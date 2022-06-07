林佳龍邀蔣萬安對話轉型正義，催黨中央儘快提名台北市長：「沒母雞對小雞有影響」
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林佳龍認為，蔣萬安的身分可以為台灣民主發展最後一哩路「轉型正義」代言。
年底台北市長選舉只剩不到半年，國民黨已確定由立委蔣萬安出戰，但民進黨尚未決定，有意參選的前台中市長林佳龍最近動作頻頻，繼日前提出台北市願景後，今（7）日表示黨中央應該儘快產生參選人。林佳龍表示，在野黨已經提名了，沒有提名市民不知道民進黨的主張，沒有母雞對小雞也有影響。
民進黨預計7月17日召開全國黨代表大會，屆時除改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心外，每逢選舉年，全代會是造勢的絕佳時機，但今年縣市長選舉提名進度緩慢，目前六都中還有三都未定，並且可能延至8月底選舉登記前才會出爐。
林佳龍：對方已經有母雞了
林佳龍說，台北作為台灣首都，帶動台灣世界好，這是他的夢想，至於角色可以是坐轎、抬轎，能成為主角或配角，他的角色很開放，初心一定要以人民能夠贏，期許要參選台北市長的人，能夠提出首都願景的未來想像，他現在已經準備好「12堂課」提出台北市的願景想像。
林佳龍也說，雖然民進黨還沒有啟動徵召程序，但他也不能夠停止腳步，就像當年他參選台中市長，原本也是準備好，後來黨內出現很多紛爭，最終他禮讓蘇嘉全，並擔任蘇嘉全的總幹事，林佳龍重申，「成功不必在我，但成功一定有我」，他希望為更民主自由的台灣盡一份心力。
林佳龍說，他也看到「其他政黨已經有了提名市長的人選」台北市議員候選人主動要合掛競選看板，林佳龍表示尊重但是也要配合選舉的期程，他也知道議員也很急，因為「對方（指國民黨）已經有母雞了」，他也呼籲民進黨盡快展開徵召提名，推出最好的人選。
參觀中正紀念堂，邀蔣萬安對話轉型正義
林佳龍今天赴中正紀念堂參訪常設展「自由的靈魂VS.獨裁者－台灣言論自由之路」。侃侃而談展覽第一張畫就是32年前野百合學運時，廣場上群眾聚集聽演講，他也在其中，一晃眼就已經32年了，今天看展好像穿越時空。台灣從野百合邁出民主化的第一步，現在台灣民主發展進入最後的一哩路「轉型正義」。
他話鋒一轉提到，最近大家討論轉型正義，他有注意到國民黨台北市長提名人蔣萬安4月和6月針對中正紀年糖的兩次談話，蔣萬安是蔣家後代的代表，，他自己是野百合學運世代的代表，兩人應該可以一起誠實面對歷史，共同走向未來，他想邀請蔣萬安坐下來談，兩人都是中生代，要為台灣下一代，奠定更好的民主發展基礎。
林佳龍認為，蔣萬安的身分可以為台灣民主發展最後一哩路「轉型正義」代言，蔣萬安有天命，做為蔣家後代，若能夠走出來，對於轉型正義和解會有貢獻；這是開放的議題，他看到蔣萬安企圖做一些突破，但也許遇到反彈又退了回去，相當可惜；他做為學運世代代表，重返野百合學運發源地，他也期待來一場學運世代和蔣家後代的對話。
陳時中不鬆口，民進黨否認「等一個人」可能8月才提名
相較於林佳龍的頻繁表態，被視為民進黨最可能人選的衛福部長陳時中最近因疫情嚴峻，始終未對選舉鬆口，昨（6）日再次被即者問及提名時程時，陳時中回應，目前沒有聽聞「民進黨在等一個人」此事，「不過也不用等我」。
有民進黨內人士指出，選舉登記至8月底，民進黨目前以處理疫情為最優先，若疫情仍延燒，7月17日全代會舉辦造勢活動既不好、也不妥，且黨內目前完全沒有進入討論選舉布局的議題規劃，府院黨全力以處理疫情為首要，不能以7月17日當作底線，因此，7月17日全代會主要是黨權力核心改選，不一定會有造勢活動，2022大選的造勢可以循前例與黨慶日再一起拉抬。
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天在黨團記者會時則表示，「等一個人」的說法是媒體操作，不管中央黨部或是個別委員，現在民進黨身為執政黨，不是在等誰，而是疫情期間社會還有恐慌狀況，包含選對會跟所有提名作業，目前中央黨部都沒有在進行。等疫情不會造成國人困擾與恐慌，執政黨才來選舉作業；現在處理選舉也會讓有心人作文章，說疫情這狀況，民進黨還在做選舉。
另外也有黨內人士分析認為，民進黨下一波提名時間點可能在6月底，除了希望敲定北三都人選，也將連帶把新竹縣市、彰化縣、基隆市、花東外島等提名完；但是若新北、台北和桃園市長提名來不及全代會前敲定，恐怕也只能「兩段式」造勢，先在全代會介紹部分人選，再藉由9月黨慶為剩下的人選造勢。
民進黨目前已完成三波縣市長提名，包括提名高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人競選連任，以及台中市提名蔡其昌、屏東縣周春米、雲林縣劉建國、南投縣蔡培慧、宜蘭縣江聰淵、苗栗縣徐定禎等9縣市。
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核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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