【馬力歐陪你喝三杯】不是每一杯酒都需要暢銷：調酒好喝與否的標準，到底是什麼？

文：楊士範

在寫第一篇專欄的時候，我就一直在想這個系列的切入點是什麼。怎麼點調酒？什麼酒吧值得去？調酒的奧義是什麼？但這些好像都有人寫了，為什麼我再寫讀者會想要看？這個時候，我又想起《王牌酒保》。

《王牌酒保》的關鍵是故事，調酒只是故事的引言，所以我猜關鍵還是我說了什麼故事？

我想起一件事，調酒的好喝與否，真的有絕對的標準嗎？

這10年吧，台灣調酒越來越多元和有意思。我大概從10年前開始學習喝調酒，然後大概從2014年起，我連續好幾年都因為不同的原因去美國，自然也都會找有意思的酒吧去喝一下。沒多久，我就有幾個體悟：

跟美國一線大城市（芝加哥、舊金山、紐約等等）相比，台灣的調酒價格差異不大。 同樣跟一線大城市比，台灣的調酒味道平均來說同樣差異不大（這是我個人標準）。

問題是，調酒好喝與否的標準，到底是什麼？或是說作為調酒比賽的評審來說，什麼是他們評分與決策標準呢？

我去問了AHA Saloon的調酒師阿凱—尹德凱。他曾經是「Diageo World Class 世界頂尖調酒師大賽」亞洲第一、世界第三，我相信他也一定當過很多評審，所以就跑去AHA找他問當調酒比賽評審的事情。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

他說當評審還是要看比賽主辦方想要強調哪一支酒的特色，然後看調酒師有沒有好好呈現出來。畢竟現在大型比賽都是酒商舉辦，如果他們選定某一支品牌當基酒，但參賽調酒師完全沒有去研究該款酒的特色去做發揮，很難拿高分。

這是比賽，我想，但是我們一般人去酒吧喝酒，該怎麼期待調酒的好壞呢？

其實我真的不知道，因為每一個人對於味道的偏好和當天的狀況，應該都會影響那一杯調酒喝起來的感覺。七、八年前有個朋友跟我同去一家店，我覺得在場的調酒師調得很不錯，但他卻嫌棄得要命。還有個台北知名酒吧，我很喜歡他的酒單設計概念，但是怎麼喝我都沒fu，而我另外一位酒友卻驚為天人。

怎麼辦？有些時候我在吧檯看著調酒師用熟練的手法、精雕細琢出一杯調酒，除了有很漂亮的裝飾、使用很華麗的杯子，並且滔滔不絕的跟我解釋這杯酒的風味和概念，當我喝起來像是只有沒有什麼酒味的酸甜感飲料，有時候挫折的是我。

於是我文章寫到一半就敲了目前業界人稱「調酒新星」的Joseph，約了去他的店Banker Martini Bar喝一杯，因為我想聽聽看更多的想法。

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25分鐘後我抵達店裡，他問我說專欄寫得如何，我說就是沒靈感才來找他喝一杯，他突然不無開玩笑的態度說：「不然你就去一家店跟調酒師說今天晚上我預算1200，你幫我弄三杯，然後你就喝這三杯。」

我說：「會不會我喝了一杯之後就想走了，然後就變成一杯1200元超貴調酒？」站在吧檯裡面的調酒師禾禾說：「拜託你一定要寫出來，我超想看。」

你是要看我一年專欄可以得罪多少酒吧就對了？

Joseph接著說，「還是800元三杯？」我說：「台北市除了暢飲店你現在去哪裡找800元三杯的酒吧？喝啤酒三杯？」他說有些酒吧可能啤酒要喝到三杯也不只800元。禾禾說：「還是三杯shots？」

於是我們仨就先尻了個shot。

但後來我們越聊，我就越覺得這好像是個方式。除了符合專欄名稱之外，好像也可以透過這種三杯的組合，跟酒吧調酒師聊天，聽聽故事，瞭解關於這三杯酒的想法和脈絡。只是我還是不免擔心，這種路數到底吸不吸引人？就像孤獨的美食家，總覺得主角井之頭五郎內心戲多彩多姿才是重點，而我會不會無聊到寫不下去或是讀者讀不下去呢？

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那天禾禾、Joseph和另外一個調酒師小余在聊大家各自喝的第一杯調酒是什麼時，我自己想不到，但我倒是好奇另外一個問題：大家為什麼要喝調酒？

我好像沒有聽到答案，因為聊天的話題馬上轉到他們之後要辦的活動現場餐點的定價去了。但如果問我的話，認真想想，好像跟我開始喝威士忌的某個理由很像，就是我想要去酒吧的時候會點酒，知道我點了什麼玩意，然後可以知道基本的味道，不會像我到現在去餐廳點葡萄酒，還是亂點一通或是直接選最便宜的。

但在看了《王牌酒保》，看了癮型人的調酒世界部落格，我也開始對調酒的風味更有興趣，在採訪了Draftland的Angus（那時候還沒開Draftland）和Indugle的Aki之後，則是對於調酒更多元的可能性感到非常有意思，所以喝起更多的調酒和嘗試更多創意的酒單。

所以即便我的朋友不喜歡某一間酒吧或某一個調酒師，也不代表我不能喜歡。即便某一家酒吧是近期熱門名店，但也可能我就是不愛現在的趨勢上的潮流。我慶幸我不是評審，我不需要去思考這杯酒好不好賣，適不適合大眾。

我想起那天我翻起《The Modern Cocktail: Flavour + Innovation》，看到作者Matt Whiley寫道：

如果有些東西不好賣，我們不會改動它。如果我們相信它很棒，我們不會把它從菜單上拿下。不是每一杯酒都需要暢銷；即便某個人只是偶爾點了那杯酒，這表示有杯酒是屬於他們。這場遊戲的目標很簡單：要讓人們走出這扇門時比他們到的時候更開心一點，為他們真心享受的一些東西買單。

我大概也可以理解為什麼我開始喜歡喝調酒，而我昨天走出Banker時，就是如此。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航