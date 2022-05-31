南部可能重現北部醫療崩潰情形，陳時中：中南部空床率吃緊，擬放寬住院解隔標準

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍處於高原期，南部確診個案數攀升，醫療量能出現緊繃情形。《聯合新聞網》報導，高雄有網友28日在高醫急診室，看到一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊「救救我的孩子！」等了兩個多小時沒人幫忙，看了心疼。

高醫小兒急診科主任陳泰亨表示，當晚急診室約20名小兒候診，其中一名不到一歲的重症確診孩童因呼吸窘迫需插管，處置較久，有跟現場輕症病患家屬解釋，事後所有病患均做完整處置，無任何延誤。

成大醫院副院長：院內醫護染疫超過百人，對醫療量能是挑戰

（中央社）台南市COVID-19本土確診病例數連3天呈現下降，但成大醫院副院長李經維預估未來2、3週仍處上升趨勢，且院內醫護染疫超過百人，對醫療量能也是挑戰。

李經維昨（30）日接受媒體聯訪表示，從國外經驗及國內的疫情發展趨勢來看，目前北部呈現持平，南部則有「補漲」趨勢，台南市每天新增確診人數約5000至7000人，比北部稍晚一些。

他說，目前台灣約180萬人口染疫，以科學角度來看，疫情大約到總人口數3到4成染疫時會緩下來，也就是約500、600萬人口，台灣顯然還有一段時間要走，若把一些可能的黑數都計算進來，北部可能要約2週或更久才會落底，南部疫情開始得比較晚，結束時間也會比北部晚一些。

李經維表示，未來的狀況發展很難說，但台南疫情可能在未來2、3週仍是上升趨勢，目前各醫院都在打硬仗，除了急診之外，中重症的醫療照顧負荷也是重點，成大醫院目前加護病房23床全滿，且翻轉率很快，醫護人員日夜不停在操，甚至已動員非內科、胸腔科、感染科的醫師投入。

他說，在過程中難免會造成醫護人員染疫，台南很多醫院確診醫護人數都超過3位數，成大也沒有例外，不幸中的大幸是健康狀況都還可以，不過，仍會影響第一線人力調度，現場戰力下降是另一種困境。

李經維指出，北北基約共有680萬人口，擁有12家醫學中心，平均每家照護56萬餘人，台南186萬人口只有2家醫學中心，醫療負擔相對較重，但該來的狀況遲早會來，大家還是要沉著應變。

《聯合新聞網》報導，成大急診部主任林志豪則表示，在中重症患者持續累加之下，南部可能會出現之前北部醫療崩潰情形。南部的醫療資源、以平均人口數計算，比北部少很多，在中重症不斷增加下，不僅影響到疫情的醫療量能，連其他的急重症治療也會被相對的壓縮，過去北部的醫療吃緊病人還能往南部送，但南部如果吃緊，在各縣市都沒有餘裕的情況下，病人沒辦法送別的縣市，是未來中央要考慮的問題。

陳時中：中南部空床狀況吃緊，擬放寬住院解隔標準

（中央社）台灣中南部COVID-19本土疫情持續升溫，據指揮中心統計，中南部專責、負壓病房空床率已低於北部，近日將與專家小組開會討論，研擬放寬住院確診者解隔離條件，或加設專責病房。

據中央流行疫情指揮中心統計，全台COVID-19專責、負壓病房共1萬3591床，空床5520床、空床率40.6％；若以地區細分，台北地區空床率31.9％、北區50.4％、中區46.4％、南區28.8％、高屏區53％、東區47％。

指揮中心指揮官陳時中昨（30）日下午在疫情記者會中表示，南區收治人數持續增加，空床率僅不到3成，數據比雙北地區低，空床狀況比較吃緊。專家小組研議增開專責病房，並授權醫院將Ct值27至30住院確診者解除隔離，上述規劃都還在討論階段。

圖片來源：指揮中心

陳時中說，國內疫情還算穩定，自5月12日新增個案首度突破6萬例，經歷一段爬升期，一度達最高峰9萬多例，昨天再度回到單日新增6萬多例，雖然可能與假日效應有關，但整體疫情趨勢確實沒有持續往上走，北部已達一定染疫率，中南部疫情走向仍待觀察，但推估6月疫情脫離高原期。

另外，全台COVID-19醫療資源部分，還有53家集中檢疫所共7677床，空床數3566床、空床率46.5％；49家地方加強型防疫旅館共4661床，空床數1953床、空床率41.9％。

除專責病房等醫療量能，COVID-19口服抗病毒藥物也是防疫關鍵，據統計，前天共開出2532人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2280人份、默沙東「莫納皮拉韋」252人份，今（2022）年以來累計開立約8萬多人份，包括6.5萬人份倍拉維以及1.5萬人份莫納皮拉韋。

針對莫納皮拉韋開立藥物布點，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，已將莫納皮拉韋分配各縣市存放醫院和衛生所，現階段採取集中存放模式，還無法配發每一間洗腎診所，若洗腎患者需要使用莫納皮拉韋，可跨院際領藥，或向衛生局領取。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航