林佳龍邀蔣萬安對話轉型正義，催黨中央儘快提名台北市長：「沒母雞對小雞有影響」

年底台北市長選舉只剩不到半年，國民黨已確定由立委蔣萬安出戰，但民進黨尚未決定，有意參選的前台中市長林佳龍最近動作頻頻，繼日前提出台北市願景後，今（7）日表示黨中央應該儘快產生參選人。林佳龍表示，在野黨已經提名了，沒有提名市民不知道民進黨的主張，沒有母雞對小雞也有影響。

民進黨預計7月17日召開全國黨代表大會，屆時除改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心外，每逢選舉年，全代會是造勢的絕佳時機，但今年縣市長選舉提名進度緩慢，目前六都中還有三都未定，並且可能延至8月底選舉登記前才會出爐。

林佳龍：對方已經有母雞了

林佳龍說，台北作為台灣首都，帶動台灣世界好，這是他的夢想，至於角色可以是坐轎、抬轎，能成為主角或配角，他的角色很開放，初心一定要以人民能夠贏，期許要參選台北市長的人，能夠提出首都願景的未來想像，他現在已經準備好「12堂課」提出台北市的願景想像。

林佳龍也說，雖然民進黨還沒有啟動徵召程序，但他也不能夠停止腳步，就像當年他參選台中市長，原本也是準備好，後來黨內出現很多紛爭，最終他禮讓蘇嘉全，並擔任蘇嘉全的總幹事，林佳龍重申，「成功不必在我，但成功一定有我」，他希望為更民主自由的台灣盡一份心力。

林佳龍說，他也看到「其他政黨已經有了提名市長的人選」台北市議員候選人主動要合掛競選看板，林佳龍表示尊重但是也要配合選舉的期程，他也知道議員也很急，因為「對方（指國民黨）已經有母雞了」，他也呼籲民進黨盡快展開徵召提名，推出最好的人選。

參觀中正紀念堂，邀蔣萬安對話轉型正義

林佳龍今天赴中正紀念堂參訪常設展「自由的靈魂VS.獨裁者－台灣言論自由之路」。侃侃而談展覽第一張畫就是32年前野百合學運時，廣場上群眾聚集聽演講，他也在其中，一晃眼就已經32年了，今天看展好像穿越時空。台灣從野百合邁出民主化的第一步，現在台灣民主發展進入最後的一哩路「轉型正義」。

他話鋒一轉提到，最近大家討論轉型正義，他有注意到國民黨台北市長提名人蔣萬安4月和6月針對中正紀年糖的兩次談話，蔣萬安是蔣家後代的代表，，他自己是野百合學運世代的代表，兩人應該可以一起誠實面對歷史，共同走向未來，他想邀請蔣萬安坐下來談，兩人都是中生代，要為台灣下一代，奠定更好的民主發展基礎。

林佳龍認為，蔣萬安的身分可以為台灣民主發展最後一哩路「轉型正義」代言，蔣萬安有天命，做為蔣家後代，若能夠走出來，對於轉型正義和解會有貢獻；這是開放的議題，他看到蔣萬安企圖做一些突破，但也許遇到反彈又退了回去，相當可惜；他做為學運世代代表，重返野百合學運發源地，他也期待來一場學運世代和蔣家後代的對話。

陳時中不鬆口，民進黨否認「等一個人」可能8月才提名

相較於林佳龍的頻繁表態，被視為民進黨最可能人選的衛福部長陳時中最近因疫情嚴峻，始終未對選舉鬆口，昨（6）日再次被即者問及提名時程時，陳時中回應，目前沒有聽聞「民進黨在等一個人」此事，「不過也不用等我」。

有民進黨內人士指出，選舉登記至8月底，民進黨目前以處理疫情為最優先，若疫情仍延燒，7月17日全代會舉辦造勢活動既不好、也不妥，且黨內目前完全沒有進入討論選舉布局的議題規劃，府院黨全力以處理疫情為首要，不能以7月17日當作底線，因此，7月17日全代會主要是黨權力核心改選，不一定會有造勢活動，2022大選的造勢可以循前例與黨慶日再一起拉抬。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天在黨團記者會時則表示，「等一個人」的說法是媒體操作，不管中央黨部或是個別委員，現在民進黨身為執政黨，不是在等誰，而是疫情期間社會還有恐慌狀況，包含選對會跟所有提名作業，目前中央黨部都沒有在進行。等疫情不會造成國人困擾與恐慌，執政黨才來選舉作業；現在處理選舉也會讓有心人作文章，說疫情這狀況，民進黨還在做選舉。

另外也有黨內人士分析認為，民進黨下一波提名時間點可能在6月底，除了希望敲定北三都人選，也將連帶把新竹縣市、彰化縣、基隆市、花東外島等提名完；但是若新北、台北和桃園市長提名來不及全代會前敲定，恐怕也只能「兩段式」造勢，先在全代會介紹部分人選，再藉由9月黨慶為剩下的人選造勢。

民進黨目前已完成三波縣市長提名，包括提名高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人競選連任，以及台中市提名蔡其昌、屏東縣周春米、雲林縣劉建國、南投縣蔡培慧、宜蘭縣江聰淵、苗栗縣徐定禎等9縣市。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航