《捍衛戰士：獨行俠》：專為大銀幕誕生的電影，10個你必須買票進電影院看的理由

1986年，由導演東尼史考特（Tony Scott）執導、湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士》上映，被譽為是最完美的空戰電影，不但讓湯姆克魯斯成為全球超級巨星，締造了許多傳奇紀錄，更創下3.5億美金的輝煌票房。

2022年，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而延宕上映將近兩年的《捍衛戰士：獨行俠》終於登場，再次引爆全球不分新舊影迷的必追搶看熱潮，更獲得2022年第75屆坎城影展首映禮的殊榮，得到法國空軍特技隊的特技大秀歡迎，影展並頒發榮譽金棕櫚獎（Honorary Palme d’Or）給湯姆克魯斯。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 湯姆克魯斯出席今年坎城影展，收下榮譽金棕櫚的肯定。

《捍衛戰士》首集以美國海軍戰鬥機武器學校（TOP GUN）為背景，電影中勵志動人的故事情節、瀟灑生動的人物魅力、青春熱血的革命情懷、振奮激昂的主題配樂，與腎上腺素沸騰的空戰場面，以熱血鼓舞的劇情，傳達美國英雄主義的主軸，滿足觀眾的感官享受樂趣。

而雷朋太陽眼鏡、空軍飛行夾克等標誌性物品也引領了當時的流行文化，更讓許多美國年輕人紛紛燃起報考軍校的熱忱，甚至被戲稱是「史上最貴的徵兵廣告」，對後世的影視作品帶來深遠的影響。

《捍衛戰士》的背景設定在80年代，美蘇兩大國對立的冷戰時期，東尼史考特結合了軍事戰爭與浪漫愛情，帶領著觀眾見證主角「獨行俠」彼得米契爾與其它人物的成長歷練過程。然而隨著時代變遷、歲月流逝，當年青春無敵的主角們也都面臨了人事已非、現實環境的變遷與考驗。

《捍衛戰士：獨行俠》劇情延續1986年的前作，故事主軸擺在「獨行俠」與已故戰友「呆頭鵝」兒子的傳承，以及真實的拍攝計劃。身為趁職的續集電影，導演讓《捍衛戰士》的靈魂復活，無論是角色、劇情、背景、音樂、道具、飛機及結局等安排設定及拍攝手法、情節呼應與搭配運用，都極為巧妙地與36年前的《捍衛戰士》首集相互產生連結，對老影迷而言，無異是彩蛋般大驚喜。

本集描述服役超過30年的海軍最頂尖的飛行員之一「獨行俠」彼得米契爾上校，放棄任何足以終止飛行生涯的晉升，仍舊堅守崗位以試飛員的身份突破飛行極限，享受飛行的極速快感與飛翔的渴望。