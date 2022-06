和外國朋友介紹「端午節」：粽子、香包、立蛋、划龍舟的英文怎麼說？

端午節英文有哪些?像是每到端午節就要祝賀的:端午節快樂!原來端午節快樂英文是:Happy Dragon Boat Festival!那還有其他什麼端午節英文單字,可以讓我們來跟外國人用端午節英文介紹這個盛大的中華傳統節日內容呢?

每逢端午節,餐桌上就是滿滿的粽子,YES小編就已經連吃了兩個禮拜的粽子,冰箱還有一大串,現在滿腦子都是粽子英文(sticky rice dumplings),不不,今天端午節英文不是只有說粽子,是要跟大家介紹端午節英文怎麼說。

日常情境篇1

歐耶:Here comes the Dragon boat Festival again ! Daddy do you know how to say “粽子” in English?(端午節又到啦!爸爸你知道粽子英文怎麼說嗎?)

歐爸:Well….zongzi?(誒......zongzi(肉粽)嗎?)

歐耶:OK, you’re right. But if you tell this to foreigners who never see this before, they may be confusing. You can say sticky rice dumplings or Chinese tamale, they can understand you better.(好啦也是對,可是如果跟沒看過這個東西的外國朋友說他們會霧煞煞,我們可以說粽子英文是sticky rice dumplings,或是Chinese tamale〔註1〕,他們比較可以理解哦)

歐爸:Oh, I got it !(喔我知道了!)

​​ 註釋:為什麼粽子英文單字也可以是Chinese Tamale呢?Tamale是一種很類似粽子的墨西哥傳統的食物,所以這樣形容歐美國家的朋友他們就很容易想像囉。或者可以說Bamboo leaves wrapped sticky rice,直譯就是竹葉包糯米,這樣講也很清楚哦。 ​​ ​​

日常情境篇2

歐耶:I ate too much sticky rice dumplings…I feel so fat.(我吃太多粽子了,我覺得好胖哦)

歐爸:Hey I don’t even get one, you ate them all, go work out kid.(啊~我都沒吃到餒,你都吃完了QQ,孩子,趕快去運動啦!)

歐耶:Okay, I will go dragon boat rowing now.(好,那我來去划龍舟運動囉)

歐爸:Don’t forget to take your fragrance sachet with you, and remember to hang the mugwort on the door.(別忘了帶香包在身上哦,還有出去的時候記得把艾草掛在門上哦!)

端午節英文單字教學

端午節 Dragon Boat Festival

外國人 Foreigner

糯米 Sticky rice

水餃 Dumpling

粽子 Sticky rice dumplings

困惑 Confuse

竹子 Bamboo

運動 Work out

划龍舟 Rowing dragon boat

划龍舟比賽 Dragon boat race

香包 Fragrance sachet

艾草 Mugwort

立蛋 Stand an egg

以上的端午節英文單字以及端午節快樂英文講解,是不是有讓你知道更多端午節英文句子相關知識了?如果你覺得這篇端午節英文介紹文章實用,歡迎分享給有需要的人唷。或者歡迎和YesOnline線上英文老師聊聊,多練習端午節英文句子對話,讓自己懂更多時事節慶英文,以後見到外國人就知道如何用英文口說介紹這些節日。

本文經YesOnline|英文不賴!授權轉載,原文刊載於此

