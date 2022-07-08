日本皇位繼承難題（下）：保守派解決皇室人丁凋零的王牌——舊皇族回歸
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1947年10月，除了昭和天皇的弟弟之外，自室町時代承襲伏見宮一脈的11個宮家51名皇族脫離了皇族身份，成為普通國民。11個宮家之所以被剝奪皇族身份，主要原因是盟軍下令將日本皇室財產的大半收歸國家所有，皇室無法供養太多皇族成員。
文：齊藤勝久
專家委員會以「暫時只論及秋篠宮家長子悠仁親王殿下繼承皇位為止」，選擇了維持男系男性子嗣繼承皇位的規則。專家委員會報告的最大特點，是將「舊宮家男系男子回歸皇族」的方案，作為確保皇族人數的對策正式寫入報告。
但報告中也提到，「有意見認為，舊宮家已經作為普通國民生活多年，與當今皇室的男系血緣關係較遠，因此很難獲得國民的理解和支持。」這次我們就來探討一下被指有違憲之嫌（門第歧視）的「舊宮家回歸」方案。
明治時代的舊皇室典範明文規定由「男系男子」繼承皇位
關於日本天皇的皇位繼承，直至1889（明治22）年制定舊皇室典範之前，並沒有明文規定。歷史上曾出現過10代、共計八位女天皇（皆為男系女子，即父系為天皇的女性）。而明治制定的舊皇室典範規定，皇位繼承資格僅限於男系男性子嗣（包括與側室等沒有婚姻關係的女性所生的「旁系」男性子嗣）。二戰後，1947（昭和22）年制定了現行皇室典範，維持了男系男子繼承制，並增加了必須為「嫡出」的條件。
這次的專家委員會回避了正式討論女性天皇話題，其理由是，在徵詢專家意見時，大多數意見認為「到悠仁親王殿下繼位為止，不應該改變現行的皇位繼承規則。」但圍繞女性皇族的皇位繼承問題，專家們也提出了一些建議。
「應該修改皇位繼承資格僅限於『男系男子』的現行制度，也賦予女性皇族皇位繼承資格。同時，就像現行制度下的男性皇族一樣，應當允許女性皇族在結婚或其他適當時期創設『宮家』，使其自身及配偶、子女擁有皇族身份。」（大學教授）
「現行制度承襲自舊皇室典範，但憲法本身已被修改，因此舊制度處於難以維繫的狀態。像皇位繼承資格僅限於男系男子這種過時的限制，有必要放寬條件。」（大學名譽教授）
「只要側室制度不被承認，男系男子繼承制遲早會走入死巷子。從這個意義上講，我們不得不承認，在現行憲法框架下，男系男子繼承制是一種舊時代氣息濃烈的過渡性制度安排。」（大學教授）
曾擁有皇位繼承權的26名舊皇族
專家委員會作出判斷，應在悠仁親王殿下將來婚姻狀況等的基礎上再深入探討皇位繼承問題，暫時擱置了國民十分關注的女性天皇相關話題的討論。此外，「與皇位繼承問題分開考慮，目前最緊迫的問題是如何確保皇族人數」，為此專家委員會提出了三個方案。
具體方案，除了上篇介紹過的「女性皇族結婚後繼續留在皇室」之外，還有讓已脫離皇室的舊宮家子孫們回歸皇族的方案。
圍繞「舊皇族回歸」又分別提出了兩種方案：
- 皇室領養舊宮家子孫中的男系男子為「養子」；
- 通過立法直接恢復舊宮家子孫中的男系男子皇族身份。
對於希望維持男系男子皇位繼承制的保守派來說，舊皇族回歸是備受期待的王牌策略。
二戰戰敗後，日本處於盟軍總司令部（GHQ）的佔領管治之下。1947年10月，除了昭和天皇的弟弟秩父、高松、三笠3個直系宮家之外，自室町時代承襲伏見宮一脈的11個宮家51名皇族脫離了皇族身份，成為普通國民。其中包括26名原本有皇位繼承權的人，他們因脫離皇籍，同時也失去了繼承皇位資格。
11個宮家之所以被剝奪皇族身份，主要原因是GHQ下令將日本皇室財產的大半收歸國家所有，皇室無法供養太多皇族成員。
專家委員會認為，11個舊宮家的皇族男性子嗣，在日本國憲法和現行皇室典範下曾經擁有皇位繼承資格，皇室可以領養他們的子孫為養子，令其重歸皇族。雖然有意見認為難以馬上得到國民的理解和支援，但報告中解釋說，「他們成為養子後，與現有皇室成員一起參加社會活動並發揮作用，可期待在此過程中逐漸獲得國民的理解和共鳴。」
雖然被收作養子的皇族沒有皇位繼承資格，且被收作養子時其已經出生的孩子也不會被認定為皇族，但之後再生的孩子能否成為皇族且擁有皇位繼承資格，報告中沒有明確說明。這一點想必也將成為今後討論的焦點。
另一個方案，則是通過立法來恢復舊宮家男系男子子孫的皇族身份，這一制度「不需要秉承現有皇族的意願」。但專家委員會也指出，讓現在只是普通國民的人在和現有皇族不產生任何家庭關係的情況下變成皇族，更難獲得國民的理解與支持。
因此，應該優先推動前面提到的養子方案，如果仍然無法充分確保皇族人數，再討論立法方案也不為遲。
新舊皇室典範皆禁止「皇族養子」，擔心引發皇統混亂
小泉純一郎內閣（2005年）時的專家委員會，和民主黨政權野田佳彥內閣（2012年）時有關皇室問題的「論點整理」，都曾否定「舊宮家回歸」 方案，所以，這個方案在此次專家委員會上也成為了一大爭論焦點。
特別是其中的「皇族養子」，新舊皇室典範都不予承認。據說是考慮到那樣可能引發皇統混亂。而且，日本國憲法第14條（法律面前人人平等）中規定：「①全體國民在法律面前一律平等。在政治、經濟以及社會的關係中，都不得以人種、信仰、性別、社會身份以及門第的不同而有所差別。②華族以及其他貴族制度，一概不予承認。」有不少人認為「皇族養子」違反憲法此條規定。既然舊皇族現在也是普通國民，就應該遵守憲法規定。
下面介紹專家意見徵詢中的幾個正反方意見。首先，是贊成舊皇族回歸的一派。
「日本的悠久傳統中，舊宮家一直是皇族。既然與皇室毫無關係的人與女性皇族結婚都能成為皇族，那麼幾十年前還是皇族一員的人重新回歸皇族又有何不可呢？」（記者）
「應該制定《舊皇族男系男子取得皇族身份特例法——養子特例法》（暫名），作為皇室典範的補充特例法。接納那些有明確歷史淵源的年輕人為皇族，國民在感情上應該容易接受和理解。」（大學教授）
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。