日本開放邊境拚觀光，台灣旅客「日本LOSS」症得救！
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疫情期間，有不少台灣人覺得自己患上「日本LOSS」症（因無法去日本而有失落感），在社群網站上傳以前在日本旅遊拍攝的美食、美景、櫻花、紫藤花照片，很多也台灣網友「接龍」上傳充滿回憶的遊日美照。
文：楊明珠（中央社駐東京特派員）
疫情延燒兩年多來，台日人員往來受限，不少台灣人只能在社群網站上傳以前遊日照片回味。如今隨著日本宣布6月10日開放外國觀光團客入境，許多日本觀光業者和地方政府都摩拳擦掌，準備好迎接久違的台灣老顧客。
日本政府近日宣布6月1日起接受入境人數由現行的1萬人倍增為2萬人，6月10日起開放外國觀光團客入境。台灣、英國、美國等約100國及地區列為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陽性率風險低的國家與地區（藍色類別），這些國家與地區人士只要持72小時內陰性檢測證明即可入境日本，並可免除機場篩檢及入境後的隔離。
其實，日本政府對於開放邊境重振旅遊觀光是既期待又怕受傷害。
自2020年2月疫情開始肆虐後，日本吸引外國觀光客、總值達5兆日圓（約新台幣1.2兆元）的市場面臨空前挑戰。航空業者、觀光業者、日本全國知事會（都道府縣首長）不斷要求政府早日解封邊境。國際航空運輸協會（IATA）也呼籲日本大膽放寬邊境管制措施。
兩年多來，台日的人員往來雖因疫情受限，但兩國情感仍持續升溫，如同日華議員懇談會會長古屋圭司所說：「台日是相思相愛。」
前（2020）年日本出現口罩荒時，台灣政府及民間大力捐贈。去（2021）年台灣缺疫苗時，日本6度援贈台灣疫苗共逾420萬劑。去年3月台灣金鑽鳳梨遭中國宣布禁止進口後，很多日本國會議員、民眾發起吃台灣鳳梨「抗中保台」運動，也有人說要報答台灣在311大地震時對日本的馳援。
對於日本上述種種善舉，很多台灣人表示，如果日本邊境管制解除，一定要衝到日本以「爆買」方式報恩。也有台灣民眾已趁著這陣子日圓貶值時換好錢，等著赴日旅遊消費。
隨著日本政府宣布6月1日起，入境人數由1萬人增為2萬人，這對日本觀光業者來說仍是聊勝於無，但相較於疫情前每天入境人數約14萬人的情況，差距還是非常大。
以台灣觀光客為例，疫情前，訪日的台灣觀光客一年將近有500萬人次。許多台灣民眾對於日本政府現在把台灣列入「藍色」類別、入境時可免採檢免隔離，感到很興奮；還有人在臉書寫著「日本，我來了」的大字。
「終於見到曙光了，真的很期待。」台灣旅遊電商KKday集團日本分公司負責人林恭慶說，聽到日本政府開放外國觀光客入境，感到很高興。他說，KKday集團早就和台灣的航空公司洽談機位狀況，團體機位已分配到10月。
「就等政府開放觀光，我們引頸期盼台灣客的到來」。日本旅遊電商台平WAmazing公司社長兼執行長加藤史子對中央社這麼說。
Wamazing是東京都政府推廣尖端事業計畫（King Salmon Project）的對象之一。加藤日前說明，對於下載APP搭乘大型郵輪抵達日本的外國觀光客，將贈送免費高速上網的SIM卡及最少15天500MB的免費流量。
為何最期待台灣觀光客到來？加藤說，在疫情前，約有33萬人利用WAmazing的平台，其中半數是台灣人。她公司推出的旅遊商品當中，針對地方（非大城市）的旅遊商品是強項，很適合台灣觀光客。她很期待今年夏天台日人員往來能更自由，屆時將有更多台灣常客訪日。
世界經濟論壇（WEF）日前公布2021年旅遊及觀光競爭力排名，日本首次躍居榜首。日本的旅遊基礎設施、旅遊資源豐富，是很多台灣民眾旅遊的首選地。
日本觀光業者對記者說，最受日本人歡迎的是來自台灣的遊客，因為台灣觀光客有禮貌、守規矩，很多人行前就「做功課」，景點的特色都已一清二楚，令人佩服。
疫情期間，有不少台灣人覺得自己患上「日本LOSS」症（因無法去日本而有失落感），在社群網站上傳以前在日本旅遊拍攝的美食、美景、櫻花、紫藤花照片，很多也台灣網友「接龍」上傳充滿回憶的遊日美照。
前陣子，記者看到一位台灣人上傳東京鐵塔照片，寫著：「這傢伙，我好久沒看到了」。很多台灣網友跟進上傳不同風貌的東京鐵塔照，充分體會台灣民眾亟欲擺脫疫情陰霾，飛到日本旅遊的心情。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。