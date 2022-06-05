【馬力歐陪你喝三杯】不是每一杯酒都需要暢銷：調酒好喝與否的標準，到底是什麼？
我們想讓你知道的是
為什麼要喝調酒？並不是為了要喝醉，而是要讓自己開心。
文：楊士範
在寫第一篇專欄的時候，我就一直在想這個系列的切入點是什麼。怎麼點調酒？什麼酒吧值得去？調酒的奧義是什麼？但這些好像都有人寫了，為什麼我再寫讀者會想要看？這個時候，我又想起《王牌酒保》。
《王牌酒保》的關鍵是故事，調酒只是故事的引言，所以我猜關鍵還是我說了什麼故事？
我想起一件事，調酒的好喝與否，真的有絕對的標準嗎？
這10年吧，台灣調酒越來越多元和有意思。我大概從10年前開始學習喝調酒，然後大概從2014年起，我連續好幾年都因為不同的原因去美國，自然也都會找有意思的酒吧去喝一下。沒多久，我就有幾個體悟：
- 跟美國一線大城市（芝加哥、舊金山、紐約等等）相比，台灣的調酒價格差異不大。
- 同樣跟一線大城市比，台灣的調酒味道平均來說同樣差異不大（這是我個人標準）。
問題是，調酒好喝與否的標準，到底是什麼？或是說作為調酒比賽的評審來說，什麼是他們評分與決策標準呢？
我去問了AHA Saloon的調酒師阿凱—尹德凱。他曾經是「Diageo World Class 世界頂尖調酒師大賽」亞洲第一、世界第三，我相信他也一定當過很多評審，所以就跑去AHA找他問當調酒比賽評審的事情。
他說當評審還是要看比賽主辦方想要強調哪一支酒的特色，然後看調酒師有沒有好好呈現出來。畢竟現在大型比賽都是酒商舉辦，如果他們選定某一支品牌當基酒，但參賽調酒師完全沒有去研究該款酒的特色去做發揮，很難拿高分。
這是比賽，我想，但是我們一般人去酒吧喝酒，該怎麼期待調酒的好壞呢？
其實我真的不知道，因為每一個人對於味道的偏好和當天的狀況，應該都會影響那一杯調酒喝起來的感覺。七、八年前有個朋友跟我同去一家店，我覺得在場的調酒師調得很不錯，但他卻嫌棄得要命。還有個台北知名酒吧，我很喜歡他的酒單設計概念，但是怎麼喝我都沒fu，而我另外一位酒友卻驚為天人。
怎麼辦？有些時候我在吧檯看著調酒師用熟練的手法、精雕細琢出一杯調酒，除了有很漂亮的裝飾、使用很華麗的杯子，並且滔滔不絕的跟我解釋這杯酒的風味和概念，當我喝起來像是只有沒有什麼酒味的酸甜感飲料，有時候挫折的是我。
於是我文章寫到一半就敲了目前業界人稱「調酒新星」的Joseph，約了去他的店Banker Martini Bar喝一杯，因為我想聽聽看更多的想法。
25分鐘後我抵達店裡，他問我說專欄寫得如何，我說就是沒靈感才來找他喝一杯，他突然不無開玩笑的態度說：「不然你就去一家店跟調酒師說今天晚上我預算1200，你幫我弄三杯，然後你就喝這三杯。」
我說：「會不會我喝了一杯之後就想走了，然後就變成一杯1200元超貴調酒？」站在吧檯裡面的調酒師禾禾說：「拜託你一定要寫出來，我超想看。」
你是要看我一年專欄可以得罪多少酒吧就對了？
Joseph接著說，「還是800元三杯？」我說：「台北市除了暢飲店你現在去哪裡找800元三杯的酒吧？喝啤酒三杯？」他說有些酒吧可能啤酒要喝到三杯也不只800元。禾禾說：「還是三杯shots？」
於是我們仨就先尻了個shot。
但後來我們越聊，我就越覺得這好像是個方式。除了符合專欄名稱之外，好像也可以透過這種三杯的組合，跟酒吧調酒師聊天，聽聽故事，瞭解關於這三杯酒的想法和脈絡。只是我還是不免擔心，這種路數到底吸不吸引人？就像孤獨的美食家，總覺得主角井之頭五郎內心戲多彩多姿才是重點，而我會不會無聊到寫不下去或是讀者讀不下去呢？
那天禾禾、Joseph和另外一個調酒師小余在聊大家各自喝的第一杯調酒是什麼時，我自己想不到，但我倒是好奇另外一個問題：大家為什麼要喝調酒？
我好像沒有聽到答案，因為聊天的話題馬上轉到他們之後要辦的活動現場餐點的定價去了。但如果問我的話，認真想想，好像跟我開始喝威士忌的某個理由很像，就是我想要去酒吧的時候會點酒，知道我點了什麼玩意，然後可以知道基本的味道，不會像我到現在去餐廳點葡萄酒，還是亂點一通或是直接選最便宜的。
但在看了《王牌酒保》，看了癮型人的調酒世界部落格，我也開始對調酒的風味更有興趣，在採訪了Draftland的Angus（那時候還沒開Draftland）和Indugle的Aki之後，則是對於調酒更多元的可能性感到非常有意思，所以喝起更多的調酒和嘗試更多創意的酒單。
所以即便我的朋友不喜歡某一間酒吧或某一個調酒師，也不代表我不能喜歡。即便某一家酒吧是近期熱門名店，但也可能我就是不愛現在的趨勢上的潮流。我慶幸我不是評審，我不需要去思考這杯酒好不好賣，適不適合大眾。
我想起那天我翻起《The Modern Cocktail: Flavour + Innovation》，看到作者Matt Whiley寫道：
如果有些東西不好賣，我們不會改動它。如果我們相信它很棒，我們不會把它從菜單上拿下。不是每一杯酒都需要暢銷；即便某個人只是偶爾點了那杯酒，這表示有杯酒是屬於他們。這場遊戲的目標很簡單：要讓人們走出這扇門時比他們到的時候更開心一點，為他們真心享受的一些東西買單。
我大概也可以理解為什麼我開始喜歡喝調酒，而我昨天走出Banker時，就是如此。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。