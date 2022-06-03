肉粽大對決：無論是南部粽、北部粽、客家粽或湖州粽，永遠是自家包的最好吃

粽子大決戰

每年端午節大家都要戰一下南北，身為北部人的我，偶而也會參戰嘴兩句。但老實講，我是很喜歡粽子的人，不管南粽、北粽、湖州粽，其實都來者不拒。有時天氣很冷，還會特別跑去離家不遠的粽子店，點「一粒肉粽一碗湯」，吃完頓覺飽足熱呼呼。

家附近的粽子店本來是「王記府城」的連鎖，後來解約了就直接改名府城肉粽，聽名字想當然爾是南部粽，價格每幾年就上漲一次，「一粒肉粽一碗湯」的組合，從100元有找，到現在還要貼上幾個零錢，轉眼也是幾個年冬的事。說好吃其實普通，但該有的內容都有，出外人解解饞或南部人北漂想要嚐嚐家鄉味，這是一張不出錯的安全牌。

離家不遠處有另一家賣南部粽的小店「一甲子」，此店的招牌是焢肉飯，但也有賣碗粿和肉粽，都是台南口味。跟台南的名店相比當然是有一段距離，但打開有撲鼻香味的黏黏水煮米粽，以及相當素樸的瘦肉、香菇，偶而吃吃也是蠻不錯。不過此店本來就是艋舺排隊名店，兩年前得到「米其林必比登」加持後，連內用都得排隊，近來就比較少去了。

北部人吃吃南部粽算是一時解饞，但真的要體會南部粽的美味，當然還是要下台南一趟。

台南市區最有名的兩家粽子店當屬「劉家肉粽」和「再發號」，兩家各有粉絲，味道以各有千秋。劉家的味道比較素樸，就是細緻好味的傳統南部粽。「再發號」比較鋪張，不僅口味多，粽子也比人家大顆，一顆就可以抵上別家兩顆的份量，適合年輕人和大胃王。

台南人還吃菜粽，就是素粽，內餡只有花生，配上味噌湯，據說是許多台南人早餐的心頭好。「王記府城」也有賣這一味，但我並不喜歡粽子包花生，所以很少嘗試。據台南好友的說法，吃菜粽才有加那一大匙花生粉，如果把那匙花生粉放在肉粽上，那就會被一向對外地人吃台南美食相當挑惕的在地人，認為是不懂吃的人。

講到黏黏的粽子，也是得談一下又稱「湖州粽」的外省粽。不同於本省粽不分南北都包成三頭尖尖的「肉粽」造型，我熟悉的外省粽通常是長條狀。以湖州粽的名稱判斷，和今日認知的楚地相近，因此應該是比較接近傳說中屈原投江典故的粽子原型。除了形狀特別之外，湖州粽的內容相對單純，就是煮的黏黏的糯米加上一塊肥肉。