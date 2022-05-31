美參議員達克沃絲訪台：台灣不會孤軍奮戰，美國與台站在一起

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）訪問團昨（30）日來台，總統蔡英文今（31）日接見。達克沃絲強調美國會在軍事支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰。蔡英文也表達台灣加入美國政府所倡議的印太經濟架構（IPEF）的意願。

蔡英文首先感謝去（2021）年6月達克沃絲與蘇利文（Dan Sullivan）曾搭乘軍機訪台，在台灣疫情高峰時提供疫苗給台。蔡英文也感謝達克沃絲對台海和平的重視，達克沃絲曾多次推動或聯署支持台灣的法案，例如5月26日她提出《2022年加強台灣安全法案》，支持美軍印太部署要優先因應台灣的安全情境。

蔡英文表示，期待台美在區域安全的合作能更深化、更緊密。對於美國政府提出的印太經濟架構，台灣會持續向美國表達參與的意願，深化台美雙邊的經濟夥伴關係。《台灣英文新聞》報導提到， 達克沃斯和其他51名參議院同事於5月中旬致函美國總統拜登，呼籲將台灣納入 印太經濟架構 。

蔡英文說，去年7月，達克沃絲參議員領銜提出 《 台灣夥伴法案 》 ，獲得跨黨派支持，也因此，美國國防部正積極研議國民兵與臺灣的合作交流。

達克沃絲表示，「美國不會讓台灣孤軍奮戰，正如同我去年來台灣宣布捐贈第一批疫苗給台灣，台灣是我們捐贈的第一個國家，這代表台美間的夥伴關係是非常真實，且我們非常重視的。」

達克沃絲指出，去年她來台灣宣布捐贈疫苗時也提及，台灣在疫情初期，美國缺乏個人防護裝備及口罩時捐贈了大量的醫療設備給美國，因此美國也捐贈疫苗給台灣作為回禮。

達克沃絲說，去年因為疫情，美國許多生產線都完全停擺，台灣在半導體生產上面的持續運作，讓美國能夠維持數以萬計的工作，讓這些人不會失業，有工作、有食物，她對台灣非常感謝。

她表示，這一次來，特別強調美國對台灣安全的支持，最近她推動的《2022年加強台灣安全法案》，獲得跨黨派的支持，很多人積極想連署。她強調美國與台灣的合作不只是軍事也是經濟上的，正如美國總統拜登推動台美經濟合作關係，美國會確保台灣不會孤軍奮戰，並和台灣站在一起。

蔡英文在談話尾聲也提及，達克沃絲回憶錄中文版「活著的每一天」今（2022）年初在台灣出版。並獲得很好的評價。

達克沃絲是伊拉克戰爭退伍軍人、紫心勳章獲得者和美國退伍軍人事務部前助理國務卿，她是伊拉克自由行動期間首批執行戰鬥任務的少數陸軍女性之一。達克沃斯在美國預備軍官訓練團服役23年，然後於2014年以中校軍銜退休。她在美國眾議院代表伊利諾伊州第八國會選區連任兩屆後，於2016年當選美國參議院議員。

達克沃絲在伊拉克戰爭中失去了雙腿和部分右臂功能，康復後，她成為伊利諾伊州退伍軍人事務部主任，在那裡她幫助為僱用退伍軍人的雇主創造稅收優惠，並制定計劃以改善退伍軍人獲得住房和醫療保健。退役後，達克沃絲依舊展現旺盛生命力，在政壇發光，並在擔任參議員期間以50歲之齡產下第二胎。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範