南部可能重現北部醫療崩潰情形，陳時中：中南部空床率吃緊，擬放寬住院解隔標準
我們想讓你知道的是
陳時中昨（30）日下午在疫情記者會中表示，南區收治人數持續增加，空床率僅不到3成，數據比雙北地區低，空床狀況比較吃緊。專家小組研議增開專責病房，並授權醫院將Ct值27至30住院確診者解除隔離，上述規劃都還在討論階段。
國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍處於高原期，南部確診個案數攀升，醫療量能出現緊繃情形。《聯合新聞網》報導，高雄有網友28日在高醫急診室，看到一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊「救救我的孩子！」等了兩個多小時沒人幫忙，看了心疼。
高醫小兒急診科主任陳泰亨表示，當晚急診室約20名小兒候診，其中一名不到一歲的重症確診孩童因呼吸窘迫需插管，處置較久，有跟現場輕症病患家屬解釋，事後所有病患均做完整處置，無任何延誤。
成大醫院副院長：院內醫護染疫超過百人，對醫療量能是挑戰
（中央社）台南市COVID-19本土確診病例數連3天呈現下降，但成大醫院副院長李經維預估未來2、3週仍處上升趨勢，且院內醫護染疫超過百人，對醫療量能也是挑戰。
李經維昨（30）日接受媒體聯訪表示，從國外經驗及國內的疫情發展趨勢來看，目前北部呈現持平，南部則有「補漲」趨勢，台南市每天新增確診人數約5000至7000人，比北部稍晚一些。
他說，目前台灣約180萬人口染疫，以科學角度來看，疫情大約到總人口數3到4成染疫時會緩下來，也就是約500、600萬人口，台灣顯然還有一段時間要走，若把一些可能的黑數都計算進來，北部可能要約2週或更久才會落底，南部疫情開始得比較晚，結束時間也會比北部晚一些。
李經維表示，未來的狀況發展很難說，但台南疫情可能在未來2、3週仍是上升趨勢，目前各醫院都在打硬仗，除了急診之外，中重症的醫療照顧負荷也是重點，成大醫院目前加護病房23床全滿，且翻轉率很快，醫護人員日夜不停在操，甚至已動員非內科、胸腔科、感染科的醫師投入。
他說，在過程中難免會造成醫護人員染疫，台南很多醫院確診醫護人數都超過3位數，成大也沒有例外，不幸中的大幸是健康狀況都還可以，不過，仍會影響第一線人力調度，現場戰力下降是另一種困境。
李經維指出，北北基約共有680萬人口，擁有12家醫學中心，平均每家照護56萬餘人，台南186萬人口只有2家醫學中心，醫療負擔相對較重，但該來的狀況遲早會來，大家還是要沉著應變。
《聯合新聞網》報導，成大急診部主任林志豪則表示，在中重症患者持續累加之下，南部可能會出現之前北部醫療崩潰情形。南部的醫療資源、以平均人口數計算，比北部少很多，在中重症不斷增加下，不僅影響到疫情的醫療量能，連其他的急重症治療也會被相對的壓縮，過去北部的醫療吃緊病人還能往南部送，但南部如果吃緊，在各縣市都沒有餘裕的情況下，病人沒辦法送別的縣市，是未來中央要考慮的問題。
陳時中：中南部空床狀況吃緊，擬放寬住院解隔標準
（中央社）台灣中南部COVID-19本土疫情持續升溫，據指揮中心統計，中南部專責、負壓病房空床率已低於北部，近日將與專家小組開會討論，研擬放寬住院確診者解隔離條件，或加設專責病房。
據中央流行疫情指揮中心統計，全台COVID-19專責、負壓病房共1萬3591床，空床5520床、空床率40.6％；若以地區細分，台北地區空床率31.9％、北區50.4％、中區46.4％、南區28.8％、高屏區53％、東區47％。
指揮中心指揮官陳時中昨（30）日下午在疫情記者會中表示，南區收治人數持續增加，空床率僅不到3成，數據比雙北地區低，空床狀況比較吃緊。專家小組研議增開專責病房，並授權醫院將Ct值27至30住院確診者解除隔離，上述規劃都還在討論階段。
陳時中說，國內疫情還算穩定，自5月12日新增個案首度突破6萬例，經歷一段爬升期，一度達最高峰9萬多例，昨天再度回到單日新增6萬多例，雖然可能與假日效應有關，但整體疫情趨勢確實沒有持續往上走，北部已達一定染疫率，中南部疫情走向仍待觀察，但推估6月疫情脫離高原期。
另外，全台COVID-19醫療資源部分，還有53家集中檢疫所共7677床，空床數3566床、空床率46.5％；49家地方加強型防疫旅館共4661床，空床數1953床、空床率41.9％。
除專責病房等醫療量能，COVID-19口服抗病毒藥物也是防疫關鍵，據統計，前天共開出2532人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2280人份、默沙東「莫納皮拉韋」252人份，今（2022）年以來累計開立約8萬多人份，包括6.5萬人份倍拉維以及1.5萬人份莫納皮拉韋。
針對莫納皮拉韋開立藥物布點，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，已將莫納皮拉韋分配各縣市存放醫院和衛生所，現階段採取集中存放模式，還無法配發每一間洗腎診所，若洗腎患者需要使用莫納皮拉韋，可跨院際領藥，或向衛生局領取。
新聞來源
- 醫護確診增加 成醫副院長曝戰力吃緊（中央社）
- 中南部空床率比北部低 擬放寬住院解隔標準（中央社）
- 南部醫療量能緊 屏東病童遭3醫院拒收（聯合新聞網）
- 南部大醫院三位數以上醫護確診 急診醫師曝醫療量能恐崩潰（聯合新聞網）
延伸閱讀
- 別因死亡率跟中重症比率低估疫情嚴重性，最大的挑戰將是感染高峰的醫療量能
- 隔離宿舍量能不足，確診大學生只能住會議室、廚房，教育部：可申請集中檢疫所安置
- 被壓榨的醫護覺得不如染疫被隔離，健保主導下的醫療體質根本玩不起！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。