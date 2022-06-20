別怕輸在起跑點！學習不需要快，「好奇心」才是孩子渴望求知的核心動力

凡事都有定時，在世上一切的事物都不可能一蹴而就。但是，教育孩子凡事一步一腳印的過程，很多父母也琢磨著到底應該如何做？

世界上許多父母都深怕孩子輸在起跑點，很多學習課程竟然是由嬰兒開始。如果這樣的幼嬰學習課程是父母希望與嬰兒有互動時間，其實是很好的出發點。但是，如果父母希望讓自己的孩子從嬰兒時期就開始不要輸在起跑點，那麼恕我直言，那樣的教導會讓孩子從嬰兒時期就承受壓力。

學齡前孩子實在不需要給予課程的壓力。根據加拿大新聞《The star》去（2021）年8月的報導，這當中的「好奇心」教育主旨，是以西港為基礎的每週計劃自，專注於戶外教學、以遊戲為基礎、以兒童為中心的學習。

孩子們每一週或者隔幾週就到大自然，以「遊戲」為主，來學習各類科目。這類的戶外學校主要就是讓孩子在固定時間回大自然，能夠持續的發展好奇心。

這系列戶外教育的主旨在於強調孩子的信心（confidence）、領導（leadership）、好奇心（curiosity）。

這些重點就在於讓孩子在生活中注意到「想知道」（wonder）的渴望！

「好奇心」是教育的核心，很可惜許多家長都忘記。

學習不需要快

很多家長希望孩子在學校功課的學習能夠快又好，但是殊不知對孩子的過度要求，造成孩子對於學習的興趣缺乏，其實就是因為在家長對於「學習目標」的過度要求。

當孩子無法如期符合家長的期望，家長愛子心切的指責，讓孩子對於讀書產生「無力感」與「厭倦感」，這樣的情形嚴重影響孩子的自信心，讓孩子對於讀書越來越不喜歡。有的孩子甚至會產生排斥上課或翹課。

厭倦上課的學生，開始會出現身體上的病痛，有時候家長帶孩子就醫，查出來的健康報告是正常，但是孩子其實真的已經被父母逼得心力交瘁。因為孩子的內在壓力在於感到無法符合父母期待，因此部分孩子在學習上會選擇自我放棄。很多不喜歡學習的孩子們會表示：「自己已經很努力，怎麼爸爸／媽媽都不滿意」。

其實，在學習的過程中，「快」並不是重要的部分，要讓孩子如同開端所述，加拿大目前加強戶外學習課程，把學校的課程融入於戶外活動。因為讓「熱愛學習」（passion in learning）成為學習的動力才是更重要，而不是快速學習就好。

在此我提出三個協助孩子熱愛學習，克服排斥學習的三個方法：

1. 信心的建立——不要替孩子訂定學習目標

很多時候孩子為了符合父母的期望，就會「壓抑」自己的情緒。其實並不是每一個孩子的學習都能夠在短期看到效應。有些孩子並不是笨，但是卻是需要更多時間來摸索讀書的方式。

有些讀書傑出的父母，看到孩子進步速度太慢，會有恨鐵不成鋼的感受，有時候甚至會對孩子生氣的怒責，這樣的情形就讓孩子本來還對讀書有些興趣，就忽然產生強烈的反彈。

不只如此，部分孩子開始會以言語頂撞父母，部分孩子會選擇冷戰沈默。除此之外，有些孩子乾脆以行動翹課，或是故意遲交功課，以表達對父母的不滿。這樣的行為持續產生就會影響孩子的自信心。

要解決這樣的問題，並不需要從孩子身上找到改進的方式，而是要從父母身上做到減低對孩子的期望。因為當父母不把孩子的學習目標設定的過高，就能夠讓孩子以自己學習的速度來學習。

這也就是為什麼現在加拿大的教育在學科教育方面避免出現填鴨式教學，並且注重「戶外教學」。但是過往加拿大的戶外教學是「偶而為之」，現在更多學校會如同此文新聞把戶外教學訂定為「固定時間」。

主要的原因就是因為戶外教學能夠讓孩子在生活中減少壓抑，讓制式化的讀書有所突破。

2. 領導力的建立——不要讓孩子跟隨學習潮流

對於「領導力」這三個字，有很多家長乍看之下，會覺得這好像是要訓練孩子成為「群體之首」。因此很多家長會在心中有所疑問：「這世界上如果每個人都想要成為領導者，那麼社會如何運作？」

其實，以加拿大的教育經驗，我與我的三個孩子們都在加拿大中學有加入「領導力」學習社團，但是這樣的社團並「不是強調個人」，而「是強調群體」。

我的三個孩子們在學校戶外教學的領導力課程學習中，家長們可以從旁觀察，因為上課的時間是在放學之後，以自發加入的方式報名，並不是強迫孩子們ㄧ定要參與。在這樣的課程中，以「遊戲學習」。

當時我觀察我的孩子在中學的「戶外領導力課程」，當中有遊戲拼字，文字組合等項目，也有英文演講等接力。這樣的寓教於樂方式，可以讓孩子們在團體中學到「合作」與「合群」，這是對於組織相當重要的部分。

3. 好奇心的建立——好奇心是探索與創造

「好奇心」其實不是胡思亂想，也不是天南地北的想像。好奇心其實是一種把「探索事物」轉化為「創造突破」的能力。

很多時候父母希望孩子全方面成材，因此很怕孩子沈迷於其它非學科的學習。有些父母害怕孩子們在學校參與樂團、社團。但是，殊不知目前教育方針，反而是鼓勵孩子們多參與學校社團。

戶外活動對於孩子的好奇心有很大的幫助，主要就是因為在於大自然探索，有很多讓人「不可預期」的現象。這樣的不可欲期，就能夠讓孩子在「探索」的過程，有「發現」的能力，進而就能夠有「創造」的能力。

這樣的步驟，其實是我在教育三個孩子的過程當中相當注重的部分，因為這樣的過程，我的三個孩子們無論是對於課本知識還是課外知識，都會在心中「提出問題」與「解決問題」。

「大自然」啟發好奇心，增進學習探索與創新