緬懷《銀翼殺手》作曲家范吉利斯（Vangelis）：一代電影配樂巨擘，仿生人會夢見電子音樂嗎？
我們想讓你知道的是
范吉利斯被許多後代電子音樂創作者讚譽為「電子聲響的先驅」。而他所做的三十多部配樂作品，早已是被認為開創了一種新的音樂視景，從太空到地球這片大地與動物。
2022年5月17日，創作經典電影《火戰車》和《銀翼殺手》原聲帶的希臘作曲家范吉利斯（Vangelis），於法國醫院病世，享年79歲。
可能很多年輕人不知道，這位希臘作曲家的音樂，曾經存在台灣社會的日常生活當中。從以前80年代至90年代無線三台電視新聞的節目背景音樂〈Pulstar〉的部分樂章擷用，到後來許多廣告採用的〈Chariots of Fire〉旋律，或更早之前，他與幾個希臘人組成愛神之子樂團（Aphrodite's Child）的經典單曲〈Rain and Tears〉經常收錄在西洋經典老歌大合集裡，都在在顯現了作曲家范吉利斯的音樂，早已進入我們的生活圈，足以喚起好幾代人的共同回憶。
范吉利斯1943年出生於希臘阿格利亞，在雅典成長，本名Evángelos Odysséas Papathanassíou。他早在三歲時就開始自學彈奏鋼琴和其他樂器，但從未經正規訓練學會讀或寫音樂。
年輕時，他對爵士樂產生興趣，後來又對搖滾樂產生興趣。故在60年代初組建了一支名為Forminx的流行搖滾樂團。之後樂團雖獲得小成功，但終究難逃解散命運。接著他與歌手Demis Roussos及鼓手Lucas Sideras組成愛神之子樂團。
由於原本計畫到英國倫敦發展但卻遭拒絕允許入境，使得被迫轉往定居在巴黎，並在那裡和唱片公司簽約發行首張專輯《End of the World》，其中單曲〈Rain and Tears〉在1968年成為全歐洲的熱門單曲，最終銷量超過百萬張。使得他們的音樂經常被拿來與Moody Blues和Procol Harum這類的英國古典搖滾樂團相提並論。
愛神之子樂團雖於1969年底發行第二張專輯《It's Five O'Clock》，但范吉利斯早已另有打算，他留在巴黎並參與了他為法國導演Henry Chapier的電影《Sex Power》進行首部電影配樂的工作。隔年1970年，他同樣為以野生動物為主題的電視紀錄片《L' Apocalypse des Animaux》創作了配樂，該原聲帶專輯於1973年發行。
1970年底，樂團開始錄製他們的第三張專輯，改編自新約聖經《若望默示錄》的音樂劇專輯《666》發表。這張由范吉利斯構思，且作品更加雄心勃勃的展現范吉利斯的創作企圖心，但因與其他團員想朝更流行的方向發展，而導致理念不合促使樂團最後解散。儘管如此，《666》還是成為了早期前衛搖滾的經典，被認為是搖滾樂歷史上第一張以聖經內容為主題的概念專輯。
范吉利斯之所以單飛，主要是他覺得商業流行音樂的世界非常無聊，樂團解散後，他還拒絕了Yes樂團的鍵盤手Rick Wakeman的邀請，但卻和其主唱Jon Anderson相當契合，兩人在80年代還另組Jon & Vangelis二人組，其首張專輯成功進入了前五名。
整個70年代，范吉利斯持續他的電影、電視配樂工作，其中包括73年的《Earth》結合電子鍵盤與希臘傳統歌謠的元素、75年的《Heaven and Hell》以恢弘的唱詩班描繪天堂與地獄的景象、靜肅的《Ignacio》以及76年堪稱早期代表作，描繪銀河系及行星體的《Albedo 0.39》等等。
此時期的范吉利斯已充分展現他對鍵盤演奏的技巧，擅用變換的音調及平緩但富有旋律感的電子鍵盤合成器，鋪陳視覺主題。加之各種豐富的迷人節奏，與他對爵士樂和溫和的搖滾元素，即成為一首首動人的配樂作品。
70年代後半，范吉利斯依舊多產的推出《La Fête Sauvage》、《Spiral》、《Beaubourg》、《The Dragon》等配樂，雖不至於陷入低潮，但也只是默默的不斷累積自己的業界聲譽。
直到他在1979年先以《China》重新獲得評論界的注目而獲得高評外，接著次年隨著電影《火戰車》一舉拿下英美兩地多項大獎及最佳原創配樂後，范吉利斯的聲望不僅達至巔峰外，連該配樂專輯亦獲得前所未有的冠軍銷售成績，而最讓後人津津樂道的是，其中一段兩位男主角跟一群運動員在海灘上慢跑的畫面慢動作，亦成為後世運動選手使用慢動作效果的代名詞。
至此范吉利斯開始進入創作高峰期，83年的《Antarctica》同樣在商業及評論上兩相得意，而1982年他為電影《銀翼殺手》所做的配樂，卻因當時與與唱片公司沒有談好，導致他拒絕提供原始的演奏版本。
但也因為當時電影票房意外奇慘，這部電影原聲帶遲至電影上映12年後才做正式的發行，而《銀翼殺手》也經過時代歲月的洗滌後，證明成為後世科幻電影的典範。
在《銀翼殺手》配樂中，范吉利斯巧妙地穿插電影中的對話和聲音片段，通過耳語的低喃台詞和全面末世啟示的畫面，創造令人難以忘懷的聲音場景，淒涼、冷冽而孤獨的電子聲響貫穿全片，與片中洛杉磯霓虹燈和黯黑的未來城市景觀的冷漠風格色調相互搭配，而形成極具未來科幻感的風格。
此外，他因令人回味的《火戰車》主題而不斷受到讚譽，因此還受到體育團體委託為許多重大賽事配樂，包括2000年澳洲雪梨奧運會、2002年日本和韓國足球世界杯以及2004年雅典奧運會，范吉利斯甚至還為其他戲劇的舞台劇創作了芭蕾舞配樂和音樂。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：