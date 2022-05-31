習近平稱香港新選制須「長期堅持」，林鄭：仍可普選特首

「反送中」運動後，北京除了在港推出《港區國安法》，也在去年修改香港選舉制度，審查特首及立法會等選舉參選資格，落實「愛國者治港」。中國國家主席習近平昨日（30日）指新選制須「長期堅持」，有親中人士解讀，說法意味新選制將實行相當長時間，對要求重啓政改的人必然感到失望。而香港特首林鄭月娥則指，《基本法》45條仍在，香港仍然可以實施行政長官普選的目標。

（中央社）中國國家主席習近平昨日接見香港候任行政長官李家超，並表示北京中央對他充分肯定和信任，同時強調香港的新選舉制度符合「一國兩制」發展，必須「長期堅持」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

報導指習近平昨日下午接見李家超時，形容李家超「愛國愛港」，敢擔當和積極作為，履行職務，維護國家安全及香港繁榮穩定，北京中央對他充分肯定和信任。

習近平說，2021年以來，香港先後落實選舉委員會、立法會和特首三場選舉，證明新選舉制度對落實「愛國者治港」、保障市民當家作主權利、推動形成各界別齊心建設香港局面發揮作用。

他聲稱，新制度是符合「一國兩制」發展、香港實際情況及發展需要的政治和民主制度，「必須珍惜和長期堅持」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

習近平說，今年是香港「回歸」25週年，雖然經歷挑戰，但「一國兩制」在香港實踐，取得舉世公認的成功，北京中央全面準確落實「一國兩制」的方針從未動搖，也不會改變。

他宣稱，在北京中央、特區政府和社會各界努力下，香港實現「由亂轉治的重大成果」，正處於「由治及興的關鍵時期」，相信新一屆政府施政必定「帶來新氣象」，為香港發展「譜寫新篇章」。

李家超日前獲得中國國務院總理李克強頒發國務院令，被正式任命為香港第6屆特首。

李家超預定7月1日宣誓就任，今年也是香港回歸25週年，外界都關注習近平屆時是否前往香港。2017年現任特首林鄭月娥宣誓就任時，習近平曾赴港監誓。

《明報》報導，李克強昨日見李家超時，也有別5年前，未再提及支持香港推進民主。報導引全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，指中央認為新選制對維護國家安全、一國兩制全面準確實踐、愛國者治港等方面非常重要，因此要長期維持，認為即使選舉制度日後要改變，也不是搞西方式的民主選舉制度。

林鄭：習近平一語中的，說法清晰

（中央社）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，只要滿足基本法第45條的要求，香港仍然可以實施特首普選的目標。

中國國家主席習近平昨天在北京接見香港候任特首李家超時，提及要長期堅持香港的新選舉制度，林鄭月娥今早對此表示認同。

她回覆記者有關提問時，指習近平一語中的，說法清晰，認為有需要繼續堅持新選舉制度。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

她說，香港回歸後經歷很多挑戰，或多或少都是因為香港的選舉制度未臻完善，選舉制度無法確保「愛國者治港」，於是有些「不愛國者」甚至是勾結外國、外部勢力的人，通過選舉進入政治體制，從而做一些破壞行動。

她質問，有甚麼理由一個地方議會議員在宣誓效忠香港特區及擁護基本法之後，卻邀請外國政府制裁香港，且不單是制裁官員，而是制裁這個地方，令700萬港人受影響。

她說，所以，完善選舉制度要堅持下去。

但林鄭月娥說，基本法第45條仍在，只要滿足當中要求，香港仍然可以實施特首普選的目標。

基本法第45條規定：香港特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命。行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程式提名後普選產生的目標。

在「反送中」運動之後，中國全國人大會議通過完善香港選舉制度的決定，改變了選舉委員會、特首和立法會的選舉方式，以落實「愛國者治港」原則，其後港府立法實施。

新的選舉制度訂定「愛國者」標準，比如真心維護中國國家主權及維護國家和香港制度等，在這些標準的規範下，泛民主派人士大都被排除在選舉之外。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex