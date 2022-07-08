日本皇位繼承難題（下）：保守派解決皇室人丁凋零的王牌——舊皇族回歸

文：齊藤勝久

專家委員會以「暫時只論及秋篠宮家長子悠仁親王殿下繼承皇位為止」，選擇了維持男系男性子嗣繼承皇位的規則。專家委員會報告的最大特點，是將「舊宮家男系男子回歸皇族」的方案，作為確保皇族人數的對策正式寫入報告。

但報告中也提到，「有意見認為，舊宮家已經作為普通國民生活多年，與當今皇室的男系血緣關係較遠，因此很難獲得國民的理解和支持。」這次我們就來探討一下被指有違憲之嫌（門第歧視）的「舊宮家回歸」方案。

明治時代的舊皇室典範明文規定由「男系男子」繼承皇位

關於日本天皇的皇位繼承，直至1889（明治22）年制定舊皇室典範之前，並沒有明文規定。歷史上曾出現過10代、共計八位女天皇（皆為男系女子，即父系為天皇的女性）。而明治制定的舊皇室典範規定，皇位繼承資格僅限於男系男性子嗣（包括與側室等沒有婚姻關係的女性所生的「旁系」男性子嗣）。二戰後，1947（昭和22）年制定了現行皇室典範，維持了男系男子繼承制，並增加了必須為「嫡出」的條件。

這次的專家委員會回避了正式討論女性天皇話題，其理由是，在徵詢專家意見時，大多數意見認為「到悠仁親王殿下繼位為止，不應該改變現行的皇位繼承規則。」但圍繞女性皇族的皇位繼承問題，專家們也提出了一些建議。

「應該修改皇位繼承資格僅限於『男系男子』的現行制度，也賦予女性皇族皇位繼承資格。同時，就像現行制度下的男性皇族一樣，應當允許女性皇族在結婚或其他適當時期創設『宮家』，使其自身及配偶、子女擁有皇族身份。」（大學教授）

「現行制度承襲自舊皇室典範，但憲法本身已被修改，因此舊制度處於難以維繫的狀態。像皇位繼承資格僅限於男系男子這種過時的限制，有必要放寬條件。」（大學名譽教授）

「只要側室制度不被承認，男系男子繼承制遲早會走入死巷子。從這個意義上講，我們不得不承認，在現行憲法框架下，男系男子繼承制是一種舊時代氣息濃烈的過渡性制度安排。」（大學教授）

曾擁有皇位繼承權的26名舊皇族

專家委員會作出判斷，應在悠仁親王殿下將來婚姻狀況等的基礎上再深入探討皇位繼承問題，暫時擱置了國民十分關注的女性天皇相關話題的討論。此外，「與皇位繼承問題分開考慮，目前最緊迫的問題是如何確保皇族人數」，為此專家委員會提出了三個方案。

具體方案，除了上篇介紹過的「女性皇族結婚後繼續留在皇室」之外，還有讓已脫離皇室的舊宮家子孫們回歸皇族的方案。

圍繞「舊皇族回歸」又分別提出了兩種方案：

皇室領養舊宮家子孫中的男系男子為「養子」； 通過立法直接恢復舊宮家子孫中的男系男子皇族身份。

對於希望維持男系男子皇位繼承制的保守派來說，舊皇族回歸是備受期待的王牌策略。

二戰戰敗後，日本處於盟軍總司令部（GHQ）的佔領管治之下。1947年10月，除了昭和天皇的弟弟秩父、高松、三笠3個直系宮家之外，自室町時代承襲伏見宮一脈的11個宮家51名皇族脫離了皇族身份，成為普通國民。其中包括26名原本有皇位繼承權的人，他們因脫離皇籍，同時也失去了繼承皇位資格。

11個宮家之所以被剝奪皇族身份，主要原因是GHQ下令將日本皇室財產的大半收歸國家所有，皇室無法供養太多皇族成員。

專家委員會認為，11個舊宮家的皇族男性子嗣，在日本國憲法和現行皇室典範下曾經擁有皇位繼承資格，皇室可以領養他們的子孫為養子，令其重歸皇族。雖然有意見認為難以馬上得到國民的理解和支援，但報告中解釋說，「他們成為養子後，與現有皇室成員一起參加社會活動並發揮作用，可期待在此過程中逐漸獲得國民的理解和共鳴。」

雖然被收作養子的皇族沒有皇位繼承資格，且被收作養子時其已經出生的孩子也不會被認定為皇族，但之後再生的孩子能否成為皇族且擁有皇位繼承資格，報告中沒有明確說明。這一點想必也將成為今後討論的焦點。

另一個方案，則是通過立法來恢復舊宮家男系男子子孫的皇族身份，這一制度「不需要秉承現有皇族的意願」。但專家委員會也指出，讓現在只是普通國民的人在和現有皇族不產生任何家庭關係的情況下變成皇族，更難獲得國民的理解與支持。

因此，應該優先推動前面提到的養子方案，如果仍然無法充分確保皇族人數，再討論立法方案也不為遲。

Photo Credit: AP / 達志影像

新舊皇室典範皆禁止「皇族養子」，擔心引發皇統混亂

小泉純一郎內閣（2005年）時的專家委員會，和民主黨政權野田佳彥內閣（2012年）時有關皇室問題的「論點整理」，都曾否定「舊宮家回歸」 方案，所以，這個方案在此次專家委員會上也成為了一大爭論焦點。

特別是其中的「皇族養子」，新舊皇室典範都不予承認。據說是考慮到那樣可能引發皇統混亂。而且，日本國憲法第14條（法律面前人人平等）中規定：「①全體國民在法律面前一律平等。在政治、經濟以及社會的關係中，都不得以人種、信仰、性別、社會身份以及門第的不同而有所差別。②華族以及其他貴族制度，一概不予承認。」有不少人認為「皇族養子」違反憲法此條規定。既然舊皇族現在也是普通國民，就應該遵守憲法規定。

下面介紹專家意見徵詢中的幾個正反方意見。首先，是贊成舊皇族回歸的一派。

「日本的悠久傳統中，舊宮家一直是皇族。既然與皇室毫無關係的人與女性皇族結婚都能成為皇族，那麼幾十年前還是皇族一員的人重新回歸皇族又有何不可呢？」（記者）

「應該制定《舊皇族男系男子取得皇族身份特例法——養子特例法》（暫名），作為皇室典範的補充特例法。接納那些有明確歷史淵源的年輕人為皇族，國民在感情上應該容易接受和理解。」（大學教授）