從SBL一支獨秀到PLG、T1加入三足鼎立，九太解散後的台灣職籃會「分久必合」嗎？

2022年5月30日，SBL高雄九太科技籃球隊宣布自第19屆賽季結束後解散球隊並退出，導致SBL從原有的五隊縮減為台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築四隊，隊伍數也創下聯盟史上新低。

回顧歷史， 台灣於1994年11月12日正式成立「中華職業籃球聯盟」（Chinese Basketball Alliance，CBA），由裕隆、宏國、泰瑞、幸福四支擁有甲組球隊的企業共同攜手組成；CBA憑藉籃球制度與企業經營層面的開創，過程雖步伐蹣跚，但卻也開啟了台灣籃球新篇章，更讓一波籃球熱席捲全台，受到體壇與球迷的高度關注，但日後卻因發展過快、欠缺完整性的規劃，1999年決定停賽、2000年宣告倒閉。

爾後，2003年中華男籃在亞洲盃籃球標賽中兵敗哈爾濱，抱著第11名難堪且羞恥的戰績回國，當時籃協、球員與教練在各界輿論咎責下無一倖免，此刻台灣籃壇的環境彷彿陷入了毫無秩序的混亂之中，多數球迷對於台灣籃球的未來該何去何從抱持著消極且失望的態度。

SBL興盛與衰落：半職業規模、台籃一線球星出走潮

行政院體育委員會與籃協為力挽台灣籃球低迷的情況，在2003年積極推動超級籃球聯賽（Super Basketball League，SBL）的成立，由裕隆、新浪、中廣、達欣、九太、台啤、台銀等七個甲組球團組成，表面看似有一線生機，但SBL終究只是屬於「半職業」的體制。

「台灣半職業籃球意旨有固定訓練場館、專門教練及支領訓練費、營養費等之社會甲組團體。」

SBL至2013年初期開打，吸引了多位籃壇菁英好手投身參與，包括當紅經典球星林志傑、田壘、曾文鼎等人曾一度掀起熱潮，球員合約期滿後，因當時中國CBA對於港澳台自由球員採取不用選秀即可簽約的制度，外加高薪的誘因也爆發一波SBL球員的出走潮。

當台籃一線球星到中國打球，自然而然SBL對戰組合強度下降，導致球迷關注度漸漸低迷，球團行銷也未見起色，也一直到後期，中國CBA才開始要求港澳台球員需要經過選秀制度過程，踏入條件的門檻也相對變高。

據了解，中國籃球員其實在身體素質與努力程度都比台灣球員要來得好，但唯一盲點在於選手在場上的臨場反應很慢，教練教什麼就是什麼，較沒有獨立思考的空間。

反思台灣教練與教學環境，台灣普遍的控後技術與戰術應用會比中國好，也難怪因此中國特別喜歡用台灣的後衛，到中國打球的球員幾乎都是後衛或是鋒線，例如：李學林、林偉漢、蘇翊傑等人。

雙職籃方興未艾，行銷戰成台籃霸主關鍵？

CBA倒台後20年過去，台灣就不再有職業聯盟的出現，直到2020年09月才由「黑人」陳建州催生而出台灣第二個職籃聯盟P. LEAGUE+，在全職業運動規模高度化組織的運動體系下，聯盟由台北富邦勇士、新北國王、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家及高雄鋼鐵人所組成。

隨著市場大環境的改變，P. LEAGUE+挾帶著藝人光環創造網路話題性、城市主客場的機制以及O2O（Online To Offline）整合周邊行銷包裝，球員方面打造出林志傑、曾文鼎、蔡文誠、戴維斯與吳岱豪等黃金世代選手，對戰上周桂羽、林俊吉與林正等新生代球星的陣容，精彩的技鬥交手再次喚起台灣籃球魂，媒體轉播與個人化裝置的蓬勃發展快速順勢帶起國內籃球曝光率。

接著，2021年5月T1聯盟（T1 League）繼CBA和P. LEAGUE+後，成為台灣第三個開打的職業籃球聯盟，由台灣啤酒英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台中葳格太陽、台南台鋼獵鷹和高雄全家海神六支球隊組成，也簽訂相關合約允諾「至少未來三年不得退出」展現出想走入職業化的決心。

Photo Credit: 中央社 T1聯盟的比賽場景

雖說T1聯盟這幾支球隊在球場上也努力展現出不差的競爭力，但球迷、收視人數跟P. LEAGUE+確實有落差，甚至初創期就被貼上「分一杯羹」的標籤，鑑於P. LEAGUE+行銷手法年輕吸睛，成立不久即養成大量球迷。

T1聯盟球團行銷與包裝也常被拿來與P. LEAGUE+做比較，引發注重球賽內容本身的籃球本質迷反彈，球團行銷好壞似乎已成為在台灣籃球市場是否能取得一席之地的起手式。

本土球員該打出自身價值，還是洋將制度需做調整？

說到球賽歸球賽、娛樂歸娛樂，那就來討論比賽內容吧。

根據P. LEAGUE+現行規章，每隊共可註冊三位洋將，單場比賽登錄名單為兩人，四節內可上場七人次，第四節採取單洋將制度，至於歸化球員則被視為本土球員。

T1聯盟對於洋將的規定比較複雜，每隊可註冊四名洋將，單場可登錄三名、同時間可有兩名出場，另外新增「第三類規範球員」制度，包含亞洲外援、華裔球員、外籍生球員及歸化球員，每隊可註冊兩名、單場比賽登錄一名，並規定每隊在四節內可上場10人次的洋將與第三類規範球員，自由調配未有第四節單洋將的限制。

當與洋將實力比落差太大，本土球員只能在旁邊陪練球，觀眾都喜歡看精彩的比賽，洋將多當然精彩，但反之就變成洋將主宰整個球賽，跟洋將磨合不好，洋將、本土球員勢必要分化位置與上場時間。

就以P. LEAGUE+高雄鋼鐵人和桃園領航猿來說，兩隊在熱身賽用全本土球員還打贏富邦勇士，顯現出本土球員戰力是不錯的；鋼鐵人雖然簽下NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett），外加周儀翔回歸，但鋼鐵人的板凳替補人才匱乏，應該會網羅著擁有多年國家隊資歷的周柏臣。