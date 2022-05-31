上海6/1可望解封：封城2個月敲響警鐘，年輕人調整人生規劃——不生子、回老家、辦綠卡

（中央社）上海6月1日可望解封，但2個多月的封城卻讓當地的中國年輕人重新規劃人生。有27歲少婦因此決定絕不生小孩，且40歲就要退休；有人決定回老家開雜貨店或與父母同住；有人準備辦美國綠卡。

《華爾街日報》30日報導，自上海3月間爆發這波疫情以來，經歷了長達2個多月的封控。對於許多把上海視為逐夢之地的中國人來說，封城為他們敲響了警鐘。其中一些人已開始調整他們的人生規劃。

27歲的沈小姐，是一名在自己家授課的鋼琴老師。今（2022）年稍早，她才和丈夫討論要不要趕快生個孩子，當時她還在猶豫。現在她決定了：「堅決不生」。

促使沈小姐作出這個決定的不是某一件事，而是多種因素的共同結果。首先，就是官方決定對上海全域實施封控管理，且是在部分官員已暗示沒有必要採取這樣的措施之後。

其次，是封城期間網購日用品的艱辛，以及防疫人員強行進入居民家中把人帶去集中隔離。而對於養了2隻狗的沈小姐而言，上海一隻柯基犬在主人被帶走隔離後被社區工作人員活活打死的影片，恐怕是沈小姐作成決定的最後一根稻草。

沈小姐說，「她這一代人被欺負就夠了」。自己的新計劃是旅遊和提前退休，最早可能在40歲就退休。

另一位則是2020年底從北京搬到上海的袁小姐。創辦自己的劇團曾是她的夢想，而3月間Omicron變種病毒開始在中國出現時，她以為上海市政府會在1、2週內控制住疫情。

袁小姐說，上海封鎖的嚴重程度讓人震驚。在看到自己居住的高檔小區裡，就連最富裕的居民也在乞求食物後，她意識到，當今中國即使是基本的生活必需品，也無法得到保證。

現在，袁小姐希望能存下一大筆錢，投入低風險的投資產品，或是在黑龍江省的老家，開一間雜貨店。

44歲的胡小姐，丈夫是美國公民，2013年從紐約回到老家上海，擔任一家美商公司的內聘律師，曾以為自己會在家鄉生活一輩子。在這次上海封城前，她沒有考慮過申請美國永久居留權。

胡小姐說，如果政府能把她們關在家裡3個月，她不知道未來還會發生什麼。雖然她對美國政治持批評態度，但在如今，申辦綠卡已被提上自己的人生議程。

陳先生是北京一家科技公司的業務員，每月底薪只有人民幣3000元（約新台幣1萬3000元）。他說，受疫情限制措施影響，幾個月來他一直無法正常出差。由於未能達到銷售目標，他失去了獎金。

他表示，本來打算存錢買房，並找個女朋友。但現在，這個計劃已經被擱置，如今的短期計劃是搬回河北老家，和父母住在一起，然後再考慮下一步該怎麼辦。

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責任編輯：翁世航

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