2022/06/13,
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《閱讀蒙田，是為了生活》：擔任市長對於毫無政治野心的蒙田來說，無異是一種懲罰

《閱讀蒙田，是為了生活》：擔任市長對於毫無政治野心的蒙田來說，無異是一種懲罰
圖為法國哲學家蒙田肖像｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然蒙田自己並沒有將市長當成一份全職工作，但他任內的表現應該非常傑出，否則人們也不會在一五八三年八月一日再度讓他連任。對此蒙田深感自豪，因為連續兩次獲選市長是相當罕見的事。

文：莎拉．貝克威爾（Sarah Bakewell）

人們埋怨蒙田在市長任內少有建樹，他卻說：「這樣才好！他們指責我毫無作為，但值此非常時期，已有太多人因好大喜功而引起民怨。」

新教的動亂已然造成慘重的破壞，蒙田認為，只要做到讓城市長治久安，就足以令人讚揚。

他會為波爾多盡到該盡的責任，不多也不少。他不會矯揉造作地在眾人面前演戲。

人們可以用一句話來總結蒙田的作為，那就是把工作做好，但不要做得「太好」。

市長

正於拉維拉溫泉勝地休養的蒙田，突然接到遠地寄來的一封權威信件。這封由波爾多全體市府官員連署的信件（這六名官員負責襄贊市長處理市政），通知蒙田就在他離開波爾多這段時間，他已被選為下任波爾多市長。蒙田必須火速返鄉履行職務。

在旁人眼裡，這是一種恭維，但對蒙田來說，擔任市長卻是他最不樂見的事。市長的責任遠比法官繁重許多，各種要求將占去他的時間。他不僅要發表演說，還要參加典禮——在蒙田前往義大利途中，這些事都是他極力避免的。蒙田需要用上他的外交手腕，因為市長除了要與市內的宗教與政治派系打交道，也要調和波爾多與不得民心的國王之間的關係。而且，擔任市長也表示他必須縮短旅程。

雖然蒙田對於溫泉的療效感到幻滅，但他還不想打道回府。到目前為止，他已離家十五個月，算是一段漫長的旅程，但仍難以滿足他。他似乎想盡可能延長逗留在國外的時間。蒙田沒有拒絕市政官員的要求，但也不急著回去與他們見面。他先是返回羅馬，而且步調悠閒。途中他在盧卡停留一段時間，一路上又做了幾次溫泉浴。人們不禁要問，蒙田又去羅馬做什麼？這不僅要走兩百英里以上的路，還是相反方向。或許他希望得到忠告，讓他能擺脫這份任務。若真是如此，那麼答案肯定令他十分沮喪。十月一日，蒙田抵達羅馬，結果發現波爾多市府又寄給他第二封信。這次口氣更為強烈，不容他有推辭空間。蒙田現在受到「緊急要求」，必須立刻返國。

在《隨筆集》的下一版中，蒙田強調他完全不想謀求這份職位，以及他努力想推掉這份差事。「我推辭了」，他寫道——但從對方的回覆，可以看出蒙田的想法無法動搖結果，因為此事是「國王的裁斷」。國王甚至親自寫信，顯然是寄給當時人在國外的蒙田，不過蒙田卻是在返抵莊園後才收到這封信：

蒙田先生，我對你服侍主上的忠誠與熱忱有很高的評價，因此得知你被選為我治下的城市波爾多的市長時，我感到非常高興。我也發現在這場選舉中，眾人的意見一致，毫無異議；更可取的是，這場選舉是在毫無陰謀詭計且於你遠在國外時完成的。基於這一點，我的心意已決，而我也將明確地命令與叮囑你，切勿拖延時間與另尋藉口。你一接到這封信，就必須立即返國，擔負起應盡的責任與義務。你能返國赴任，我將感到滿足與喜悅，倘若還是一意推辭，恐怕只會引起我的不悅。

