日本開放實驗團入境旅遊：觀光廳證實有1名遊客染疫、台灣「出團」禁令仍未解除
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在出現感染者時，日本觀光廳認為他們有切實做好初期應對，爾後日本國土交通大臣齊藤鐵夫也宣布，對於6月10日起恢復接納的國外遊客，將要求採取佩戴口罩等新冠防疫措施。
日本首相岸田文雄5月26日宣布，自6月1日起放寬外國旅客入境，放寬對象分紅黃藍等級，陽性率最低的國家或地區為藍色，台灣、英國、美國等約100國都屬藍色等級，入境日本時可免除病毒篩檢與隔離。
有關重啟開放外國觀光客的措施，岸田文雄說，目前正在實施試辦小型觀光團並擬定指導方針，6月10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境；這也是日本時隔約2年重新開放外國旅行團入境。
日本進行實驗旅行團，旅客入境3日就1人染疫
根據日本《共同社》報導，日本自5月24日起邀請美國、泰國等4個國家的旅行社人士展開實證項目，實驗團目的是確認防疫對策和發現陽性者時的應對，並將結果彙總進住宿等行業的指南中。
但日本實驗團甫開放沒多久，日本觀光廳就在30日證實有旅客染疫之消息，詳細為一行年齡約在30-50歲的男女，27日經由東京羽田機場抵達福岡機場，他們遊覽了福岡市鬧區天神和大分縣的溫泉勝地，計劃30日要前往大分縣別府市旅遊。
但該團某位遊客在30日早晨稱喉嚨疼痛、無發燒、症狀輕，隨後被送往醫療機構檢測接受檢測後結果呈陽性，目前仍不清楚患者感染途徑，其餘同行的3名泰國遊客作為密切接觸者正在隔離。
觀光廳說明：「我們認為在出現感染者時切實做好了初期應對」，日本國土交通大臣齊藤鐵夫表示，對於6月10日起恢復接納的國外遊客，將要求採取佩戴口罩等新冠防疫措施。
台灣屬「藍區」赴日旅遊不需隔離，但旅遊禁令尚未解除
依外交路領事事務局公告，日本政府將國家、地區區分為「紅」、「黃」、「藍」3 區，台灣屬「藍區」，自6月1日零時起，自「藍區（含台灣）」入境日本者，無論是否接種疫苗，於入境時將不執行入境檢疫，入境後無須居家隔離，惟仍須提交入境前72小時內PCR陰性證明。
不過雖然日本解除對台人的赴日旅遊管制，期待跟「日本團」旅遊的台灣民眾短期恐怕仍無法如願。《自由時報》提到交通部觀光局回應，表示其於2020年3月19日起公告的暫停旅行社組團赴國外旅遊限令仍在；另外，若旅行業者招攬赴日團遊商品，也將得令限期改善或遭處1萬元至5萬元罰鍰。
旅遊業者李奇嶽分析，目前觀光局的禁團令尚未解除，因此無法組團到日本遊玩，加上返台入境仍要居家檢疫7天，旅客意願應該也不高。
新聞來源
- 日本6/10開放外國旅行團入境 台灣及英美人士免篩免隔離（中央社）
- 國交相表態會要求訪日遊客戴口罩（共同社）
- 台灣列免隔離藍組可赴日旅遊了？ 觀光局：禁團令仍在（自由時報）
- 日本6/10開放外國旅行團入境 台灣仍禁旅行社組團（中央社）
- 參加訪日團隊游實證項目的1名遊客感染新冠（共同社）
延伸閱讀
- 日本6/1起放寬邊境管制，台灣民眾入境免篩檢隔離，但觀光局仍禁旅行社組團前往
- 疫情下的日本，發展出哪些復甦觀光的「重點支援DMO」？
- 日本最快5月內試辦「美澳泰星」4國小型觀光團，分階段開放國外遊客入境
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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