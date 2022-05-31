（更新）國軍AT-3教練機墜毀，10年來第4起事故，少尉飛官徐大鈞第2次單機飛行不幸殉職
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不幸殉職的徐大鈞少尉年僅23歲，飛行編號為AR32，機號852，於上午8點3分起飛學官第二次單機單飛，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。
（2022年5月31日11：40更新，責任編輯：朱家儀，核稿編輯：翁士航）
針對AT-3教練機失事，空軍司令部今（31）日上午召開記者會說明事發經過。空軍司令部參謀長黃志偉表示，徐大鈞少尉學官執行今天的科目單飛訓練，8點03分於岡山基地起飛，8點06分在機場的東北約5海里地方失去聯絡。過程未接獲飛機故障、人員跳傘的呼叫。
8點11分時岡山消防隊接獲通報，趕抵現場發現飛機殘骸，在撲滅殘火之後，發現不幸殉職的徐大鈞少尉。
今日早上岡山基地的天氣，早上7點及8點能見度為7哩，雲幕高在8000呎以上，符合單飛訓練標準。失事飛機飛行時數為6068小時，上次執行大檢的時間為2022年2月17日，至今又飛行了55小時。近一年無重大修護事件。
黃志偉表示，目前空軍官校所有人員的飛行訓練都暫時停止。根據現場情況，殉職人員是在飛機殘骸附近，至於有沒有跳傘，由於並沒有接獲任何飛機彈射跳傘的信號，對於是否跳傘還是隨飛機墜地，還需要做進一步確認。
可能失事原因部分，黃志偉表示，由於岡山基地今日天候算是非常良好。而本次為學員的單飛訓練，徐大鈞少尉起飛之後要回來進行第一次航線練習時，於大崗山附近的強制報告點上，曾無線電回報一次「飛機正常」，並未回報飛機有任何不正常的情況。詳細鳥況目前正在彙整，不過飛機皆是在排除大型候鳥等情況下起飛。
《中央社》報導，國軍一架AT-3教練機，今（31）日上午於高雄岡山基地起飛執行訓練任務時發生事故。軍方表示，空軍官校110年班徐大鈞少尉駕駛的AT-3教練機，今天上午在高雄實施單飛訓練，上午8時8分光點消失，據高雄消防局岡山分隊回報，已尋獲機體殘骸，空軍赴現場確認中。徐大鈞少尉已尋獲但不幸殉職。
《三立新聞網》報導，據了解，徐大鈞少尉年僅23歲，飛行編號為AR32，機號852，於上午8時3分起飛學官第二次單機單飛，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。
《中央社》報導，高雄市政府警察局岡山分局嘉興派出所指出，上午有民眾報案說，聽到很大聲響，疑似飛機墜落聲，還有住戶表示，聽到碰一聲超大聲的聲音，跑出來看到冒出大量黑煙及一團火球。
警方獲報到場後，發現現場已由空軍和憲兵隊人員拉起封鎖線搜救善後中，正在現場協助交管，幸現場附近多為田地，並無波及附近住家。
《自由時報》報導，這是10年來AT-3的第4起事故。前3起分別為：
- 2015年9月22日，編號0851 AT-3花蓮縣失聯，前座少校教官王勁鈞、後座學官中尉黃俊榮殉職。
- 2014年10月21日，編號0847 AT-3於高雄市與編號0815發生擦撞，中校教官莊倍源為避免波及民宅，放棄2次跳傘逃生機會，最終殉職。
- 2012年2月3日，編號0809 AT-3於屏東縣，和編號0816教練機發生擦撞，正、附駕駛成功跳傘逃生。
《蘋果新聞網》報導，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨，並已指示國防部，徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。
《中央社》報導，AT-3教練機由航空發展中心自行研究設計與製作，民國69年9月首飛，使用兩具TFE731-2-2L渦輪扇噴射發動機，共生產63架，空軍官校在74年換裝作為高級飛行訓練使用，服役迄今。
國防部表示，對於同袍傷損深感哀痛與不捨，將依總統蔡英文指導，全力協助家屬處理後續事宜、徹底釐清肇因。
《中央社》報導，行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，蘇貞昌聽聞徐大鈞罹難後感到惋惜與不捨，已指示國防部立即給予飛官家屬所有必要協助，並盡快針對失事原因進行調查，向家屬及國人報告。
新聞來源
- AT3教練機墜落！飛官徐大鈞「第2次單機飛行」不幸殉職（三立新聞網）
- AT-3教練機墜毀 10年來第4起事故（自由時報）
- AT-3起飛5分鐘墜毀 蔡英文哀慟不捨！下令徹查事故原因（蘋果新聞網）
- AT-3教練機失事飛官徐大鈞少尉殉職 蔡總統促釐清原因（中央社）
- 蘇貞昌：協助罹難飛官家屬 盡快調查失事原因（中央社）
- AT-3學官徐大鈞殉職 國防部：全力協助家屬（中央社）
- AT-3教練機高雄岡山墜毀 少尉飛官徐大鈞殉職（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。