這對於毫無政治野心的蒙田來說，無異是一種懲罰——如果蒙田表現出來的不情願是發自真心的話。

蒙田不想馬上返家，充分顯示他不貪戀權力。他好整以暇，迂迴地經由盧卡、西恩納（Siena）、皮亞琴察（Piacenza）、帕維亞、米蘭與杜林而回到法國，總共花了約六星期的時間。當他進入法國境內時，日誌裡的文字馬上由義大利文改為法文，而當他終於回到莊園時，除了記錄自己的抵達，他也附帶記下這趟旅行持續了「十七個月又八天」——這是個罕見的例子，他居然正確記住了精確的數字。在他的波特日記中，蒙田也於十一月三十日當天寫下註記：「我到家了。」接著，他見過波爾多的市府官員，遵從且準備好負起自己的職責。

往後的一五八一年到一五八五年這四年時間，蒙田將擔任波爾多市長。這是一份辛苦的工作，但不完全是吃力不討好。擔任市長可以獲得各項尊榮與禮儀服飾：他有自己的辦公室，有特別的侍衛，有市長專屬的袍服與飾件，而且在公共典禮上將受到尊崇。唯一缺少的是薪水。不過蒙田也非有名無實的領袖，除了市政官員外，他還必須選任其他要員，決定市府法律與審判法庭案件（蒙田覺得這項工作非常難以符合他的高證據標準）。此外，他還必須謹慎地與政界人士周旋。他必須在國王面前為波爾多喉舌，同時在波爾多市政官員與當地其他名人顯貴面前傳達國王的旨意，其中有許多人因為不滿國王的政策而起身反抗。

上任市長比隆男爵（baron de Biron）阿爾諾．德．鞏托爾（Arnaud de Gontault）惹惱了不少人，所以蒙田上任的第一件事，就是修補這項損害。比隆的統治很嚴厲，卻不負責任；他縱容派系間的仇恨滋長，並且疏遠納瓦爾的亨利。亨利是貝恩城附近實力強大的親王，是應該努力維持關係的對象。就連國王亨利三世也對比隆同情天主教同盟大加抨擊，因為天主教同盟依然蔑視王室的權威。從比隆的做法不難理解何以市府官員會選擇蒙田擔任下屆市長，這位新市長向來以穩健與長袖善舞著稱，而這正是比隆缺乏的特質。尤其蒙田雖然與受人輕視的政治派相善，他也知道該如何跟其他派系的人相處。蒙田向來以善於聆聽各方說法著稱，他的皮隆原則使其願意廣開言路，卻不屈從任何人的意見，因此他總能保持一貫的立場。

蒙田擔任市長期間，地方上大致維持著和平的局面，而這也有助於他的施政。一五八○年到一五八五年之間戰事止息，這段時期剛好橫跨蒙田出國旅行與返國擔任市長的時間。跟過去一樣，和平底下仍暗潮洶湧，每個人都對新教信仰獲得的有限寬容感到不滿。波爾多是一座分裂的城市，有七分之一的市民是新教徒，市郊全是新教徒的土地，但此地天主教同盟的實力亦不容小覷。即使在最好的時期，波爾多仍屬難治之地，更何況此時並非如此。然而值得慶幸的是，此時亦非最壞的時期，蒙田不久將指出這一點。

在維持治安與忠誠上，蒙田必須與國王派駐當地的陸軍中將馬提尼翁伯爵（comte de Matignon）賈克．德．戈永（Jacques de Goyon）合作。馬提尼翁是一名老練的外交人員，比蒙田年長八歲；某方面來說，他讓蒙田想起了拉博埃西。這兩個人並未成為親密好友，但彼此相處融洽。他們都善於應付極端人士的要求，而且都是堅守原則的人物。在聖巴爾多祿茂大屠殺期間，馬提尼翁是少數在自己轄區保護胡格諾派信徒的官員，當時他負責管理聖洛（Saint-Lô）與阿朗松（Alençon）。馬提尼翁冷靜堅定，吉衍的局勢最需要他這種人來處理。蒙田也是個好人選，只不過他還缺乏兩項特質：經驗與熱情。


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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