2022/05/31,
醫療

今日新增本土8萬656例、死亡90例，6月1日起重症個案符合條件可評估解隔

今日新增本土8萬656例、死亡90例，6月1日起重症個案符合條件可評估解隔
醫療應變組副組長羅一鈞 I Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

指揮中心考量部分中重症個案經過適當治療後，症狀已緩解， 但因Ct值尚未符合條件而未能轉出，為確保患者隔離治療權益，諮詢專家根據國際文獻資料實証，依專家會議決議修訂中重症確診個案解除隔離治療條件，並自6月1日起實施。新增「發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27-30」可解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增8萬705例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬656例本土個案及49例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增90例死亡，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。

今日新增之8萬656例本土病例，為3萬8638例男性、4萬2001例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分佈最多為新北市1萬4372例，其次分別是臺中市1萬586例、高雄市1萬380例、桃園市7826例與臺北市6707例。

重症個案解隔條件明起放寬：發病滿15天、Ct值>27，可評估解隔

醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症個案事實上很多都有合併慢性疾病，因此接獲不少前線醫護反應，先前解隔條件是，必須要有1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30，條件過於嚴苛，有些個案在住院兩、三個禮拜後PCR之Ct值仍介於27-30徘徊，但臨床上是不具實質傳染力。

指揮中心考量部分中重症個案經過適當治療後，症狀已緩解， 但因Ct值尚未符合條件而未能轉出，為確保患者隔離治療權益，諮詢專家根據國際文獻資料實証，依專家會議決議修訂中重症確診個案解除隔離治療條件，並自6月1日起實施。

一、將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。

二、修訂中度住院隔離確診個案之解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案。

三、重症住院隔離治療之確診個案，如退燒至少1天，且症狀緩解，符合「1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30」、「發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27-30」其中1項條件，可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行7天自主健康管理。

指揮中心說明，解除隔離、轉出負壓隔離病房或專責病房者，於自主健康管理期間，醫院可考慮優先安置於單人病室（同為確診解隔者，得多人一室），並採取適當防護措施。

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Photo Credit：指揮中心

網傳「孩童燒到41度才准收治」為不實訊息，勿轉傳以免觸法

近日網路流傳「蔡英文下令孩童燒到41度才准收治」謠言，指揮中心闢謠，日前公告之兒童腦炎重症前驅症狀、警訊表徵及119送醫/緊急自行就醫條件等，均為由專家建議指引，提供家長參考之就醫警訊，並非必須燒到41度才可就醫收治。

指揮官陳時中表示，此不實訊息「用詞遣字且相當惡劣」，他也強調，體溫大於41度，指的是中樞神經等體溫機轉已經出問題，不是只有41度才能送醫，發燒就是警訊，但要持續觀察。

指揮中心請民眾切勿轉傳以免觸法，患者是否收住院的情形是依照指揮中心與專家共同討論，總統會提供相關意見討論並尊重醫生臨床判斷，但總統絕對不會下令。

指揮中心再次強調，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。

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Photo Credit：指揮中心

6月1日起機場暫停「落地採驗」，入境抵台將採用「唾液採檢」

為因應國際及國內疫情變化，指揮中心表示，我國際機場防疫自主防護能力已提升，且為妥適調配醫護檢驗資源，宣布暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施。

並自6月1日起（航班抵臺時間），自國外入境之所有旅客，抵臺時請於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗（PCR），旅客完成採檢後，續行入境檢疫措施。

指揮中心提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，籲請旅客來臺前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗（PCR）報告」，抵臺時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質。

另外，入境後至預先安排之檢疫處所（一人一戶或防疫旅宿）進行居家檢疫，如後續唾液核酸檢驗陽性，「一人一戶」檢疫者於原地改實施居家照護；「防疫旅宿」檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。請旅客務必遵守各項檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。

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Photo Credit：指揮中心
自1月11日起執行的落地採檢專案，目前已完成階段性任務。

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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範


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2022/05/19,
科技

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
Photo Credit:飛宏科技

我們想讓你知道的是

飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。

飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。

電競電源渲染圖1
Photo Credit:飛宏科技

安全可靠280W GaN頂級規格充電器

飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。

此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：

  • > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
  • 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
  • 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
  • 五種數位化安全保護機制
  • 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
  • < 150uA低漏電電流

電競筆電首選 極緻設計之展現

近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。

飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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