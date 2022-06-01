高雄男子以「天氣太熱」為理由全裸逛大街，算是觸犯公然猥褻罪嗎？
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根據刑法，假如意圖供人觀覽就去公然做出猥褻行為，最高將會面臨一年的有期徒刑，那既然法條中有提到要「公然做出猥褻行為」才會成立，那麼猥褻在法律上有什麼樣的定義呢？
時間越接近夏天，天氣也變得越來越熱，大家在遇到氣溫很高時可能會選擇喝飲料、吹冷氣來消暑，然而，高雄卻有位男子卻以天氣太熱為由將衣物全數脫光，走到大街上亂跑，嚇壞了不少婆婆媽媽，在路人報警下，該名男子才騎腳踏車逃跑，然而最後仍被警察逮捕，被依妨害風化罪移送法辦。
看到這樣的事件，就會讓人想到所謂的遛鳥俠，而這樣的不當行為也同時會讓大家聯想到妨害風化的問題，而在《刑法》中關於這種行為主要會以第234條的公然猥褻罪來進行規範，該條有提到，假如意圖供人觀覽就去公然做出猥褻行為，最高將會面臨一年的有期徒刑。
既然法條中有提到要公然做出猥褻行為才會成立，那麼猥褻在法律上有什麼樣的定義呢？
在實務判決中，對於猥褻有兩種解釋，一種是認為猥褻行為指的是除了性交以外，只要是能夠興奮或滿足性慾的色情行為，在客觀上足以引起他人性慾，或是能夠滿足自身性慾，而這樣的行為也違反他人的性自主權，致使受害者有受到侵犯的感覺。
另一種情況，則是基於滿足個人主觀的性慾，而去做出違反他人意願，且會造成他人感到嫌惡的行為，而這樣的行為在客觀上是足以引發、滿足他人性慾的；基本上只要行為符合上述兩種情況之一，就會屬於猥褻行為。
而像是所謂的遛鳥俠，在光天化日之下對著他人露出性器官，主要就是為了滿足自身性慾，而不顧他人的意願，這不只是造成他人感到嫌惡，更是會造成受害者感到恐懼，因此在公開場合直接脫光、露出性器官等等的行為，基本上都會被認定是所謂的公然猥褻。
這樣公然做出猥褻行為的舉動可能是為了滿足自身較為特殊的僻好及性慾，然而這樣違反他人意願，絲毫不顧他人感受，只為了滿足自身就去造成他人的不舒服，不但違法，還非常地自私。對暴露者而言，可能是為了滿足一時的慾望，然而卻可能會因此造成受害者內心的陰影，讓受害者會擔心日後再遇到類似的恐怖情況。
如果真的有類似的慾望或衝動不知道如何去發洩，應該做的其實是尋求專業的醫師或諮商師協助，讓專業人士提供專業意見，讓引導解決這些問題，才是最好的處理方式。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。
飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。
安全可靠280W GaN頂級規格充電器
飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。
此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：
- > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
- 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
- 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
- 五種數位化安全保護機制
- 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
- < 150uA低漏電電流
電競筆電首選 極緻設計之展現
近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。
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