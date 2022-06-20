別怕輸在起跑點！學習不需要快，「好奇心」才是孩子渴望求知的核心動力
我們想讓你知道的是
不要擔心孩子輸在起跑點，「快」不是學習的分針，因為不是每一個孩子都適用同樣的速度學習。只要在學習當中，以兒童的好奇心為中心主旨，輔於戶外教學以及遊戲基礎教學，就能夠讓孩子在自信心與領導力方面成長，也就能夠自然有好的學習。
凡事都有定時，在世上一切的事物都不可能一蹴而就。但是，教育孩子凡事一步一腳印的過程，很多父母也琢磨著到底應該如何做？
世界上許多父母都深怕孩子輸在起跑點，很多學習課程竟然是由嬰兒開始。如果這樣的幼嬰學習課程是父母希望與嬰兒有互動時間，其實是很好的出發點。但是，如果父母希望讓自己的孩子從嬰兒時期就開始不要輸在起跑點，那麼恕我直言，那樣的教導會讓孩子從嬰兒時期就承受壓力。
學齡前孩子實在不需要給予課程的壓力。根據加拿大新聞《The star》去（2021）年8月的報導，這當中的「好奇心」教育主旨，是以西港為基礎的每週計劃自，專注於戶外教學、以遊戲為基礎、以兒童為中心的學習。
孩子們每一週或者隔幾週就到大自然，以「遊戲」為主，來學習各類科目。這類的戶外學校主要就是讓孩子在固定時間回大自然，能夠持續的發展好奇心。
這系列戶外教育的主旨在於強調孩子的信心（confidence）、領導（leadership）、好奇心（curiosity）。
這些重點就在於讓孩子在生活中注意到「想知道」（wonder）的渴望！
「好奇心」是教育的核心，很可惜許多家長都忘記。
學習不需要快
很多家長希望孩子在學校功課的學習能夠快又好，但是殊不知對孩子的過度要求，造成孩子對於學習的興趣缺乏，其實就是因為在家長對於「學習目標」的過度要求。
當孩子無法如期符合家長的期望，家長愛子心切的指責，讓孩子對於讀書產生「無力感」與「厭倦感」，這樣的情形嚴重影響孩子的自信心，讓孩子對於讀書越來越不喜歡。有的孩子甚至會產生排斥上課或翹課。
厭倦上課的學生，開始會出現身體上的病痛，有時候家長帶孩子就醫，查出來的健康報告是正常，但是孩子其實真的已經被父母逼得心力交瘁。因為孩子的內在壓力在於感到無法符合父母期待，因此部分孩子在學習上會選擇自我放棄。很多不喜歡學習的孩子們會表示：「自己已經很努力，怎麼爸爸／媽媽都不滿意」。
其實，在學習的過程中，「快」並不是重要的部分，要讓孩子如同開端所述，加拿大目前加強戶外學習課程，把學校的課程融入於戶外活動。因為讓「熱愛學習」（passion in learning）成為學習的動力才是更重要，而不是快速學習就好。
在此我提出三個協助孩子熱愛學習，克服排斥學習的三個方法：
1. 信心的建立——不要替孩子訂定學習目標
很多時候孩子為了符合父母的期望，就會「壓抑」自己的情緒。其實並不是每一個孩子的學習都能夠在短期看到效應。有些孩子並不是笨，但是卻是需要更多時間來摸索讀書的方式。
有些讀書傑出的父母，看到孩子進步速度太慢，會有恨鐵不成鋼的感受，有時候甚至會對孩子生氣的怒責，這樣的情形就讓孩子本來還對讀書有些興趣，就忽然產生強烈的反彈。
不只如此，部分孩子開始會以言語頂撞父母，部分孩子會選擇冷戰沈默。除此之外，有些孩子乾脆以行動翹課，或是故意遲交功課，以表達對父母的不滿。這樣的行為持續產生就會影響孩子的自信心。
要解決這樣的問題，並不需要從孩子身上找到改進的方式，而是要從父母身上做到減低對孩子的期望。因為當父母不把孩子的學習目標設定的過高，就能夠讓孩子以自己學習的速度來學習。
這也就是為什麼現在加拿大的教育在學科教育方面避免出現填鴨式教學，並且注重「戶外教學」。但是過往加拿大的戶外教學是「偶而為之」，現在更多學校會如同此文新聞把戶外教學訂定為「固定時間」。
主要的原因就是因為戶外教學能夠讓孩子在生活中減少壓抑，讓制式化的讀書有所突破。
2. 領導力的建立——不要讓孩子跟隨學習潮流
對於「領導力」這三個字，有很多家長乍看之下，會覺得這好像是要訓練孩子成為「群體之首」。因此很多家長會在心中有所疑問：「這世界上如果每個人都想要成為領導者，那麼社會如何運作？」
其實，以加拿大的教育經驗，我與我的三個孩子們都在加拿大中學有加入「領導力」學習社團，但是這樣的社團並「不是強調個人」，而「是強調群體」。
我的三個孩子們在學校戶外教學的領導力課程學習中，家長們可以從旁觀察，因為上課的時間是在放學之後，以自發加入的方式報名，並不是強迫孩子們ㄧ定要參與。在這樣的課程中，以「遊戲學習」。
當時我觀察我的孩子在中學的「戶外領導力課程」，當中有遊戲拼字，文字組合等項目，也有英文演講等接力。這樣的寓教於樂方式，可以讓孩子們在團體中學到「合作」與「合群」，這是對於組織相當重要的部分。
3. 好奇心的建立——好奇心是探索與創造
「好奇心」其實不是胡思亂想，也不是天南地北的想像。好奇心其實是一種把「探索事物」轉化為「創造突破」的能力。
很多時候父母希望孩子全方面成材，因此很怕孩子沈迷於其它非學科的學習。有些父母害怕孩子們在學校參與樂團、社團。但是，殊不知目前教育方針，反而是鼓勵孩子們多參與學校社團。
戶外活動對於孩子的好奇心有很大的幫助，主要就是因為在於大自然探索，有很多讓人「不可預期」的現象。這樣的不可欲期，就能夠讓孩子在「探索」的過程，有「發現」的能力，進而就能夠有「創造」的能力。
這樣的步驟，其實是我在教育三個孩子的過程當中相當注重的部分，因為這樣的過程，我的三個孩子們無論是對於課本知識還是課外知識，都會在心中「提出問題」與「解決問題」。
「大自然」啟發好奇心，增進學習探索與創新
Tags：
長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。