
就結果來說，即使我換了公司，今後仍會繼續保持合作關係的，往往是第三類業務員待的公司。這樣的「評判價值」與「共感價值」雖然不容易從短期的數字看出來，但對組織而言，無疑是難得的貢獻。
雷根總統的「價值四象限」
如果有人能夠均衡地發揮以上所有價值，自然能夠得到眾人極高的評價。
第四十屆美國總統羅納多．雷根（Ronald Reagan）就是典型的例子。雷根總統在任期內採用了名為「雷根經濟學」（譯註：Reaganomics，也是後來日本「安倍經濟學」Abenomics的起源）的經濟政策，恢復了美國的經濟（實利價值）。
即使遭遇槍擊，中彈的他依然能夠維持政權營運，讓白熱化的冷戰漸漸平靜下來，其危機處理能力之強，無人能出其右（保證價值）。而他曾擔任過好萊塢演員的優雅舉止、電視節目主持人時代培養的演說能力，作為美國對外的「臉面」，其魅力不只迷倒美國國民，還風靡了全世界（評判價值）。
而且，他體現了美國的自由主義理念，徹底對抗威脅其理念的人事物。即使遭遇槍擊中彈被送到醫院，徘徊在生死關頭之際，還能幽默地跟手術工作人員開玩笑（譯註：一九八一年三月三十日，雷根被精神病患欣克利以手槍射擊。中彈的雷根被迅速送至附近的喬治．華盛頓大學醫院進行緊急手術。手術進行時，雷根還向醫生開玩笑：「我希望你們都是共和黨人。」雖然醫生不是，但他仍回覆：「我們今天都會支持共和黨。」）。如此大無畏的勇氣與幽默感，被視為美國的象徵，深受國民愛戴（共感價值）。
雷根作為總統的價值廣受好評，讓當時身為美國史上最高齡總統的他連任兩屆，八年任期結束離開白宮時，依然保有極高的支持度。雷根總統這樣的功績，在他才卸任不久，就已經收入我學生時期的歷史教科書了。
人才的價值不是非黑即白，而是彩虹七色
如果能像雷根總統那樣，以高水準發揮所有價值，就能成為國家或企業「傳說中的」領袖吧。以成為雷根總統這樣的人為目標，也是一種選擇。
但是，歷代美國總統中，能像雷根那樣充分發揮所有價值的傑出人物，可說是屈指可數。
在國家或地方政府的高層中，有不少人是因為「評判價值」或「共感價值」獲得好評，再由其親信來補足「實利價值」或「保證價值」。無論是行政機關或企業，我們經常可以看到以下的組合：領導者高揭大膽的願景並致力於推動該願景的實踐；其副手則負責固守組織，妥善處理眼前的工作。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。