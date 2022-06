拜登是真心話還是口誤？台灣人該如何解讀美國對台的「戰略模糊」？

文:李昱孝、陳方隅

美國總統拜登於5月23日與日本首相岸田文雄舉行高峰會,會後記者會上拜登被問到「如果台灣遭受到任何攻擊,你是否會願意軍事介入保護台灣?」他的回答是「是的,這是我們做出的承諾。」這引起了各國媒體的爭相報導,美國有許多電視台開始討論起平常能見度不高的台灣議題,台灣媒體也紛紛以「打破戰略模糊」、「美國將軍事介入」等斗大標題報導。

不過,拜登剛講完話差不多過了一個小時,白宮隨即發聲明表示「我們的一中政策沒改變」。回顧過去,這已經是第三次白宮及國務院出面為拜登「對台灣軍事協防承諾」的發言澄清,大家在困惑之餘或許更該從以下的面向來看這一系列的事件。

戰略模糊改變了嗎?

從當時提問與回答的語境中我們分析,我們無法從此單一事件推斷出美國的戰略模糊有所改變。當時的問題是,「基於一些明顯的理由你不想軍事介入烏克蘭的衝突,你是否願意軍事介入防衛台灣,如果台灣遭受到攻擊?」

提問者的問題邏輯重點應該是在於美國對兩種狀況反應的「差異性」,也就是說她想問的是「如果你因為某些原因在烏克蘭狀況僅提供軍事援助而未派兵參戰,那在台灣的狀況你是否會這樣做(派兵參戰)?」

如果當下拜登有理解到此問題的核心,他應該會遲疑一下再回答,然而他卻迅速回答「對。這是我們做出的承諾」(Yes. That’s the commitment we made)。如此迅速的反應可能是他並未意識到提問者真正想問什麼。

不過更關鍵的應該在於「這是我們做出的承諾」這句說明 ,因為目前為止美國並未公開對台灣做出派軍協防台灣的承諾,更沒有說明協防是怎麼樣的協防方式,所以這裡的承諾更可能是指美國根據《台灣關係法》對台軍售、維護台海穩定這種「戰略模糊」。

其實拜登後來馬上又提到一中政策,補充說明:「用武力取得(台灣)是不洽當的,可能引發類似烏克蘭的情況。」由此可見,「此次」拜登的論述基本上還是屬於戰略模糊,只是多數人並未明察當下問答的語境。

如同一開始提到的,我們無法從一次事件就推斷美國政府將有政策大轉彎,不過也無法否認過去的戰略模糊沒有轉變的跡象。例如拜登曾在2021年8月提到對《北大西洋公約》第五條的「集體防禦」的神聖承諾,並表示這承諾「對日本、南韓和台灣」也是一樣(We made a sacred commitment to Article 5 that if in fact anyone were to invade or take action against our NATO allies, we would respond. Same with Japan, same with South Korea, same with – Taiwan)。

儘管事後白宮仍表示對台政策沒改變,但很難想像拜登會在有「集體防禦」概念以及「美國有與日本南韓簽署軍事條約但台灣沒有」的認知下還能犯下這種錯誤。換句話說,拜登的談話內容,可能是有意為之,很可能是刻意和白宮及國務院的官僚一搭一唱釋放訊號,也可能他只是將決策圈平常在討論的事情拿出來談(所以才會講了之後又說政策一直沒變)。

總而言之,面對我們仍須繼續的仔細觀其態度,而不是隨即從單一事件做出定論。

Photo Credit: AP / 達志影像 拜登在四方會談峰會上發言

戰略模糊或清晰非重點—嚇阻能力才是

無論拜登這幾次發言是口誤還是真心話,許多人最關心的還是美國政府對戰略模糊與戰略清晰的選擇。就這點來說我們必須再次討論戰略模糊與戰略清晰的辯論,不過這次不是辯論其優劣,而是辯論它的意義。

簡單來說,以美國外交關係委員會主席Richard Haass和David Sacks為首的「戰略清晰派」,認為隨著近年中國軍事行動對台灣造成的巨大威脅,美國的戰略模糊已經壽終正寢、不再能威嚇(deter)中國,而必須改以戰略清晰來嚇阻中國;另一方由「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主席Bonnie Glaser代表,認為美國若立刻將政策轉向至戰略清晰,可能直接導致中國認為必須先戰先贏,而立刻使用武力。

兩派主張的主要差異在於中國對美國政策的轉向反應以及手段應該為何。不過兩派之所以有辯論和爭議是因為他們討論的是要不要有「立刻」的政策改變。然而,戰略模糊與清晰的概念間,並不是零和的關係,它們更像是光譜的兩端。也就是說,每個政府就任時皆有其基本立場,但會隨時間環境朝向其中一端移動。因此更該考慮的是該往哪個方向移動、又該如何移動。

戰略模糊與戰略清晰得以運作邏輯的關鍵在於威嚇的可信度。就戰略模糊而言,美國需要維持足夠的威嚇讓中國或台灣任何一方不會突然做出開戰或宣佈獨立的行為;以戰略清晰來說,美國的威嚇力也必須讓中國相信,一旦它攻擊台灣,美國肯定會反擊而且具有讓中國付出慘痛代價的能力。所以無論是哪一派,追求威嚇的可信度都十分重要,因為它支撐著這兩個戰略。

不過,威嚇的可信度又部分建立在美國現階段的能力,這也是為何模糊派認為以美國現在的狀況改變成清晰會有危險,而清晰派也不斷在敦促美國政府繼續強化自己的軍事能力。其實在拜登發言後兩派的反應就已反映出他們對美國威嚇力的重視以及擔憂。