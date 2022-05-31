鴻海股東會：電動巴士MODEL T亮相，股利創上市31年來新高，劉揚偉為股價抱屈、考慮實施員工持股

鴻海今（31）日舉辦股東會，旗下電動巴士MODEL T亮相，展示生產設計能力。會中鴻海董事長劉揚偉表示，中國疫情仍有挑戰，但穩定前行。回顧一年成績單：營收達新台幣5.99兆元、三率三升、EPS為10.05元，最終通過現金股利5.2元的配發，創鴻海上市31年來新高。未來朝向於電動車、半導體以及新世代通訊領域發展，並宣布統籌地面衛星接收站。

電動巴士MODEL T成為股東會亮點

鴻海接駁服務再升級，提供股東交通搭乘就是由旗下鴻華先進設計的電動巴士MODEL T，向外界展示有能力生產大型電動載具。

MODEL T標榜科技智慧，加上前衛設計，引起參與股東圍觀注目。

隨後，又傳出Model T除了在高雄、台北都有登場機會，台南交通局長王銘德對外證實，府城客運將再引進15部Model T，已獲公路總局核定同意補助，每輛造價估計約1500萬元，中央補助上限45%。

鴻華先進總經理特助郭耀聰接受《中央社》採訪表示，MODEL T目前生產逐步爬坡，每月產能可到20輛。

資深投資人黃伯堃強調，雖然目前電動巴士相較於電動小客車數量較少，處於爬坡階段，但是世界各國紛紛拍板定案，走向節能減碳，未來20年內陸續改用電動巴士，若能串連智慧城市等基礎設施，商機將進一步顯現。

日前，台灣汽車零組件大廠車王電暨華德動能董事長蔡裕慶表示，全世界未來10年有1700萬輛巴士要汰換，市場相當大，樂見鴻海共同發展這個市場。

Photo Credit: 鴻海集團 2022年5月31日股東會電動巴士Model T專車。

中國疫情仍有挑戰，另考量規劃員工持股計畫

針對鴻海營運狀況。劉揚偉表示，中國疫情管控下，物流仍有挑戰，不過目前重要廠區營運正常，影響有限。

鴻海集團在中國有30多個廠區，極力做好產能配置，廠區亦持續閉環生產和泡泡式管理，未來疫情復燃，如何做到做到扎實是各廠區不斷演練準備的目標。

下半年朝較好趨勢發展，預估可按照往年表現較上半年好，在客戶結構、量產速度、供應鏈管理等項目，劉揚偉相當有信心地向股東喊話。

另外，值得注意的是劉揚偉為現在鴻海股價抱屈，股價淨值比只有1相對低，都沒有明顯波動，他說這是因為鴻海和客戶關係上低調，外界較少了解鴻海集團各方面能力。

他允諾會積極對外溝通，鴻海集團持續與股東和投資人交換意見，但目前沒有實施庫藏股規劃，不過正在考量規劃員工持股計畫。

Photo Credit: 鴻海集團 2022年5月31日鴻海股東會上，董事長劉揚偉向股東解釋未來計畫。

過去一年：三率三升、股利創上市31年來新高

談及集團過去3年在新事業的發展，劉揚偉強調鴻海電動車產業從一開始的布局，目前旗下車款已準備進入「量產」階段，集團在台灣、中國、東南亞、中東、歐洲以及美洲都有客戶或合作夥伴。

回顧過去年鴻海的營運成績，2021年營收達新台幣5.99兆元創下歷史新高，達到三率三升（毛利率、營業利益率及稅後純益）；10.05元的EPS創下14年新高；董事會通過現金股利5.2元的配發，創下鴻海上市31年來新高。

黃伯堃指出，鴻海由代工轉型效果開始發酵，過去市場普遍認為代工這塊大餅會被中國競爭對手立訊搶走，但目前看起來鴻海的全球供應鏈管理仍屬穩固。

他還說，數字會說話鴻海營收與獲利分別達到4.2%和7.8%的年複合成長率，相當不容易，未來三年，鴻海的「3+3」產業將專注於電動車、半導體以及新世代通訊領域，可望在擺脫代工低毛利的危機。

至於，展望毛利率走勢，劉揚偉也不斷重申喊話，到2025年集團毛利率目標朝向10%不變。

電動車將量產，目標在2025年全球市占達到5%、營收破兆

劉揚偉預告，逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件以及軟體的布局，同時也會搭配整車進度，目標在2025年全球市占達到5%、電動車產業營收規模達1兆元，以及每年電動車出貨50到75萬台。

集團產品將會遍地開花，包含：MCU、OPA LiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，以及1200V SiC元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。

2025年車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的EMS廠、與車用次系統廠。

除了在電動車、半導體，著墨以外鴻海強調，新世代通訊領域上，已經開始布局B5G相關衛星通訊。

目前，由鴻海研究院新世代通訊研究所進行設計、統籌，內容包括衛星酬載（Payload）的軟硬體設計與自行架設的地面衛星接收站，日後將打造未來電動車上即時聯網環境的實驗場域，布局相關低軌衛星產業。

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核稿編輯：翁世航