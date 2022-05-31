不參加電視辯論、不靠政黨提名，哥倫比亞版「川普」耶南德茲靠TikTok打入總統決選

哥倫比亞週日（5月29日）進行總統選舉投票，由於沒有候選人得票率超過50%，選民將於6月19日進行第二輪投票。不過在眾多候選人中，有「TikTok之王」之稱的百萬富翁耶南德茲（Rodolfo Hernández Suárez）意外勝出，擊敗了右派聯盟候選人，將與前游擊隊成員、左派參議員裴卓（Gustavo Petro）角逐總統大位。

幾個月來，外界預測哥倫比亞的總統選舉將是左派政黨「人道哥倫比亞」（Colombia Humana）的黨主席裴卓，與右派聯盟（Team for Colombia）選出的古提瑞茲（Federico Gutiérrez）之戰，這關乎到長年右派執政的哥倫比亞是不是可能「左傾」。

不過週日的投票結果，裴卓獲得了得票率為40.3%排名第一，緊接在後的卻是大黑馬耶南德茲，他獲得了28.2%的選票，兩人將一同進入第二輪投票。在投票之前，耶南德茲在傳統媒體前並未受到青睞，他是獨立候選人，沒有參加政黨初選，也沒有舉行傳統的造勢大會，更避開電視辯論，這使他的曝光度大不如其他總統候選人。

耶南德茲是誰？

現年77歲的耶南德茲是一名土木工程師，他在1990年代靠著房地產賺了一大筆錢，估計約有1億美元的財產，有「哥倫比亞版川普」之稱，靠著驚人財富與社群媒體影響力，在大選第一輪中勝出。

耶南德茲自稱政治「局外人」，這次大選他沒有參加總統辯論，他說這個國家並不是通過候選人之間的爭論來解決的，在競爭者在辯論政府政策的同時，他正進行自己的Facebook直播。另外，他也將自己的選舉重點放在在TikTok上傳有趣的影片，自稱透過這個社群平台，接觸了數百萬不認識他的公民。

耶南德茲自稱是「TikTok老人」，他在TikTok上的追隨者已經超過50萬，短影片獲得超過400萬個讚，他會上傳自己 騎電動滑板車的影片，或者用「流浪漢、流氓」 之類的詞來形容傳統政治人物；他高舉反貪腐的大旗，贏得了厭倦傳統政治的公民的心。

耶南德茲的競選主軸是反貪腐，他在最近的一次競選活動中說：「我要給你們擺脫貧困的鑰匙：把這些讓我們深陷貧困的政治家小偷趕出去」，他宣布如果自己當選，將無限期暫停包括飛機、直升機、車輛在內等供總統、副總統、部長、第一夫人和其他高級官員使用的設備福利，也說，哥倫比亞執政者是一群小偷，他如果贏得總統職位，將把那些從哥倫比亞偷竊的人「全面清理掉」 。

不過耶南德茲本人也被指控腐敗。2018年他擔任哥倫比亞商業城市布卡拉曼加（Bucaramanga）市長時，打了質疑他貪腐的市議員John Jairo Claro Arévalo一耳光，影片在網路上瘋傳，耶南德茲也被停職3個月。

哥倫比亞社會深受左翼叛軍組織傷害，多年來在國內進行刺殺、炸彈、綁架等攻擊，耶南德茲也是其中的受害者。 他的女兒朱莉安娜（ Juliana Hernández）在2004年被哥倫比亞 民族解放軍（ELN）綁架，要求200萬美元的贖金，但耶南德茲 拒絕付錢，他認為這會使他的家人面臨更高的綁架風險。後來再也沒有收到任何關於女兒的消息，推定她已經死亡，被綁架時年僅23歲。

不過 耶南德茲表示，如果他當選總統，他願意與哥倫比亞 民族解放軍（ELN）簽署和平協議。 不過他並未說明，如何在哥倫比亞政府先前與ELN談判失敗的基礎上，與其達成協議。

耶南德茲 沒有傳統政黨的支持，他說，「我不需要錢，我之前已經為錢工作過了。我想要回饋哥倫比亞人他們給予我的東西 。」他也發誓，如果當選將捐出總統薪水。

耶南德茲曾在受訪時表示，他欽佩德國納粹領導人希特勒（Adolf Hitler），不過後來他表示這個評論是個錯誤。

耶南德茲的對手是誰？

第一輪投票中得票率排名第一名的裴卓今年62歲， 是哥倫比亞政治中的一個複雜人物。他在年輕時曾加入 哥倫比亞游擊隊M-19，也因參與游擊隊入獄，後來獲得特赦，並在哥倫比亞政壇嶄露頭角。

裴卓曾任眾議員、參議員、哥倫比亞首都波哥大的市長， 並於2010年和2018年成為總統候選人。 在擔任參議員期間，他揭露了哥倫比亞 國會議員與哥倫比亞聯合自衛隊勾結，讓超過60名政治人物因策劃犯罪與謀殺入獄。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 曾為前游擊隊成員的裴卓（中）是今年哥倫比亞總統大選的熱門人選。

而與裴卓搭擋的副手馬爾克斯（Francia Márquez）是哥倫比亞一名非裔女性，她投身環保、人權活動多年，從清潔工到競選副總統，激勵了許多哥倫比亞人，已被證明是一個強大的盟友，估計能吸引到女性、農村和弱勢選民的選票。

Colombia goes to the polls with a vice-presidential candidate, Francia Márquez “whose message has broken through. Her straight talk and her life story are forcing Colombia to confront its racist, classist and sexist past and present.” My 🗳 is clear. https://t.co/AGnUyQaL6R — Alexandra Olaya-Castro (@AlexOlayaCastro) May 28, 2022

哥倫比亞大選攸關拉丁美洲是否再度左傾

這是裴卓第三度角逐總統一位，他在2018年參選但輸給了現任總統杜克（Ivan Duque），不過哥倫比亞 人們對當前經濟政治形勢不滿， 裴卓有可能成為拉丁美洲一系列「左傾」的最新代表。

墨西哥、阿根廷分別在2018年與2019年選出左翼總統， 智利、秘魯和宏都拉斯隨後在在2021年選出了左翼領導者，巴西最近的選舉中，左派前總統魯拉（ (Luiz Inacio Lula da Silva）目前民調也處 於領先地位。